Mouriño no entra en la lista de Uruguay y deja al Villarreal con ocho mundialistas

La representación del 'Submarino' en la gran cita internacional tendrá un fuerte componente africano (Pape Gueye, Thomas Partey, Nicolas Pépé y Logan Costa); Canadá será el país con doble protagonismo (Buchanan y Oluwaseyi), Estados Unidos insistirá con Freeman y Renato Veiga, con Portugal, será el único europeo procedente de La Cerámica

Santiago Mouriño se ha quedado fuera de la lista de Uruguay para el Mundial.Imago

Ya no quedan cuentas por hacer. El Villarreal cerrará definitivamente su representación en el Mundial de 2026 con ocho futbolistas, su récord histórico en un Mundial y exactamente la cifra que adelantó ESTADIO Deportivo hace diez días y que finalmente se ha terminado confirmando, una vez conocidas prácticamente todas las convocatorias de las selecciones participantes.

La última duda importante estaba en Uruguay y la resolución no ha sido favorable para Santiago Mouriño. Marcelo Bielsa ha dejado fuera al lateral amarillo de la lista definitiva para la Copa del Mundo, poniendo punto final a cualquier opción de que el 'Submarino' aumentara su presencia en la gran cita internacional.

El conteo ya es irreversible. Entre las selecciones que todavía están a expensas de anunciar sus convocatorias finales únicamente restan Ecuador, Arabia Saudí e Irak, combinados en los que el Villarreal no cuenta con candidatos, por lo que la cifra definitiva queda fijada en ocho representantes.

Santiago Mouriño se queda fuera de Uruguay

La lista de Uruguay ha traído una mala noticia para el Villarreal en las últimas horas. Bielsa únicamente ha incluido a cuatro futbolistas procedentes de LaLiga: Ronald Araujo, José María Giménez, Fede Valverde y Fede Viñas. Entre los descartes aparecen nombres como Nicolás Fonseca, Mauro Arambarri, Martín Satriano y el propio lateral del 'Submarino', que finalmente no ha logrado hacerse un hueco en una de las convocatorias más competitivas del continente sudamericano.

El uruguayo había completado una temporada de enorme crecimiento en La Cerámica y ha mantenido opciones reales hasta el final de entrar en la expedición charrúa, aunque la enorme competencia en su posición ha terminado pesando demasiado. Su ausencia sirve para dejar definitivamente cerrada la lista de mundialistas amarillos.

Estados Unidos confirma a Freeman y Canadá lleva a dos amarillos

Las últimas convocatorias sí han traído mejores noticias para el conjunto castellonense. Estados Unidos ha confirmado la presencia de Alex Freeman en la lista definitiva para disputar el Mundial que precisamente se celebrará en territorio norteamericano. El lateral, aunque normalmente suplente de Mouriño en el Villarreal, continúa consolidándose como una de las grandes irrupciones del fútbol estadounidense y tendrá la oportunidad de disputar la competición más importante de su carrera ante su propio público.

También Canadá contará con una notable presencia amarilla. Tajon Buchanan y Tani Oluwaseyi han entrado en la convocatoria definitiva y representarán por partida doble al Villarreal en el torneo organizado conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México. La selección canadiense afronta uno de los momentos más ilusionantes de su historia y ambos futbolistas forman parte de un proyecto que aspira a competir con garantías aprovechando el factor de jugar en casa.

África aporta cuatro representantes al Villarreal

La mayor presencia grogueta llegará desde el continente africano. Nicolas Pépé defenderá los colores de Costa de Marfil después de volver a consolidarse como uno de los referentes ofensivos de los 'Elefantes'. Su experiencia internacional y su capacidad para desequilibrar continúan siendo argumentos de peso para el combinado marfileño.

Thomas Partey también estará presente con Ghana. El centrocampista, aunque prácticamente ya es pasado del Villarreal, regresa a una gran competición internacional liderando a una generación que pretende devolver protagonismo a las 'Estrellas Negras' en la escena mundial.

Junto a ellos aparecen dos nombres más. Logan Costa disputará el primer Mundial de la historia de Cabo Verde, una de las grandes historias del torneo, y tendrá ocasión de debutar precisamente ante España; mientras que Pape Gueye volverá a ser una pieza importante dentro de la potente selección de Senegal.

Renato Veiga, único representante europeo

El octavo mundialista amarillo será Renato Veiga. El futbolista portugués ha entrado en los planes de Roberto Martínez y acudirá a una Copa del Mundo en la que la selección lusa vuelve a aparecer entre las candidatas a pelear por las rondas finales. Su polivalencia defensiva y su crecimiento durante las últimas temporadas le han permitido asentarse dentro de la dinámica internacional dirigida por Roberto Martínez.

Moleiro, Akhomach y otros favoritos se quedan fuera

La cifra de ocho pudo ser incluso superior durante algunos momentos de la temporada. Sin embargo, varias candidaturas importantes se han ido cayendo conforme se acercaba el cierre de las convocatorias.

El caso más mediático probablemente ha sido el de Alberto Moleiro. El canario llegó a aparecer en muchísimas quinielas para la Selección, pero finalmente no logró entrar en la lista definitiva. Por parte española, Gerard Moreno y Ayoze Pérez tampoco entraron en los planes del seleccionador, aunque también es cierto que partían con menos opciones.

Tampoco estará Ilias Akhomach, que mantenía opciones de acudir con Marruecos, pero que tampoco ha entrado en la convocatoria final de su seleccionador. Del mismo modo, Willy Kambwala tampoco estará con la República Democrática del Congo pese a haber regresado recientemente tras su lesión, pero no ha llegado a tiempo para entrar entre los seleccionados de su país.

De esta forma, el Villarreal cierra definitivamente su representación mundialista con ocho futbolistas repartidos entre Europa, África y Norteamérica, una cifra notable para el conjunto castellonense y que viene a confirmar la previsión que ESTADIO adelantó cuando comenzaron a perfilarse las primeras convocatorias. Ahora sí, las cuentas están cerradas.