Iñigo Pérez y su fichaje por el Villarreal: "No necesitas mucho convencimiento cuando te llama"

El extrenador del Rayo Vallecano, que firma por tres temporadas con los castellonenses, habla de responsabilidad y de la necesidad de empaparse de la cultura de nuevo club

Iñigo Pérez ha tomado la palabra ya como entrenador del Villarreal, con el que ha sido presentado este martes ante los medios de comunicación. El que fuera entrenador del Rayo Vallecano firma por tres campañas y ha hablado de la motivación de su fichaje. "No necesitas mucho convencimiento cuando te llama este club. Fue muy fácil dar una respuesta. Es un paso muy importante y lo asumo con mucha responsabilidad", ha explicado.

El que fuera entrenador del Rayo Vallecano hasta hace unos días ha querido agradecer la confianza del Villarreal. "Estoy agradecido, entusiasmado e ilusionado con este nuevo paso en mi carrera. No podemos prometer resultados, pero me siento muy identificado con los valores familiares, la ilusión, el sacrificio y el trabajo. Esto último sí que lo prometo y lo garantizo", ha explicado Iñigo Pérez.

Iñigo Pérez quiere empaparse del entorno y la cultura del Villarreal

El técnico fue cuestionado por cómo afronta su llegada al equipo castellonense. "Responsabilidad es la palabra. Conozco las diferencias en términos de presión y de resultados" ha comentado Iñigo Pérez que ha agregado: "Lo principal cuando alguien da un paso tan importante es la aceptación del desafío. Yo lo acepto".

Iñigo Pérez ha señalado que una de las primeras cuestiones que quiere hacer es conocer a fondo el Villarreal: "Cuando llega a un nuevo lugar, lo más importante es conocer el entorno y la cultura, también a las personas de aquí. Todos los que nos gusta el fútbol conocemos el proyecto de Fernando Roig y el recorrido que ha completado el club durante las últimas tres décadas, partiendo desde abajo y logrando el éxito en Europa y con su cantera. Necesito tiempo para adherirme a esta nueva idea, pero creo que, por donde he crecido, comparto rasgos similares".

Iñigo Pérez se muestra ilusionado con poder dirigir al Villarreal en la Champions League

Uno de los alicientes que tendrá será poder participar en la Champions League con el Villarreal. "Me gusta mucho poder dirigir en la Champions League. Llevo toda la vida viéndola. Es una competición muy importante para el club, que tiene la exigencia de competir siempre en Europa. Y por último, debemos naturalizar el compaginar la competición continental con la liga, consiguiendo que nuestros jugadores lleven a cabo la misma idea, independientemente de los rivales y los escenarios. Ese es mi desafío como entrenador", ha argumentado Iñigo Pérez.

También ha valorado Iñigo Pérez la plantilla que tendrá a sus órdenes en el Villarreal: "Sabiendo que puede haber cambios, es una plantilla excelente, que además ha respondido con resultados. Ha sido tercero y de la forma que lo han hecho".

Además, Iñigo Pérez fue cuestionado por el listón que tiene ahora en el Villarreal del que salió Marcelino García Toral. "Tiene bastantes similitudes a mi paso por el Rayo. Hay un entrenador destituido, pero solo pasan 5-6 meses desde que se va Iraola. Es verdad que yo era su segundo, pero tenía que reconocer la situación, los jugadores y ver qué podía hacer", ha expresado el entrenador.