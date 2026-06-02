El Villarreal compite con dos gigantes europeos por la cesión de Mastantuono

El Real Madrid todavía no ha decidido qué hacer con el jugador argentino a la espera de dilucidar su situación institucional con la resolución de las elecciones y anunciar posteriormente quién será el nuevo entrenador del primer equipo

El futuro de Franco Mastantuono está más abierto que nunca. La promesa argentina del Real Madrid, que no ha terminado de encontrar la continuidad deseada en su primera temporada en el fútbol español, se ha convertido en objeto de deseo de varios de los clubes más importantes del continente. Entre ellos, un Villarreal CF que ya ha preguntado por su situación, aunque ahora aparecen varios gigantes para hacerle competencia y que se suman con firmeza a la carrera.

Interés aún incipiente

El interés por el mediapunta argentino todavía se mueve en un contexto muy inicial. En el Santiago Bernabéu no existe una decisión definitiva sobre su futuro y todo está condicionado por la situación institucional del club, que encara un inicio de mercado muy inusual con un verano marcado por unas elecciones presidenciales y la ausencia todavía de un entrenador confirmado para el próximo proyecto.

Un talento en busca de continuidad

Mastantuono llegó al Real Madrid como una de las grandes apuestas de futuro del fútbol sudamericano. Procedente de River Plate a cambio de 45 millones de euros, aterrizó con la etiqueta de talento diferencial en un desembarco que generó grandes expectativas dentro del club blanco. Sin embargo, su primera campaña en Europa no ha seguido el guion esperado.

La falta de minutos, la enorme competencia en su posición y un proceso de adaptación más lento de lo previsto han frenado su progresión. El argentino ha dejado destellos de calidad, especialmente en acciones de uno contra uno y último pase, pero sin continuidad suficiente como para consolidarse en la rotación de Xabi Alonso ni tampoco de Álvaro Arbeloa.

Esta falta de continuidad ha reabierto el debate interno en el Real Madrid sobre la necesidad de una cesión. La idea gana peso en Valdebebas, donde consideran que el jugador necesita un entorno con más minutos y menos presión para acelerar su adaptación al fútbol europeo.

Juventus y Tottenham aprietan la carrera

Tras un primer movimiento por parte del Villarreal CF, se ha producido una irrupción de dos clubes de enorme peso en Europa. Por un lado, el Tottenham Hotspur, que ya había mostrado interés en el futbolista en el pasado y que lo considera una pieza ideal para reforzar su proyecto ofensivo en la Premier League.

Por otro, la Juventus de Turín ha entrado con fuerza en la puja. El conjunto italiano valora especialmente el perfil del argentino y entiende que una cesión desde el Real Madrid podría ser una oportunidad de mercado estratégica para potenciar su plantilla sin un gran desembolso inicial. En el entorno bianconero destacan su capacidad de desequilibrio, su visión entre líneas y su margen de crecimiento, tres factores que encajan en la nueva planificación deportiva del club. La 'Vechia Signora' también está interesada en el madridista Brahim Díaz.

Ambos equipos, junto al Villarreal, compiten ahora por convencer al Real Madrid de que su proyecto es el ideal para el desarrollo del futbolista.

El Villarreal no se baja de la puja

El 'Submarino', que ya ha explorado con detenimiento la operación, mantiene su interés firme en el jugador. La entidad castellonense entiende que el perfil de Mastantuono encajaría a la perfección en su proyecto deportivo, especialmente de cara a una temporada con exigencias tanto en LaLiga como en la Champions League. El club amarillo valora su talento creativo y su capacidad para actuar entre líneas, dentro de un modelo de juego que pretende potenciar la posesión y el protagonismo ofensivo de futbolistas con calidad técnica.

Además, el Villarreal considera que puede ofrecerle algo clave en esta etapa con más minutos de calidad en un entorno competitivo, pero sin la presión constante del Santiago Bernabéu.

Muy complicado a nivel económico

Franco Mastantuono percibe en el Real Madrid un sueldo superior a los nueve millones de euros brutos por curso entre fijo (7,3 M€) y primas (1,8M€), una cantidad desmesurada incluso para los más altos salarios del equipo amarillo. Sin ir más lejos, el jugador que más cobra en el club amarillo actualmente es Georges Mikautadze, cuyo sueldo asciende a 5,73 millones de euros sumando fijo y bonus, según la el portal especializado Capology.

Por lo tanto, aspirar a la cesión de Mastantuono implicaría una negociación con el Real Madrid en la que el Villarreal tendría que convencer al club blanco para que se hiciese cargo de una parte importante de su ficha, probablemente del 50%. Evidentemente, sus rivales en la puja cuentan con un mayor potencial económico que puede resultar determinante.

El problema de la ficha de Mastantuono

El argentino, inscrito este curso como jugador del Castilla para liberar una ficha del primer equipo, no podrá repetir el próximo año si continúa en la plantilla blanca. La normativa de LaLiga impide mantener esa inscripción cuando el futbolista supera el 30% de participación con el primer equipo, un umbral que el atacante ya ha rebasado con claridad tras disputar 23 partidos de Liga (1.037 minutos) y tener también presencia en Champions, Copa del Rey y Supercopa.

Esto obliga al club a decidir entre incorporarlo definitivamente al primer equipo o buscar una cesión para que siga su progresión en otro destino.

Un préstamo todavía muy verde

A pesar del creciente interés internacional, la operación está todavía lejos de definirse. En el Real Madrid no existe una decisión cerrada sobre el futuro del jugador, en parte porque el contexto institucional del club añade una máxima incertidumbre. La entidad blanca encara un verano con elecciones en el horizonte y sin entrenador designado para el próximo curso, dos factores que condicionan cualquier planificación deportiva de gran alcance.

En este escenario, la opción de una cesión se contempla como una vía lógica de desarrollo, pero siempre bajo la condición clave de que el equipo de destino le garantice minutos, protagonismo y un plan deportivo claro.

Un mercado abierto y sin favorito

Así, con Tottenham, Juventus y Villarreal presentando argumentos, la decisión final dependerá del propio jugador y de la estrategia que adopte el nuevo proyecto blanco cuando se defina el organigrama deportivo. La situación se ha convertido en una de las carpetas más sensibles del mercado veraniego del Real Madrid. El club valora su potencial a largo plazo, pero también es consciente de que su progresión necesita continuidad inmediata.

Por ahora, todo está abierto. La idea de una cesión gana fuerza en todos los frentes, pero el futuro de Mastantuono sigue en fase de evaluación.