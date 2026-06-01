Oficial: Iñigo Pérez ya es el nuevo entrenador del Villarreal

El club anuncia el aterrizaje de su nuevo entrenador, que firma un contrato por tres temporadas, hasta 2029; un secreto a voces que tendrá su puesta escena definitiva con su presentación en La Cerámica y su primera rueda de prensa como míster groguet este martes, 2 de junio

La cuenta atrás ha terminado. El Villarreal CF ha hecho oficial este lunes la contratación de Iñigo Pérez como nuevo entrenador del primer equipo para las próximas tres temporadas. El técnico navarro firma hasta junio de 2029 y se convierte de forma definitiva en el relevo de Marcelino García Toral al frente del proyecto amarillo.

La entidad castellonense confirmó la operación a través de un comunicado oficial en el que anunció además que el entrenador será presentado este martes 2 de junio a las 18:30 horas en el Club 1923 del Estadio de la Cerámica. Se pone así punto final a una hoja de ruta que el Villarreal llevaba semanas ejecutando con absoluta discreción y que Fernando Roig ya había avanzado públicamente.

El presidente amarillo aseguró días atrás que la oficialidad llegaría entre el 3 y el 4 de junio, aunque finalmente el anuncio se ha adelantado un par de días para permitir al entrenador iniciar cuanto antes la planificación de una temporada marcada por el regreso a la Champions League.

El final de una etapa histórica en Vallecas

La llegada de Iñigo Pérez a La Cerámica se produce apenas unos días después de su emotiva despedida del Rayo Vallecano, club en el que ha firmado una de las etapas más brillantes de su historia reciente.

El técnico pamplonés abandonó Vallecas después de haber alcanzado la final de la UEFA Conference League esta misma temporada y tras igualar la mejor clasificación histórica de la entidad madrileña en Primera División con el octavo puesto logrado durante la campaña 2024/2025. Más allá de los resultados, su legado ha dejado una profunda huella en el club franjirrojo. El reconocimiento de la plantilla, de la afición y de la propia directiva quedó patente durante una despedida cargada de emoción en la que Raúl Martín Presa no ocultó su admiración por el entrenador.

Iñigo quiso centrar toda la atención en el cierre de su ciclo rayista y evitó pronunciarse sobre su futuro pese a que su desembarco en Vila-real era ya un secreto a voces. "Si usted cree que hoy, en un día como este, vamos a hablar del futuro proyecto y vamos a manchar el cierre de un círculo de dos años y medio, de un proceso de entrega, de amor... Tampoco le he visto en ninguna rueda de prensa hasta ahora. Le respeto la pregunta pero no se la voy a contestar, evidentemente", respondió cuando fue preguntado por su inminente destino.

Aquella intervención confirmó la intención del navarro de cerrar primero su etapa en Vallecas antes de oficializar el mayor reto de su carrera.

De segundo de Iraola a entrenador Champions

A sus 38 años, Iñigo Pérez aterriza en Vila-real convertido en uno de los entrenadores con mayor proyección del fútbol español. Su carrera en los banquillos comenzó precisamente en el Rayo Vallecano como ayudante de Andoni Iraola. Cuando el técnico vasco puso rumbo al fútbol inglés, Pérez estuvo cerca de acompañarle, aunque diversos problemas burocráticos relacionados con los permisos de trabajo impidieron aquella operación. Aquella circunstancia terminó cambiando su trayectoria profesional.

Tras la destitución de Francisco Rodríguez en febrero de 2024, el Rayo apostó por él para asumir el mando del primer equipo. La respuesta no pudo ser mejor. El navarro estabilizó al conjunto madrileño, lo consolidó en Primera División, devolvió al club a competiciones europeas y terminó llevándolo hasta una final continental, multiplicando su prestigio en apenas dos temporadas y media.

Primeras tareas en Vila-real

Con la firma ya oficializada, el técnico comenzará inmediatamente a trabajar junto a la dirección deportiva amarilla en la construcción de la plantilla para la próxima campaña.

La planificación deportiva ya está en marcha y existen varios asuntos prioritarios sobre la mesa, especialmente en el centro del campo, donde el Villarreal estudia diferentes movimientos para reforzar una posición estratégica de cara al regreso a la máxima competición continental. Además, durante los próximos días también se perfilarán los detalles de una pretemporada que apunta a desarrollarse parcialmente en los Alpes y que podría incluir la participación del 'Submarino' en la Como Cup durante el tramo final del mes de julio.

Empieza así una nueva etapa en La Cerámica. El Villarreal apuesta por juventud, personalidad y ambición para liderar un proyecto que pretende consolidarse entre la élite del fútbol español y dar un paso adelante en Europa. La primera piedra de ese nuevo ciclo ya tiene nombre y apellidos.