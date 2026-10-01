La peña del Villarreal en Vietnam: "Siempre nos preguntan: '¿pero ese equipo también tiene aficionados?'"

Phùng Văn Thắng, presidente y fundador de la agrupación, explica a ESTADIO Deportivo de dónde viene esta pasión y cómo vive este grupo de aficionados el fútbol español desde el sudeste asiático, con partidos de madrugada y a un mundo de distancia de La Cerámica

Phùng Văn Thắng, a la izquierda de la imagen, junto a dos miembros de la peña del Villarreal de Vietnam.Villarreal Vietnam

El Villarreal presume de una afición que, aunque tiene su gran caladero en Vila-real y en distintos puntos de la provincia de Castellón, hace tiempo que dejó de entender de fronteras. El sentimiento amarillo también se extiende por otros rincones de España, con peñas en comunidades tan alejadas entre sí como Extremadura o Cataluña, y ha conseguido echar raíces incluso mucho más allá del territorio nacional.

El mapa de las peñas del 'Submarino' tiene también acento internacional. Hay aficionados organizados en Países Bajos, República Checa, Eslovaquia, Bélgica o Finlandia. Lugares en los que la camiseta amarilla se ha hecho un hueco pese a miles de kilómetros de distancia. Pero hay una peña que, por ubicación, contexto e historia, resulta especialmente singular: la de Vietnam.

Allí, en el sudeste asiático, a casi 10.000 kilómetros en línea recta de Vila-real, hay aficionados que madrugan, trasnochan y hacen auténticos malabarismos con el reloj para seguir al equipo de Iñigo Pérez. Vietnam está actualmente cinco horas por delante de España, una diferencia que convierte algunos partidos del 'Submarino' en encuentros de madrugada.

¿Cómo acaba alguien en Vietnam haciéndose del Villarreal? ¿Qué lleva a un aficionado a elegir al 'Submarino' entre los grandes clubes de España y Europa? ¿Y cómo se vive el fútbol amarillo a tantos miles de kilómetros de La Cerámica? ESTADIO Deportivo ha tenido la oportunidad de hablar con Phùng Văn Thắng, presidente y fundador de la peña del Villarreal en Vietnam, que ha respondido a todas estas incógnitas.

Descubramos cómo nace y se organiza una de las agrupaciones de aficionados más singulares y lejanas del universo amarillo. Su propio presidente nos cuenta de dónde viene esta pasión, qué hay detrás de ese vínculo con el Villarreal y cómo se vive el sentimiento desde un país situado a casi un mundo de distancia.

- Para empezar, ¿cómo y cuándo se fundó la peña del Villarreal CF en Vietnam? ¿De dónde surgió la idea de crear una peña del Villarreal en Vietnam?

- La peña de seguidores del Villarreal en Vietnam se fundó el 8 de mayo de 2021. La idea surgió porque ya seguíamos y conocíamos al Villarreal desde las temporadas 2005/2006 y 2006/2007. Nos enamoramos especialmente de uno de los jugadores que se convirtió en leyenda del club: Juan Román Riquelme.

- ¿Quiénes fueron los primeros en formar parte de la peña y cómo ha evolucionado desde entonces? ¿Cuántos miembros tiene actualmente?

- Los primeros en formar parte de la peña fuimos yo, Phùng Văn Thắng, como fundador, y un amigo llamado Quốc Đạt, que actualmente es administrador de nuestra página de Facebook. En estos momentos somos diez miembros.

- Vietnam está a miles de kilómetros de Vila-real. ¿Cómo nació vuestra pasión por el Villarreal? ¿Recordáis algún momento o motivo concreto que hiciera que empezaseis a sentir un cariño especial por el club?

- Nuestra pasión por el Villarreal comenzó en 2005/2006. El momento que recuerdo con más claridad fue el penalti que falló Juan Román Riquelme en el partido de vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League 2005/2006. Fue un momento muy triste, pero también inolvidable.

- ¿Por qué el Villarreal? ¿Qué tiene el club que hizo que lo eligierais en lugar de otros grandes equipos de España o Europa?

- Es una pregunta que nos han hecho muchas veces desde que fundamos la peña. El Villarreal es un club con una identidad propia y muy particular dentro del fútbol español. Además, su apodo, el 'Submarino' amarillo, nos parece muy bonito. También nos atrae mucho su trayectoria deportiva. Desde que llegó a LaLiga en la temporada 1998/99, ha conseguido convertirse en un equipo habitual de la zona alta de la clasificación y que participa con frecuencia en las competiciones europeas.

