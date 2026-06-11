¿Cuándo juegan los mundialistas del Villarreal? La agenda de los amarillos en la fase de grupos

Los primeros futbolistas del 'Submarino' en entrar en escena serán los canadienses Tajon Buchanan y Tani Oluwaseyi, quienes debutarán mañana viernes 12 de junio a las 21:00 horas ante Bosnia y Herzegovina, en Toronto; les seguirán Alex Freeman el sábado 13, Nicolas Pépé y Logan Costa el lunes 15, Pape Gueye el martes 16, Renato Veiga el miércoles 17 y Thomas Partey el jueves 18

El Villarreal CF ha vuelto a consolidar su dimensión internacional en la gran cita del fútbol mundial. En el inicio del Mundial 2026, que arranca esta misma noche, el conjunto amarillo contará con siete futbolistas repartidos entre distintas selecciones nacionales -ocho si contamos a Thomas Partey, cuyo contrato finaliza el próximo 30 de junio y no renovará-, una representación que vuelve a situar al 'Submarino' entre los clubes con mayor presencia global en la competición.

La nómina grogueta no solo refleja el crecimiento deportivo de la plantilla, sino también la diversidad de perfiles que ha ido incorporando el club en los últimos años. Desde Europa hasta África, pasando por América del Norte, el Villarreal tendrá una gran presencia del torneo.

Un mapa global teñido de amarillo

Los intereses del Villarreal estarán distribuidos entre siete selecciones. Alex Freeman defenderá los colores de Estados Unidos, mientras que la doble representación canadiense llegará de la mano de Tajon Buchanan y Tani Oluwaseyi. En el continente europeo, Renato Veiga será el único representante groguet con Portugal. África tendrá una presencia especialmente destacada con cuatro internacionales: Logan Costa con Cabo Verde, Pape Gueye con Senegal, Nicolas Pépé con Costa de Marfil y Thomas Partey con Ghana.

La combinación convierte al Villarreal en uno de los clubes europeos con mayor diversidad de participantes en el torneo.

Canadá abre la agenda grogueta

Los primeros futbolistas del Villarreal en entrar en escena serán precisamente los canadienses Tajon Buchanan y Tani Oluwaseyi, encuadrados en el Grupo B como anfitriones del torneo.

El debut llegará el viernes 12 de junio a las 21:00 horas ante Bosnia y Herzegovina en Toronto, un estreno de alta exigencia en un país volcado con su selección. El segundo encuentro será en la madrugada del 19 de junio a las 00:00 horas frente a Qatar en Vancouver. La fase de grupos se cerrará el 24 de junio a las 21:00 horas también en Vancouver ante Suiza, en un duelo que puede marcar el futuro de Canadá en el campeonato.

Estados Unidos, calendario de máxima exigencia

Alex Freeman será el representante del Villarreal en la selección de Estados Unidos, encuadrada en un grupo competitivo y exigente. El combinado norteamericano debutará el 13 de junio a las 02:00 horas ante Paraguay en Los Ángeles.

El segundo compromiso llegará el 19 de junio a las 21:00 horas frente a Australia en Seattle, mientras que el cierre de la fase de grupos será el 26 de junio a las 04:00 horas ante Turquía, nuevamente en Los Ángeles. Un recorrido exigente para un equipo llamado a ser protagonista en casa.

Renato Veiga, el único europeo del 'Submarino'

En clave europea, Renato Veiga será el único representante del Villarreal. Portugal partirá en el Grupo K junto a República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia.

El debut luso será el 17 de junio a las 19:00 horas en Houston frente a la RD Congo. El segundo encuentro llegará el 23 de junio a la misma hora y en el mismo sitio ante Uzbekistán. El cierre será de alto voltaje: Portugal-Colombia el 28 de junio a la 01:30 horas en Miami, un duelo que puede decidir el liderato del grupo.

África, el gran foco de representación grogueta

El bloque africano concentra el mayor número de futbolistas del Villarreal en el Mundial, con cuatro nombres propios.

Pape Gueye defenderá a Senegal en el Grupo I, con un debut de máxima exigencia ante Francia el 16 de junio a las 21:00 horas en New Jersey. Posteriormente, se medirá a Noruega el 23 de junio a las 02:00 horas en Toronto, y cerrará la fase ante Irak el 26 de junio a las 21:00 horas también en Toronto.

Nicolas Pépé, por su parte, será una de las piezas clave de Costa de Marfil en el Grupo E. Los 'Elefantes' debutarán el 15 de junio a la 01:00 horas ante Ecuador en Philadelphia. El gran desafío llegará el 20 de junio a las 22:00 horas frente a Alemania en Toronto, antes de cerrar el grupo el 25 de junio ante Curaçao, nuevamente en Philadelphia.

Especial atención merece Logan Costa, que vivirá una experiencia histórica con Cabo Verde en un grupo de enorme exigencia. El central debutará el 15 de junio a las 18:00 horas ante España en Atlanta, un estreno de máxima dificultad. El segundo encuentro será ante Uruguay el 22 de junio a las 00:00 horas en Miami, mientras que la fase de grupos se cerrará el 27 de junio a las 02:00 horas frente a Arabia Saudí en Houston.

Thomas Partey jugará con Ghana en el Grupo L. Las ‘Estrellas Negras’ arrancarán ante Panamá el jueves 18 de junio a la 01:00 horas en Toronto. Después se medirán a Inglaterra, el martes 23 a las 22.00 horas en Boston, y cerrarán ante Croacia, el sábado 27 a las 23:00 horas en Philadelphia.