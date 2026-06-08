Iñigo Pérez mantiene una tradición casi inalterable en el Villarreal

Salvo por la única y exitosa excepción de Manuel Pellegrini, los Roig siempre han apostado por entrenadores españoles para el banquillo: Álvaro Pérez, Lalo, Sanuján, Carlos Simón, David Vidal, Valverde, Garrido, Molina, Lotina, Julio Velázquez, Fran Escribá, García Plaza, Emery, Setién, Pacheta, Tena y Marcelino antecedieron al navarro

La llegada de Iñigo Pérez al banquillo del Villarreal CF no solo supone el inicio de una nueva etapa deportiva en La Cerámica. También confirma una de las señas de identidad que ha acompañado al club prácticamente desde su irrupción en la élite del fútbol español: la confianza casi exclusiva en los entrenadores nacionales.

El técnico navarro, que ha firmado para las próximas tres temporadas, se convierte en el decimoséptimo entrenador que dirige al Villarreal en Primera División. Una lista en la que existe un dato especialmente llamativo. De todos ellos, únicamente uno no era español.

Desde que el 'Submarino' logró el histórico ascenso a la máxima categoría en 1998, la apuesta de la entidad castellonense por los técnicos nacionales ha sido prácticamente inalterable. De hecho, solo un entrenador extranjero ha conseguido romper esa tendencia durante estos casi treinta años de historia en Primera.

Pellegrini, la gran excepción

Ese nombre no es otro que el de Manuel Pellegrini. El técnico chileno aterrizó en Villarreal en 2004 y terminó convirtiéndose en una de las figuras más importantes de la historia del club.

Su etapa marcó un antes y un después. Bajo su dirección, el Villarreal pasó de ser un equipo consolidado en Primera División a competir de tú a tú con los gigantes del fútbol español y europeo.

Con Pellegrini llegaron algunos de los momentos más recordados por la afición amarilla. El subcampeonato de Liga en la temporada 2007/2008 y la histórica semifinal de la Liga de Campeones fueron durante muchos años los mayores éxitos deportivos de la entidad.

Aquellos registros permanecieron como referencia hasta que el Villarreal levantó en 2021 la Europa League bajo la dirección de Unai Emery, conquistando el primer gran título de su historia.

Una larga lista de entrenadores españoles

La historia del Villarreal habla por sí sola. Antes de la llegada del preparador chileno fueron todos técnicos nacionales los que pasaron por el banquillo de El Madrigal salvo una sola excepción. En la temporada 1992/1993, cuando el equipo militaba en Segunda División, el técnico del primer equipo fue el peruano Osman Bendezu. Su andadura como técnico amarillo solo se alargó 16 partidos puesto que fue destituido el 15 de marzo de 1993. Por lo demás, antes y después, todos los preparadores fueron españoles. Álvaro Pérez, Lalo, Sanuján, Carlos Simón, David Vidal...

José Antonio Irulegui fue el encargado de dirigir al equipo en su estreno en Primera División durante la temporada 1998/1999. Posteriormente llegaron entrenadores como Joaquín Caparrós, Víctor Muñoz, Benito Floro o Paquito, todos ellos protagonistas en los primeros años de consolidación del club en la máxima categoría.

Tras la etapa de Pellegrini, el Villarreal volvió a apostar de forma continuada por entrenadores españoles. Ernesto Valverde, Juan Carlos Garrido, José Francisco Molina, Miguel Ángel Lotina, Julio Velázquez, Fran Escribá, Luis García Plaza, Unai Emery, Quique Setién, Pacheta o Miguel Ángel Tena han formado parte de una lista que ahora amplía Iñigo Pérez.

Marcelino, el rey del banquillo amarillo

Si hay un entrenador que ha conseguido superar incluso el legado de Pellegrini en cuanto a longevidad, ese ha sido Marcelino García Toral.

El técnico asturiano ha dirigido al Villarreal en dos etapas diferentes y terminó convirtiéndose en el entrenador con más partidos de la historia del club en Primera División. Entre sus dos ciclos al frente del equipo, entre 2013 y 2016 y posteriormente entre 2023 y 2026, superó la barrera de los 200 encuentros.

El segundo en longevidad fue Pellegrini, quien cerró su etapa con 190 partidos ligueros, mientras que el tercer puesto de esta clasificación corresponde a Javier Calleja, otro hombre de la casa que alcanzó los 102 encuentros en dos etapas distintas al frente del primer equipo.

El turno de Iñigo Pérez

Ahora será Iñigo Pérez quien intente escribir su propia página en la historia del Villarreal. El técnico navarro llega después de firmar un excelente trabajo en el Rayo Vallecano y con el reto de mantener al equipo entre los aspirantes a las plazas europeas mientras afronta el exigente regreso a la Liga de Campeones.

Su nombramiento responde a una apuesta por un entrenador joven, con ideas modernas y una clara proyección de futuro. Pero también sirve para mantener una tradición que apenas ha sufrido excepciones desde 1998.