Marcelino y la intrahistoria de su salida del Villarreal: "No acepté un año de contrato porque lo consideraba una falta de confianza"

El asturiano ha hablado del cambio de banquillo en el club castellonense: "Prefiere darle tres años a un entrenador nuevo y no prefiere darle dos o tres al que ya tenía"

Marcelino García Toral ha hablado de su salida del Villarreal, algo que se producía con el final de la temporada. El asturiano, cuyo puesto ahora ocupa Iñigo Pérez, ha desvelado algunos detalles de esta situación y ha señalado que le ofrecieron renovar por un año, al que no aceptó al entenderlo como "una falta de confianza".

El técnico, en una entrevista en Marca, ha relatado la razón de que no siguiera en el Villarreal. "La continuidad no se dio porque el club solamente nos ofreció un año y para nosotros era innegociable quedarnos como mínimo para dos temporadas. Y ese fue el desencuentro. Las dos partes nos mantuvimos firmes en cada una de las posturas y eso fue lo que nos llevó a finalizar nuestro contrato el 30 de junio", ha comentado Marcelino.

Marcelino y el hecho de que a Iñigo Pérez le ofrecieran tres años de contrato

El ya exentrenador del Villarreal también fue cuestionado cómo se tomó que en su lugar firmaran por tres años a Iñigo Pérez: "Lo tomo con toda naturalidad. La dirección del club es la que decide. Y si prefiere darle tres años a un entrenador nuevo, que no conoce, con una temporada mencionable en el Rayo, y no prefiere darle dos o tres al que ya tenía, y que vino aquí en una situación complicada, con 12 puntos en 13 partidos. Y luego el equipo en esa temporada suma 34 puntos en la segunda vuelta. Se logran traspasos, plusvalías. A la temporada siguiente quedas quinto. También haces traspasos por más de 100 millones, reconstruyes el equipo y queda tercero".

Marcelino ha seguido con las explicaciones de la decisión de la dirección del Villarreal: "Consideran que no deben darle una continuidad al entrenador de varias temporadas, sumado también a una experiencia anterior magnífica, donde este cuerpo técnico había cogido el equipo en Segunda división y al final de nuestro trayecto estaba cuarto clasificado. Eso es entendible, yo lo entiendo perfectamente".

Marcelino: "Para mí no supone una decepción, aunque en su momento me lo pudo parecer"

También ha expresado la razón de su negativa al ofrecimiento de renovación por un año que le hizo el Villarreal. "Ofreciéndome un año, sí puedo decir que en mi caso no lo aceptaba porque consideraba que era una falta de confianza hacia este cuerpo técnico cuando había un conocimiento personal y profesional suficiente para alargar el periodo contractual. Y si no, pues no pasa nada", ha asegurado.

Además, Marcelino ha respondido a si se siente decepcionado con el Villarreal por ese único año de contrato que le ofrecían para renovar. "Para mí no supone una decepción, aunque en su momento me lo pudo parecer, por el mes de diciembre, en ese primer ofrecimiento", ha dicho el asturiano que ha seguido: "Tuve una sorpresa, pero luego lo acepto y, por supuesto, no lo comparto, porque si lo hubiera compartido, hubiera firmado ese año de contrato. Pero la dirección toma el camino que cree más oportuno para su equipo".

Marcelino ha continuado explicando lo sucedido: "Yo creo que nos conocíamos lo suficiente como para decirme que, si no contaban con nosotros, no ofrecernos ese año. De hecho, hubo un periodo bastante largo de negociación, a ver si al menos yo cambiaba mi opinión. Era obvio desde mi punto de vista que no la iba a cambiar".