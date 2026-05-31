Posible 'bomba' del mercado: El Villarreal, interesado en la cesión de Mastantuono

El 'Submarino' busca una operación deportiva con gran valor mediático posicionándose para intentar el préstamo del joven talento argentino del Real Madrid; la operación, aunque de difícil encaje en términos económicos, interesa a todas las partes

El Villarreal CF ha activado una nueva y sorprendente vía de mercado que encaja en su hoja de ruta para reforzar la plantilla de cara a una temporada exigente con doble frente nacional y europeo. Se buscan estrellas alcanzables. El club castellonense ha preguntado al Real Madrid por la situación de Franco Mastantuono, una de las jóvenes apuestas ofensivas del conjunto blanco que podría salir cedido este verano para acumular minutos de calidad y experiencia en Primera División tras un primer curso con más sombras que luces.

La operación, aún en fase muy inicial, se entiende como una oportunidad estratégica para todas las partes. El Real Madrid no contempla, por ahora, una venta del futbolista argentino, pero sí valora positivamente un préstamo que le permita acelerar su adaptación al fútbol europeo y ganar continuidad competitiva en un entorno de máxima exigencia.

Un talento que necesita continuidad

Franco Mastantuono llegó al conjunto blanco con la etiqueta de talento diferencial tras su irrupción en River Plate, pero su primera temporada en el Santiago Bernabéu no ha sido la esperada en términos de protagonismo. El salto a la élite europea, especialmente en un contexto tan complicado como el del Real Madrid de este último año- le ha llevado a un proceso de adaptación más lento de lo previsto.

La competencia en el frente ofensivo del equipo madrileño es feroz y cada minuto se disputa al límite. El joven argentino ha dejado destellos de calidad, con acciones de desborde y visión en el último pase, pero sin la continuidad necesaria para asentarse en la rotación. En Valdebebas entienden que el siguiente paso lógico en su evolución es acumular minutos reales en un entorno competitivo.

El club blanco mantiene plena confianza en su proyección. Considera que el talento está intacto, pero necesita un equipo donde asumir más responsabilidad y poder crecer sin la presión permanente del Bernabéu que tanto le ha pesado.

LaLiga y Champions como escaparate perfecto

Ahí es donde aparece con fuerza el Villarreal CF. El club de La Cerámica ha reaccionado con rapidez ante la posibilidad de una cesión y se ha posicionado como una alternativa muy seria. Su propuesta reúne varios factores que gustan especialmente en la dirección deportiva del Real Madrid: continuidad en LaLiga y participación en la UEFA Champions League en un entorno mucho más relajado.

El equipo que dirigirá Iñigo Pérez quiere ofrecer un estilo de juego que favorezca a perfiles técnicos como el de Mastantuono. La idea se basa en un sistema de posesión, ataques elaborados y protagonismo para mediapuntas y extremos con capacidad de asociación. En ese ecosistema, el argentino podría encontrar un lugar ideal para explotar sus virtudes.

Además, el hecho de competir en la Champions League añade un valor diferencial a la operación. El Villarreal CF no solo le garantizaría minutos, sino también exposición en partidos de máxima exigencia internacional, un factor clave en el desarrollo de un futbolista de su perfil.

Una cesión con lógica deportiva

En el Real Madrid CF ven con buenos ojos este tipo de movimientos como parte del proceso natural de maduración de su joven talento. Casos como los de otros futbolistas en el pasado refuerzan la idea de que una cesión bien elegida puede ser determinante en la evolución de un jugador destinado a la élite.

La prioridad, en cualquier caso, es garantizar un plan deportivo real. No se trata únicamente de salir, sino de jugar con regularidad, tener peso en el equipo y competir en un contexto exigente. En ese sentido, el Villarreal CF parte con ventaja por su estructura, su estilo y su estabilidad competitiva.

Muy complicado a nivel económico

Franco Mastantuono percibe en el Real Madrid un sueldo superior a los nueve millones de euros brutos por curso entre fijo (7,3 M€) y primas (1,8M€), una cantidad desmesurada incluso para los más altos salarios del equipo amarillo. Sin ir más lejos, el jugador que más cobra en el club amarillo actualmente es Georges Mikautadze, cuyo sueldo asciende a 5,73 millones de euros sumando fijo y bonus, según la el portal especializado Capology.

Por lo tanto, aspirar a la cesión de Mastantuono implicaría una negociación con el Real Madrid en la que el Villarreal tendría que convencer al club blanco para que se hiciese cargo de una parte importante de su ficha, probablemente del 50%.

El argentino, que ha quedado fuera de la lista de su selección para el Mundial, fue comprado por el Real Madrid a River Plate el pasado verano a cambio de 45 millones de euros, cifra en la que hoy se seguiría moviendo un hipotético traspaso.

Competencia en el mercado

Pese a las bondades de este movimiento para todas las partes, la operación no será sencilla. Otros clubes europeos han preguntado por la situación del jugador, conscientes de que una cesión de este nivel puede ser una oportunidad de mercado muy atractiva. Sin embargo, la opción del Villarreal gana enteros por su combinación de factores como la proximidad, competición doméstica, proyección europea y estilo de juego.

Para el conjunto castellonense, la llegada de Mastantuono sería uno de los movimientos más llamativos del verano. No solo por su impacto deportivo, sino también por el valor mediático de incorporar a una de las grandes promesas del Real Madrid en calidad de cedido.

Un movimiento que puede marcar el verano

El escenario está abierto y las conversaciones apenas han comenzado, pero la idea empieza a tomar forma. El Real Madrid escucha, el Villarreal propone y Franco Mastantuono decide. La operación encaja y, si prospera, La Cerámica podría convertirse en el lugar ideal para que el argentino dé el siguiente paso en su carrera en su afán por seguir creciendo en silencio, compitiendo por alcanzar su máximo nivel para poder volver más preparado al Real Madrid.