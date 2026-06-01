La historia 'Mundial' del Villarreal: De Senna a Foyth, sus campeones, sus goleadores y sus 30 internacionales

El idilio del conjunto amarillo con la Copa del Mundo cumple solo dos décadas pero está plagado de momentos únicos; repasamos la trayectoria de los mundialistas del equipo castellonense a lo largo de los seis campeonatos en los que se han dado cita

El Villarreal CF volverá a estar presente en un Mundial. En esta ocasión, serán ocho los representantes amarillos en una cita histórica en la que el club castellonense ha ido ganando peso con el paso de las generaciones. No en vano, este 2026 será el año en el que más jugadores aportará a la Copa del Mundo, claro que el número de participantes también ha crecido de 32 a 48 selecciones. En cualquier caso, ha superado los cinco futbolistas que solía llevar como máximo, lo cual logró en 2006, 2010, 2018 y 2022.

El Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 elevará hasta 30 el número total de jugadores que habrán disputado una Copa del Mundo siendo futbolistas del Villarreal CF.

La historia del Villarreal y el Mundial no tiene un recorrido demasiado largo. De hecho, sus caminos comenzaron a cruzarse hace tan sólo dos décadas, en el Mundial 2006 de Alemania, cuando el club castellonense comenzó a consolidarse entre la élite del fútbol español y confirmando la dimensión internacional que ha terminado adquiriendo la entidad amarilla a día de hoy.

Este año aportará estos ocho al campeonato: Tajon Buchanan y Tani Oluwaseyi con Canadá, Alex Freeman con Estados Unidos, Nicolas Pépé con Costa de Marfil, Logan Costa con Cabo Verde, Pape Gueye con Senegal, Renato Veiga con Portugal y Thomas Partey con Ghana.

Solo tres campeones del mundo en toda su historia

Pese al crecimiento competitivo del club durante las últimas dos décadas, el Villarreal únicamente puede presumir de tres campeones del mundo en toda su historia.

El primero fue Joan Capdevila, integrante fundamental de la selección española que conquistó el Mundial de Sudáfrica 2010. El lateral de Tárrega disputó absolutamente todos los partidos de aquel histórico torneo y se convirtió en el primer campeón mundialista de la historia grogueta, el único español, por cierto.

Hubo que esperar doce años para encontrar nuevos campeones. Llegaron en Qatar 2022 gracias a Argentina. Juan Foyth y Gerónimo Rulli levantaron la Copa del Mundo en Doha y se unieron a Capdevila en un club muy exclusivo. Sin embargo, ninguno de los dos argentinos tuvo un papel protagonista en aquel campeonato. El defensa únicamente disputó cuatro minutos en la semifinal ante Croacia, mientras que el guardameta no llegó a debutar en el torneo. Aun así, ambos figuran ya para siempre en la historia del Villarreal como campeones del mundo.

Giovanni Dos Santos, el primer goleador de la historia en un Mundial

Los Mundiales también han dejado huella en forma de goles para el Villarreal. El primer futbolista amarillo que consiguió marcar en una Copa del Mundo fue Giovani Dos Santos.

El talentoso jugador mexicano logró el hito en el Mundial de Brasil 2014. Su gol ante Países Bajos en los octavos de final parecía encaminar a México hacia los cuartos, pero la selección neerlandesa terminó remontando en los minutos finales en uno de los desenlaces más dolorosos para el combinado azteca. Aquella diana abrió una estadística que posteriormente tendría recorrido en otros campeonatos.

Cheryshev, 'killer' mundialista del Villarreal

Si existe un gran nombre propio en cuanto a rendimiento goleador mundialista se refiere, ese es Denis Cheryshev. El internacional ruso firmó una actuación espectacular en el Mundial de 2018 disputado en su país y todavía conserva un récord que parece difícil de igualar.

Sus cuatro goles le convierten en el máximo goleador de la historia del Villarreal en una Copa del Mundo. El extremo anotó un doblete en el partido inaugural frente a Arabia Saudí, marcó posteriormente contra Egipto y volvió a ver portería en los cuartos de final frente a Croacia. Ningún otro futbolista amarillo ha conseguido acercarse a semejante registro en un único campeonato.

De Alemania 2006 a Norteamérica 2026

Desde Marcos Senna o Juan Román Riquelme hasta los ocho representantes que competirán en Norteamérica 20 años después. La evolución del Villarreal también puede medirse a través de los Mundiales.

30 mundialistas, tres campeones del mundo, uno solo español e irrepetible, un récord goleador y un trocito de la historia encerrada en El Madrigal o La Cerámica. Repasemos la historia grogueta en clave Mundial:

Alemania 2006: Senna, Valencia, Guille Franco, Sorín y Riquelme

* Marcos Senna (España): Luis Aragonés lo convocó y le convirtió en el primer jugador de origen brasileño nacionalizado español que disputaba un torneo mundialista. Jugó contra Ucrania y Túnez las dos primeras jornadas, fue suplente contra Arabia Saudí en la tercera y jugó solo 18 minutos en el partido de octavos en el que Francia eliminó a España.

