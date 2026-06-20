Alex Freeman coloca la bandera amarilla en el Mundial 2026: primer gol en ocho años

El lateral groguet anotó el 2-0 de Estados Unidos ante Australia y ya es uno de los protagonistas de la Copa del Mundo; el Villarreal disfruta desde la distancia de un lateral consolidado y confirma el acierto con su apuesta del mercado invernal

El Mundial 2026 ya tiene su pequeño acento groguet. Alex Freeman se ha convertido en el primer futbolista del Villarreal CF que ve portería en la Copa del Mundo tras marcar en la victoria de Estados Unidos ante Australia (2-0), un triunfo que además clasifica matemáticamente a los norteamericanos para los dieciseisavos de final y les asegura el liderato del Grupo D.

El lateral del 'Submarino' aprovechó un balón suelto en el área al filo del descanso para cabecear a la red el segundo tanto de los de Mauricio Pochettino. Un gol que tiene un doble valor para el Villarreal, ya que pone fin a una sequía de ocho años sin que un jugador amarillo anotara en un Mundial.

Toma el testigo de Denis Cheryshev

La última vez que un futbolista del conjunto castellonense celebró un gol en la máxima cita del fútbol internacional fue en Rusia 2018, cuando Denis Cheryshev firmó un extraordinario campeonato con cuatro tantos con la selección rusa. En aquel torneo también marcó Salem Al Dawsari, entonces jugador del Villarreal.

Resulta cuanto menos curioso que los últimos dos goleadores mundialistas del equipo castellonense lo hayan hecho con seleccionas anfitrionas del torneo.

Freeman confirma que es una apuesta de presente y de futuro

El gol en Seattle supone un nuevo espaldarazo para un futbolista que no ha dejado de crecer en los últimos meses. Freeman, de apenas 21 años, es ya un fijo en la selección estadounidense y se ha consolidado como el lateral derecho titular del combinado de las barras y las estrellas, pese a ser uno de los futbolistas más jóvenes de la expedición.

El Villarreal apostó fuerte por él en el pasado mercado invernal. El club amarillo cerró su incorporación en los últimos días de enero, abonando 3,5 millones de euros al Orlando City para hacerse con los servicios de uno de los mayores talentos emergentes del fútbol norteamericano.

Su llegada respondió a una clara estrategia de futuro. En la MLS había sido elegido mejor jugador joven de la temporada y sus condiciones físicas, su potencia en carrera y su capacidad para incorporarse al ataque convencieron a la dirección deportiva de que estaba ante una oportunidad de mercado.

Una adaptación exprés al fútbol europeo

Desde su aterrizaje en La Cerámica, Freeman ha vivido el proceso de adaptación lógico para un jugador foráneo de su edad. El defensor participó en nueve encuentros durante la segunda mitad del curso, alternando titularidades y suplencias, pero dejando destellos de un futbolista con un enorme margen de crecimiento.

En el club existe un convencimiento absoluto de que la próxima temporada será la de su explosión definitiva. Su rendimiento en el Mundial no hace más que reforzar esa sensación.

Ante Australia volvió a exhibir su mejor versión. Se mostró firme en tareas defensivas, cerró varias acciones de peligro de los oceánicos y se dejó ver en ataque hasta encontrar el premio del gol, una actuación que fue muy bien valorada por la prensa estadounidense.

Iñigo Pérez tiene argumentos en el lateral derecho

El excelente Mundial de Freeman también es una magnífica noticia para Iñigo Pérez. El nuevo técnico amarillo contará la próxima temporada con un lateral derecho de enorme proyección, internacional absoluto y reforzado por la confianza que otorga un gran torneo.

La irrupción del estadounidense amplía las alternativas del entrenador navarro -también podrá contar con el uruguayo Santiago Mouriño-, y le permitirá afrontar la temporada con una pieza capaz de ofrecer profundidad, recorrido y un perfil físico poco habitual en la plantilla.

Además, el escaparate mundialista está confirmando que la inversión realizada por el Villarreal fue un acierto. El club apostó por uno de los grandes talentos del fútbol estadounidense y, apenas unos meses después, ya está viendo cómo su futbolista se convierte en protagonista en la Copa del Mundo.

Freeman sigue creciendo y el Villarreal disfruta desde la distancia. Su gol ante Australia no solo mete a Estados Unidos en la siguiente ronda del Mundial. También coloca al 'Submarino', ocho años después, en la lista de clubes representados en el marcador de una Copa del Mundo.