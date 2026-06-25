Suena Daichi Kamada, pero hay competencia y problemas que solventar

El japonés es agente libre después de acabar su contrato con el Crystal Palace de la Premier League. La Real Sociedad es uno de los equipos que ha sondeado su incorporación, aunque no es el único. Su incorporación es complicada debido a las altas exigencias económicas que tiene el nipón

La Real Sociedad es uno de los equipos que ha sondeado a Daichi Kamada quien es uno de los futbolistas más codiciados en el mercado de fichajes de verano después de que se haya convertido en agente libre tras acabar contrato con el Crystal Palace de la Premier League. El japonés, que se encuentra jugando el Mundial 2026 con su selección nacional, gusta en la dirección deportiva que lidera Erik Bretos, pero su fichaje no está fácil por la competencia que existe por su incorporación, las altas exigencias económicas del atacante y que la Real Sociedad tiene ya muchos jugadores en el centro del campo.

La Real Sociedad, Villarreal CF y Fiorentina, pendientes de Daichi Kamada

La Real Sociedad, el Villarreal CF y la Fiorentina de la Serie A de Italia son los primeros equipos que ha pedido información sobre las exigencias económicas y los planes que tiene en mente Daichi Kamada según informa el compañero Matteo Moretto en Radio Marca.

El japonés, de 29 años, está libre después de haber acabado contrato con el Crystal Palace con el que la pasada temporada jugó 46 partidos y 3.212 minutos en los que marcó 1 gol y dio 5 asistencias, ganando la UEFA Conference League.

El principal problema con el que se encuentran estos equipos, entre ellos la Real Sociedad, es que Daichi Kamada se caracteriza por exigir mucho dinero, tanto de sueldo como la prima de fichaje, lo cual hace muy complicado su fichaje. Desde que salió del Eintracht, el nipón firma contratos de corta duración con salario elevado tal y como ha hecho con la Lazio y el Crystal Palace en los últimos años.

Ahora Daichi Kamada vuelve estar en el inicio de ese proceso ya que está buscando un equipo que sacie sus exigencias económicas para continuar con su carrera deportiva.

La Real Sociedad, con muchas jugadores ya en plantilla en las posiciones que se desenvuelve Daichi Kamada

La Real Sociedad se ha interesado en el fichaje de Daichi Kamada, pero también es cierto que en la plantilla que entrena Pellegrino Matarazzo hay ya un exceso de jugadores que se desenvuelven en las posiciones en el que juega el japonés.

Antes de que lleguen fichajes, sea Daichi Kamada o cualquier otro, en la Real Sociedad, primero, deben salir futbolistas. Más en la posición de centrocampista o mediapunta en donde hay cierto overbooking en el equipo txuri urdin.

En la demarcación de centrocampista, la Real Sociedad ya cuenta con Beñat Turrientes, Carlos Soler, Yangel Herrera y Jon Gorrotxategi. Mientras que en la de mediapunta siguen en plantilla Luka Sucic, Brais Méndez y Arsen Zakharyan.

Es por ello que antes de lanzarse a por el fichaje de Daichi Kamada, la Real Sociedad le tendría que dar salida a futbolistas como Brais Méndez o Arsen Zakharyan los cuales no entran en los planes del entrenador Pellegrino Matarazzo y que además cuentan con un salario más o menos elevado.

Todos estos condicionantes hacen que el fichaje de Daichi Kamada por la Real Sociedad esté complicado.