* Antonio Valencia (Colombia): Jugó los tres partidos de la fase de grupos contra Polonia, Costa Rica y Alemania. Dio una asistencia a su compañero Carlos Tenorio para el primer gol de la selección cafetera ante Costa Rica. Cayó eliminado por Inglaterra en octavos de final, donde también jugó todo el partido.

* Guille Franco (México): Jugó media parte en la victoria de su selección contra Irán (1-3) en la que además fue protagonista con un cabezazo que sirvió para asistir a su compañero Omar Bravo en el primer gol de su selección. También jugó casi todo el partido contra Angola (0-0) y solo diez minutos en la tercera jornada ante Portugal, cuando cayó 2-1. Fue eliminado del Mundial de Alemania en la prórroga de los octavos de final ante Argentina, donde no tuvo participación.

* Juan Pablo Sorín (Argentina): Gran protagonismo en el equipo de José Néstor Pekerman. Jugó los dos partidos de la fase de grupos contra Costa de Marfil y Serbia-Montenegro, dos encuentros que sirvieron para clasificar a su Argentina puesto que ganó ambos. Descansó en la tercera jornada contra Países Bajos (0-0). Pasó la ronda de octavos eliminando a México en la prórroga (1-2) y asistiendo a su compañero Maxi Rodríguez para el gol decisivo en el 98', partido en el que jugó hasta bien entrado el tiempo extra y solo jugó media parte en cuartos, cuando su selección cayó eliminada contra la anfitriona, Alemania, en la tanda de penaltis.

* Juan Román Riquelme (Argentina): Al igual que Sorín, tuvo una participación crucial en la andadura de la 'Albiceleste' en el Mundial. Terminó el torneo con tres asistencias en tres partidos distintos. Primero a Saviola, en el partido contra Costa de Marfil (1-2), después en un córner en octavos de final ante México para un gol de Hernán Crespo y finalmente en otro saque de esquina para el cabezazo de Roberto Ayala, gol que adelantó a su equipo, que luego se vería empatado por un tanto Klose y terminaría cayendo en penaltis ante el anfitrión.

Sudáfrica 2010: Capdevila, Nilmar, Giuseppe Rossi, Godín y Jozy Altidore

* Joan Capdevila (España): Campeón del Mundial. El primer campeón del que puede presumir el Villarreal, el único español. Después lo conseguirían los argentinos Juan Foyth y Gero Rulli en 2022, pero sin la misma trascendencia. Fijo en el lateral izquierdo de Vicente del Bosque, el de Tárrega jugó todos los partidos de aquel histórico campeonato en Sudáfrica. Desde la derrota ante Suiza hasta la resurrección contra Honduras y Chile, pasando por las eliminatorias contra Portugal, Paraguay, Alemania y la grandísima final contra Países Bajos. Es la gran estrella internacional del club amarillo.

* Nilmar da Silva (Brasil): Fue un suplente habitual de Brasil en aquel campeonato. Jugó solo 12 minutos en el primer partido contra Corea del Norte, suplente contra Costa de Marfil y sí tuvo el partido entero contra Portugal. En octavos salió ya en el tramo final contra Chile y cayó eliminado contra Países Bajos (2-1) en un partido en el que Dunga solo le dio un cuarto de hora al final en sustitución de Luis Fabiano.

* Giuseppe Rossi (Italia): Aunque entró en la lista de Marcelo Lippi, el seleccionador lo desconvocó antes de viajar a Sudáfrica junto al milanista Marco Borriello.

* Diego Godín (Uruguay): Tuvo un peso crucial para su Uruguay, que terminó cuarta aquel Mundial. Jugó todos los partidos completos salvo en el de la tercera jornada contra Corea del Sur, que solo tuvo media parte por descanso. Se perdió los cuartos de final por lesión y terminó perdiendo en las semifinales contra Países Bajos, cayendo eliminada su Uruguay (3-2). Jugó el partido por el tercer puesto contra Alemania, perdiendo también 3-2.

* Jozy Altidore (Estados Unidos): Muy notable participación con Estados Unidos, donde fue titular indiscutible. Jugó los tres partidos de la fase de grupos contra Inglaterra, Eslovenia y Argelia. En el encuentro ante los eslovenos tuvo protagonismo con una asistencia de cabeza a su compañero Michael Bradley para el 2-2 definitivo. Su selección cayó en los octavos de final contra Ghana.

