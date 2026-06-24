El Villarreal sondea a Fabio Miretti para su mediocampo

El centrocampista podría dejar el equipo italiano en este mercado y los castellonenses se han interesado por el jugador de 23 años que pretende también el Bolonia

El Villarreal, ahora de Iñigo Pérez, volverá a jugar la Champions League y para ello busca armar nuevamente un equipo competitivo. Uno de los nombres que aparecen vinculados al cuadro castellonense es el de Fabio Miretti, centrocampista de 23 años de la Juventus de Turín.

Los italianos quieren hacer caja para cuadrar sus cuentas y Fabio Miretti es uno de los jugadores con el cartel de transferible. El Villarreal, según el periodista Gianluca Di Marzio, ha sondeado la situación de este jugador que tiene también otros pretendientes, como es el caso del Bolonia que igualmente ha mostrado interés aunque con diferencias notables.

La Juventus de Turín quiere hacer caja con Fabio Miretti para ajustar su Fair Play Financiero

Miretti tiene aún dos años de contrato con la Juventus de Turín que, ajustar sus cuentas a las normas del Fair Play Financiero, podría deshacerse de este joven jugador en este mercado de invierno. Además los italianos tienen ciertas urgencias en hacer caja.

De 23 años y 1,80 metros, Miretti ha disputado la pasada temporada 31 partidos entre las distintas competiciones. El italiano ha marcado un gol y ha ofrecido dos asistencias. El jugador, que partió de la propia cantera de la Juventus, vivió en la temporada 24/25 una cesión al Génova, que le valió para regresar al cuadro turinés.

Miretti ha sido internacional en las distintas categorías inferiores de la selección italiana. También lo ha sido en una ocasión en la absoluta. El valor de mercado de este centrocampista, según el portal especializado Transfermarkt, es de 15 millones de euros.

El Villarreal necesita centrocampistas para cubrir algunas ausencias para la temporada que viene

El interés del Villarreal en Miretti encajaría en las necesidades que tiene el Villarreal de cara a la temporada que viene de sumar efectivos a su mediocampo. Los castellonenses ya saben que no seguirán el año que viene ni con Thomas Partey ni Dani Parejo, que acaban contrato ahora en unos días y no continuarán.

Santi Comesaña, Pape Guaye y el canterano Carlos Maciá son algunos de los elementos con los que contará en al medular Iñigo Pérez en el Villarreal para una exigente campaña que nuevamente tendrá tres competiciones, entre ellas la Champions League en la que quiere mejorar sus prestaciones.

Iñigo Pérez y la plantilla del Villarrreal

Poco a poco tendrá que ir configurando el Villarreal la que será su nueva plantilla. Sin movimientos en cuanto a jugadores, el cambio llegó en el banquillo con Iñigo Pérez en sustitución de Marcelino García Toral. "Sabiendo que puede haber cambios, es una plantilla excelente, que además ha respondido con resultados. Ha sido tercero y de la forma que lo han hecho", advertía el entrenador navarro.

Unas palabras que pronunció hace unos días durante su presentación como nuevo entrenador del Villarreal, donde también comentó la razón de su fichaje por el club castellonense: "No necesitas mucho convencimiento cuando te llama este club. Fue muy fácil dar una respuesta. Es un paso muy importante y lo asumo con mucha responsabilidad".