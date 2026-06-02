Iñigo Pérez debutará en el banquillo groguet con un récord histórico ya en su posesión

El técnico navarro será el entrenador más joven de la historia del Villarreal en Primera División, desbancando a Javi Calleja; en la nueva temporada 26/27 solo es superado en juventud por Claudio Giráldez, míster del Celta, que nació un mes y seis días más tarde

El Villarreal CF hizo oficial la contratación de Iñigo Pérez como nuevo entrenador del primer equipo para las próximas tres temporadas. El técnico navarro, que aterriza en La Cerámica tras cerrar una etapa de lo más exitosa en el Rayo Vallecano, no sólo llega avalado por sus resultados sino que lo hace rompiendo un registro histórico en la entidad castellonense. Y es que el pamplonés se convierte en el entrenador más joven que haya dirigido al Villarreal en Primera División.

A sus 38 años, el preparador navarro representa una apuesta de presente y de futuro para un club que ha decidido iniciar una nueva etapa tras la salida de Marcelino García Toral. La juventud del ex del Rayo contrasta con la enorme responsabilidad que asumirá a partir de este verano a la hora de liderar un proyecto que volverá a competir en la Champions League.

Récord sin precedentes en la máxima categoría

Nacido el 18 de enero de 1988, Iñigo Pérez arrancará la temporada 2026/2027 con 38 años y seis meses, una edad que le permitirá superar el registro que hasta ahora ostentaba Javi Calleja. El madrileño tomó las riendas del primer equipo en octubre de 2017 después de la destitución de Fran Escribá. Entonces tenía 39 años y se convirtió en una de las apuestas más atrevidas de la historia reciente del club. Ahora será Iñigo Pérez quien rebaje todavía más ese listón.

Tampoco quedan demasiado lejos otros técnicos que tuvieron su primera oportunidad en el Villarreal siendo relativamente jóvenes. Juan Carlos Garrido asumió el cargo con 40 años, mientras que José Francisco Molina y Miguel Ángel Tena lo hicieron con 41. En el extremo opuesto de la baraja aparecen entrenadores mucho más veteranos como Quique Setién, que debutó en el banquillo amarillo con 64 años.

El segundo más joven de LaLiga

La apuesta del Villarreal por Iñigo Pérez también queda reflejada al comparar su edad con la del resto de entrenadores de Primera. El navarro es el segundo técnico más joven de la categoría, únicamente superado por Claudio Giráldez, nacido tan solo un mes y seis días más tarde que el navarro (24/02/1988). El artífice del crecimiento del Celta de Vigo es el verdadero 'yogurín' de la categoría.

Por detrás de Iñigo, el siguiente en la escala de juventud es Carlos Corberán, entrenador del Valencia CF, que tiene 42 años.

La diferencia generacional de Iñigo respecto a buena parte de sus colegas de profesión es más que notable. Marcelino García Toral, a quien sustituye en el banquillo amarillo, se marchó con 60 años. Le supera por un año Hansi Flick (61) y lejos está aún la barrera de los cincuenta de Diego Pablo Simeone (55). El más veterano de los banquillos sigue siendo Manuel Pellegrini, que ya alcanza los 72 años.

La llegada del navarro confirma así una tendencia cada vez más extendida en el fútbol español, donde los clubes empiezan a confiar en perfiles emergentes, preparados tácticamente y con una visión moderna del juego. En el caso del Villarreal, además, se trata de una apuesta especialmente significativa, ya que la entidad amarilla entrega un proyecto Champions a uno de los entrenadores más jóvenes y prometedores de todo el panorama nacional.

El precedente de Julio Velázquez

Existe, eso sí, un entrenador que dirigió al Villarreal siendo todavía más joven. Fue Julio Velázquez, quien se hizo cargo del primer equipo con apenas 31 años durante la temporada 2012/2013, un salto muy importante aunque con una diferencia fundamental. El técnico salmantino asumió el cargo cuando el Villarreal militaba en Segunda división, mientras que Iñigo lo hará en la élite del fútbol español y con el reto añadido de competir simultáneamente en LaLiga y en la Liga de Campeones.

Por ello, el navarro pasa a la historia como el entrenador más joven que ha dirigido al 'Submarino' en Primera.

De promesa en los banquillos a realidad consolidada

La juventud de Iñigo Pérez podría llevar a engaño. Pese a su corta edad, el navarro acumula una experiencia que le ha permitido ganarse un lugar entre los entrenadores con mayor proyección del fútbol español. Su crecimiento comenzó a la sombra de Andoni Iraola en Vallecas, formando parte de un cuerpo técnico que transformó al Rayo Vallecano. La salida del ya extécnico del Bournemouth hacia la Premier League acabó acelerando los acontecimientos y abrió la puerta al salto definitivo de Pérez al primer plano.

Desde su llegada al banquillo rayista en febrero de 2024, los resultados han respaldado su trabajo. Bajo su dirección, el conjunto madrileño logró igualar la mejor clasificación liguera de su historia y alcanzó la final de la Conference League, consolidando su figura como una de las más cotizadas del mercado nacional.

Presentación y primera semana de inmersión amarilla

Antes de ponerse manos a la obra con la planificación deportiva, Iñigo Pérez será presentado este martes 2 de junio a las 18:30 horas y aprovechará estos primeros días para conocer de cerca la estructura del Villarreal. El técnico ya ha comenzado a familiarizarse con las instalaciones de Miralcamp, la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza y todos los recursos que el club pone a disposición del primer equipo.

Será el primer paso de una etapa ilusionante para un entrenador que llega cargado de ideas, con una personalidad muy marcada y con el desafío de mantener al Villarreal entre la élite del fútbol español. A sus 38 años, la entidad amarilla le entrega las llaves de uno de los proyectos más ambiciosos de su historia y, de paso, le convierte en el entrenador más joven que haya ocupado su banquillo en la máxima categoría del fútbol español.