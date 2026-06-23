Alex Freeman, el nuevo héroe americano que pasea el escudo del Villarreal

En Estados Unidos se ha convertido en un nuevo fenómeno de masas gracias a sus actuaciones en el Mundial; The New York Times se deshace en elogios con este nuevo ídolo y le dedican titulares en los que le presentan como "el sueño americano del Villarreal"

El Villarreal CF puede presumir de tener entre sus filas a uno de los nombres propios del verano en Estados Unidos. Mientras el Mundial dispara la popularidad de las grandes estrellas, un futbolista amarillo se está colando en las portadas de los principales medios norteamericanos. Se trata de Alex Freeman, el lateral derecho de 21 años que se ha convertido en el nuevo fenómeno del fútbol estadounidense. Es el nuevo ídolo americano.

Su irrupción en la selección de las barras y estrellas está siendo una de las grandes historias del torneo. Titular indiscutible para Mauricio Pochettino y autor de uno de los goles que certificó el pase de Estados Unidos a las eliminatorias, Freeman ha pasado en cuestión de días de ser una de las grandes promesas del Villarreal a convertirse en un icono deportivo en su país.

El Mundial dispara su popularidad

Pocos escaparates hay mejores que un Mundial para cambiar la dimensión mediática de un jugador. Y Alex Freeman está aprovechando este evento de la mejor manera posible. El futbolista del Villarreal ha sido titular en los dos primeros encuentros de Estados Unidos, ante Paraguay y Australia, dejando una imagen de enorme madurez pese a ser el futbolista más joven de la convocatoria norteamericana.

Su actuación ante Australia terminó de catapultar su figura. El lateral amarillo marcó el segundo tanto de su selección y celebró un gol que rápidamente dio la vuelta al país. Desde entonces, los elogios no han dejado de multiplicarse.

El tanto, por cierto, fue el primero en un Mundial de un jugador del Villarreal en ocho años. El lateral estadounidense tomó el relevo del ruso Denis Cheryshev.

El portal especializado MLS Soccer le ha bautizado como "el héroe de la selección", mientras que medios de alcance internacional como The New York Times le dedicaron titulares en los que ya le presentan como "el sueño americano del Villarreal".

La sección de deportes del NY Times tampoco escatimaba elogios: "Formidable Freeman", mientras que World Soccer Talk aseguraba que "Alex Freeman guía a la selección a los dieciseisavos de final del Mundial".

Un apellido legendario en Estados Unidos

La historia de Freeman también tiene un importante componente mediático. Alex es hijo de Antonio Freeman, una leyenda del fútbol americano y campeón de la Super Bowl con los Green Bay Packers. Su apellido es tremendamente reconocido al otro lado del Atlántico y eso ha contribuido a que su irrupción haya generado todavía más interés entre los aficionados estadounidenses.

Pero más allá de la herencia familiar, lo que está enamorando al público norteamericano es su rendimiento sobre el césped. Estados Unidos ha encontrado un lateral moderno, potente, con recorrido y personalidad para asumir responsabilidades en el gran escenario del fútbol mundial.

Pochettino le coloca entre los mejores

El principal valedor de Freeman es Mauricio Pochettino. El técnico argentino no ha escatimado elogios hacia el jugador del Villarreal y ha llegado a asegurar públicamente que tiene potencial para convertirse en uno de los mejores laterales del mundo. "Es un jugador increíble, humilde y con un perfil fantástico. Siempre quiere aprender y escuchar", aseguró el seleccionador estadounidense.

Sus palabras evidencian el enorme crecimiento que está experimentando el futbolista y que también son una magnífica noticia para el Villarreal.

Una joya con sello Villarreal

En La Cerámica siguen muy de cerca la explosión de su futbolista. El club apostó por Freeman como un proyecto de futuro y el Mundial está acelerando todos los plazos. A sus 21 años, el lateral reúne muchos de los ingredientes que demanda el fútbol actual: potencia física, capacidad para recorrer toda la banda, profundidad ofensiva y un notable margen de mejora.

Su crecimiento llega, además, en un momento trascendental para el 'Submarino'. El regreso a la Liga de Campeones obligará al equipo de Iñigo Pérez a contar con una plantilla amplia y con futbolistas capaces de competir al máximo nivel. Y ahí aparece la figura de Alex Freeman.

Su vinculación con el club es una de las más largas de la plantilla puesto que su contrato se alarga hasta junio de 2032 y su valor de mercado no hace más que dispararse en cada partido del Mundial. Firmado por 3,5 millones de euros procedente del Orlando City, su precio ahora se ha multiplicado exponencialmente.

El Villarreal no solo puede presumir de un prometedor internacional estadounidense. Tiene a uno de los nuevos ídolos del deporte norteamericano, un futbolista que está conquistando un país entero y que, de paso, está colocando el nombre del Villarreal en el foco mediático de Estados Unidos. Evidentemente, este impacto mundial también viene bien a la localidad castellonense de forma indirecta.