- ¿Cómo seguís los partidos del Villarreal desde Vietnam teniendo en cuenta la diferencia horaria con España? Hay partidos que comienzan a medianoche o de madrugada para vosotros... ¿soléis reuniros para verlos juntos o cada uno los sigue desde casa?

- Los partidos del Villarreal suelen comenzar sobre las dos o las tres de la madrugada, hora de Vietnam. Cuando los encuentros son tan tarde, normalmente cada uno los sigue desde su casa. Si el Villarreal juega algún partido de LaLiga a una hora más temprana, podemos reunirnos en alguna cafetería para verlo juntos.

- ¿Cómo es para vosotros un día de partido del Villarreal? Contadnos todo: dónde os reunís, qué hacéis antes del encuentro, cómo lo veis y si tenéis alguna tradición, canción, camiseta, comida o ritual especial.

- En los días de partido del Villarreal nos repartimos las tareas para publicar contenido en nuestra página de Facebook y, cuando podemos, nos reunimos en alguna cafetería o cervecería. En Vietnam existe una cultura muy arraigada de reunirse para comer y beber mientras se ve fútbol, así que ambas cosas suelen ir de la mano.

- ¿Habéis tenido alguna oportunidad de viajar a Vila-real, visitar el Estadio de la Cerámica y ver un partido del Villarreal en directo? Si es así, ¿cuándo fue y cómo fue la experiencia? Si todavía no habéis podido, ¿es uno de vuestros grandes sueños?

- Todavía no hemos tenido la oportunidad de viajar a Vila-real para ver al equipo en directo debido a la enorme distancia geográfica. Es uno de los grandes sueños de la mayoría de los miembros de nuestra peña.

- ¿Qué partido del Villarreal os ha emocionado más siguiendo al equipo desde Vietnam? ¿Hay algún partido, gol o momento de la historia reciente del club que recordéis especialmente?

- El partido que más me emocionó personalmente fue la vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League 2005/2006 contra el Arsenal. Y, entre los momentos más recientes, por supuesto, está la conquista de la UEFA Europa League en la temporada 2020/2021.

- ¿Qué significa para vosotros formar parte de la comunidad de seguidores del Villarreal estando tan lejos de España? ¿La peña os ha permitido conocer a otras personas con la misma pasión y crear amistades a través del fútbol?

- Formar parte de la comunidad de seguidores del Villarreal es algo realmente maravilloso. Que el club nos haya reconocido oficialmente es un motivo de orgullo para la peña del Villarreal en Vietnam. A nivel personal, como fundador, siento que todo el esfuerzo y el trabajo que he realizado han sido reconocidos y recompensados.

- ¿Cómo es la relación de vuestra peña con el propio Villarreal CF y con otras peñas del Villarreal? ¿Mantenéis contacto con aficionados de Vila-real o con otras peñas internacionales?

- Debido a la barrera del idioma, y teniendo en cuenta que somos la primera peña del Villarreal en Asia, todavía no hemos establecido relaciones estrechas con otras peñas internacionales del club. Por ahora, nuestro contacto se limita principalmente a interactuar a través de Instagram o Facebook.

- Desde Vietnam, ¿cómo veis al Villarreal actual? ¿Hay algún jugador, entrenador o momento reciente del equipo que os haya impresionado o emocionado especialmente? ¿Qué esperáis del futuro del club?

- Desde Vietnam, a miles de kilómetros de distancia, llevo muchos años siguiendo al Villarreal y creo que el equipo está siguiendo el camino marcado por la directiva. Es un club que está consiguiendo buenos resultados sobre el terreno de juego y que, al mismo tiempo, mantiene una situación económica estable. Además, cuenta con unos aficionados apasionados y maravillosos. Para el futuro, espero que el Villarreal pueda mantener el nivel que está mostrando actualmente y conquistar más títulos que puedan incorporarse a las vitrinas del club.

- Por último, ¿podéis contarnos alguna historia curiosa, un recuerdo divertido o alguna situación especial que os haya ocurrido por ser aficionados del Villarreal en Vietnam? ¿Qué es lo más especial que habéis vivido gracias a vuestro amor por el 'Submarino' amarillo?

- Lo más curioso de ser aficionado del Villarreal en Vietnam es que constantemente nos preguntan: '¿Pero ese equipo también tiene aficionados?' Cuanto más nos hacen esa pregunta, más ganas tenemos de dar a conocer la imagen del Villarreal, no solo en Vietnam, sino también en el resto del sudeste asiático y, en el futuro, en toda Asia. Y, probablemente, lo más especial de todo haya sido encontrar a otras personas que comparten nuestra pasión por el fútbol y que también son aficionados del 'Submarino' amarillo.