Brasil 2014: Giovani Dos Santos y Javier Aquino

* Giovani Dos Santos (México): Es el primer goleador mundialista en la historia del Villarreal. Titular en la selección mexicana en aquel mundial disputado en Brasil, donde se enfrentó precisamente a la anfitriona en la segunda jornada de la fase de grupos (0-0), marcó su único gol del torneo con un disparo lejano en en los octavos de final ante Países Bajos. Aquel tanto adelantaba a su equipo, pero los holandeses le remontaron en los últimos compases del partido con un cabezazo de Wesley Sneijder y un gol de penalti de Huntelaar tras un derribo a Arjen Robben dentro del área.

* Javier Aquino (México): Solo jugó media hora en el partido de octavos de final, cuando cayeron ante Países Bajos. Salió al campo precisamente en sustitución de su compañero Giovani Dos Santos.

Rusia 2018: Cheryshev, Rukavina, Bacca, Al Dawsari y Alfred N’Diaye

* Denis Cheryshev (Rusia): El máximo goleador del Villarreal CF en una Copa del Mundo con cuatro goles. Lo hizo en el Mundial disputado en su país gracias a un doblete en el partido inaugural contra Arabia Saudí, un tanto más contra Egipto y un gol en los cuartos de final contra Croacia (2-2), cuando su selección se despidió del Mundial en la tanda de penaltis.

* Antonio Rukavina (Serbia): Solo jugó siete minutos en el primer partido contra Costa Rica y el partido completo en la derrota en la tercera jornada contra Brasil. Serbia no pasó de la fase de grupos.

* Carlos Bacca (Colombia): Fue suplente habitual de Radamel Falcao. Jugó todos los partidos de la fase de grupos y también los octavos de final, cuando Colombia cayó eliminada en los penaltis ante Inglaterra.

* Salem Al Dawsari (Arabia Saudí): Jugó los tres partidos completos de la fase de grupos contra Rusia, Uruguay y Egipto y marcó además un gol en el último minuto del tercer partido, remontando el tanto inicial de Salah. Sin embargo, Arabia Saudí no pudo pasar de esta primera fase.

* Alfred N’Diaye (Senegal): Disputó solo los dos primeros encuentros contra Polonia y Japón y se perdió el tercero y último contra Colombia, cuando Senegal se despidió del torneo.

Qatar 2022: Pau Torres, Yeremy Pino, Juan Foyth, Gero Rulli y Nicolas Jackson

* Pau Torres (España): Solo jugó el tercer partido de la fase de grupos, el de la derrota contra Japón (2-1). Aquella España de Luis Enrique cayó en octavos contra Marruecos en penaltis, un partido en el que el ahora jugador del Aston Villa tampoco tuvo participación.

* Yeremy Pino (España): No jugó un solo minuto en Qatar.

* Juan Foyth (Argentina): Campeón del Mundo con Argentina, solo jugó cuatro minutos en el partido de semifinales contra Croacia.

* Gero Rulli (Argentina): No disputó un solo minuto puesto que el meta titular y héroe de su selección fue el 'Dibu' Martínez. En cualquier caso, es uno de los tres campeones del mundo de los que puede presumir el Villarreal.

* Nicolas Jackson (Colombia): El actual jugador del Bayern solo tuvo 15 minutos de participación en el debut en el Mundial contra Países Bajos (2-0). Colombia cayó en cuartos de final ante Inglaterra sin que el futbolista del Villarreal tuviese participación.

Estados Unidos, Canadá y México 2026: Buchanan, Oluwaseyi, Freeman, Nicolas Pépé, Logan Costa, Pape Gueye, Renato Veiga y Thomas Partey

La historia continuará este verano al otro lado del Atlántico, donde alguno de esos ocho representantes amarillos intentará ampliar la lista de campeones del mundo.

Argentina, España y México dominan la historia

La trayectoria mundialista del Villarreal también permite identificar varios países especialmente vinculados al club. Argentina ha sido tradicionalmente una de las grandes proveedoras de representantes mundialistas gracias a nombres como Juan Pablo Sorín, Juan Román Riquelme, Juan Foyth o Gero Rulli. España también ocupa un lugar privilegiado con Marcos Senna, Joan Capdevila, Pau Torres o Yeremy Pino. México aparece igualmente muy representado gracias a Guille Franco, Giovani Dos Santos y Javier Aquino.

A ellos se suman futbolistas procedentes de prácticamente todos los continentes, una muestra más de la globalización que ha experimentado el Villarreal durante las últimas dos décadas.

El Mundial también deja dinero

Más allá del prestigio deportivo, la presencia de futbolistas en una Copa del Mundo tiene una importante repercusión económica. El acuerdo entre FIFA y la Asociación de Clubes Europeos establece compensaciones para las entidades que aportan jugadores al torneo.

La FIFA abonará 9.321 euros diarios por futbolista desde el inicio de la concentración de cada selección hasta su eliminación. En el caso del Villarreal, cuantos más partidos disputen sus ocho representantes y más lejos lleguen sus respectivas selecciones, mayor será la cantidad que ingresará el club castellonense.