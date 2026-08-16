El Villarreal blinda a Mikautadze con un 'clausulazo' por temor al Barça

El georgiano ve elevada su cláusula de rescisión hasta los 75 millones de euros en los últimos diez días de mercado; el club groguet sube así en 15 'kilos' su precio ante el posible interés azulgrana, que podría lanzarse si descarta definitivamente el fichaje de Julián Álvarez

Georges Mikautadze ha visto elevado el importe de su cláusula de rescisión a los 75 millones de euros.Imago

El Villarreal quiere evitar cualquier tipo de opción a sobresalto en la recta final del mercado. El mecanismo para protegerse es sencillo, sobre todo con una de sus máximas estrellas: Georges Mikautadze.

El delantero georgiano tiene una cláusula de rescisión de 60 millones de euros, pero esa cantidad aumentará hasta los 75 millones durante los últimos diez días del mercado.

No se trata de un detalle baladí teniendo en cuenta que el Barça tiene al atacante amarillo en su lista de alternativas favoritas para reforzar la delantera en el caso de que se caiga definitivamente la posibilidad de firmar a Julián Álvarez.

El delantero del Atlético es el gran deseado, pero la negativa colchonera a negociar y la altísima cláusula de la 'Araña' -500 millones de euros-, complica cada vez más una opción que lleva semanas enquistada.

Si finalmente el club catalán da por imposible el fichaje del argentino, Mikautadze es uno de los nombres que podrían ganar protagonismo. Y ahí es donde entra en juego la cláusula del Villarreal: el Barça tendrá una ventana muy concreta para hacerse con el goleador por 60 millones antes de que el precio aumente automáticamente en otros 15.

60 millones hasta el 22 de agosto

El calendario juega un papel crucial. El mercado de fichajes cerrará el 1 de septiembre, pero la cláusula de Mikautadze no mantendrá los 60 millones hasta esa fecha.

El cambio llegará en la medianoche del viernes 21 al sábado 22 de agosto, momento en el que el precio de salida del delantero pasará a ser de 75 millones. Es decir, el Barcelona dispone de menos de una semana para decidir si quiere activar esta vía y pagar los 60 millones, por lo que se pisa con el 'timing' que se han marcado los culés para intentar fichar a Julián.

A partir de ese momento, cualquier club que quiera hacerse con el internacional georgiano mediante su cláusula tendrá que desembolsar 15 'kilos' extra. El otro camino pasará por negociar directamente con el Villarreal y Fernando Roig no está dispuesto a vender al jugador por menos de esa cantidad.

El movimiento responde a una planificación que el Villarreal ya tenía contemplada. El club castellonense pagó alrededor de 31 millones de euros al Olympique de Lyon por Mikautadze el pasado verano y le vinculó hasta junio de 2031. La operación también contempló un pago extra de cinco millones de euros más en concepto de variables.

Mikautadze, una alternativa a Julián Álvarez

El Barça ha seguido muy de cerca la situación del atacante y, según las últimas informaciones, ya habría existido contacto con su entorno para conocer su predisposición. Mikautadze vería con buenos ojos la posibilidad de vestir de azulgrana, aunque sabe que tendrá que convencer al Villarreal con términos económicos.

Sin embargo, según informó Jijantes, el Villarreal podría respirar tranquilo porque Flick no parece enamorado del jugador.

Su perfil sí encaja con lo que busca la dirección deportiva comandada por Deco. Es un delantero móvil, capaz de actuar como referencia pero también de abandonar la posición de nueve para participar en otras zonas del ataque. Además, conoce perfectamente LaLiga y viene de completar una temporada de buen nivel con el Villarreal.

Mikautadze disputó 42 partidos la pasada campaña, en los que consiguió marcar 15 goles y repartir seis asistencias. Sus números contribuyeron a que el conjunto amarillo terminara tercero en LaLiga y certificara su clasificación para la Champions League.

Cierto es que no alcanzó todas las expectativas generadas por su fichaje en su primer año, pero dejó suficientes argumentos para convertirse en un futbolista atractivo para otros grandes clubes.

El Villarreal no quiere repetir un final de mercado

En La Plana son conscientes de que las últimas semanas del mercado pueden producirse movimientos inesperados. La dirección deportiva amarilla está preparada para cualquier escenario y sabe que los grandes clubes suelen acelerar sus operaciones cuando se acerca el cierre.

La situación de Mikautadze es un buen ejemplo de ello. El Villarreal no ha recibido hasta ahora una oferta formal por el delantero, aunque el interés del Barça coloca al futbolista bajo 'sospecha'. Tampoco se descarta que puedan aparecer otros pretendientes si la operación azulgrana se activa.

El club tiene, por tanto, una posición de fuerza. Si el Barça decide apostar por Mikautadze después de descartar a Julián, el precio será 15 millones superior al actual.