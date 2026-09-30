Gulacsi señala la asignatura pendiente del Villarreal: "Me duele no tener porterías a cero"

Péter Gulacsi se ha hecho rápidamente con la portería del Villarreal y ya mira al próximo gran reto. El guardameta húngaro destaca la evolución defensiva del equipo de Iñigo Pérez, aunque reclama más porterías a cero, antes de afrontar un calendario exigente con el Real Madrid como primera prueba

Péter Gulacsi está viviendo sus primeros meses en el Villarreal con buenas sensaciones. El guardameta húngaro llegó este verano a La Cerámica después de una larga etapa en Alemania y rápidamente ha asumido protagonismo en la portería amarilla. Aunque Iñigo Pérez ha dejado claro que la competencia con Luiz Júnior sigue abierta, el veterano cancerbero ha sido el elegido en las últimas jornadas.

El propio Gulacsi reconoce que el cambio ha sido importante, tanto a nivel futbolístico como personal. "Llevo dos meses y he disfrutado de cada segundo. Es un cambio muy grande en cuanto al fútbol y en cuanto a la vida en España", explicó. El portero, además, pone el foco en la evolución del equipo después de un inicio irregular. "Hemos logrado dos victorias consecutivas, pero nos falta mucho trabajo por hacer y muchos puntos por sumar", señaló. El Villarreal cerró sus últimos compromisos antes del parón con triunfos ante Málaga y Levante, dos resultados que han permitido al conjunto de Iñigo Pérez recuperar confianza.

Gulacsi quiere algo más que paradas

El húngaro también explicó cómo entiende su posición. Para Gulacsi, el trabajo de un portero no termina cuando evita un gol. La organización defensiva y la capacidad para reducir las ocasiones del rival forman parte de sus responsabilidades. "Mi trabajo no es sólo hacer paradas, sino organizar la defensa y no permitir que los rivales generen ocasiones, y lo hicimos mejor", apuntó.

El guardameta considera que el Villarreal ha dado un paso adelante precisamente en ese aspecto. En sus primeros partidos tuvo más intervenciones, mientras que en los últimos encuentros disfrutó de un escenario diferente: "Tuvimos más control del partido, y bien para conseguir eso". Sin embargo, Gulacsi todavía tiene una cuenta pendiente. "Podemos mejorar en tener más porterías a cero, no hemos tenido ninguna y como portero me duele", reconoció. El Villarreal ha encajado en todos sus encuentros de este inicio de temporada, aunque el portero aprecia una mejora en la solidez defensiva.

La idea de Iñigo Pérez convence al húngaro

Gulacsi también se refirió al proyecto futbolístico que está construyendo Iñigo Pérez. El portero considera que el técnico tiene una idea muy definida y que pasa por asumir el protagonismo con balón. "Tiene una idea muy clara de lo que quiere. Es un técnico que quiere dominar los partidos, controlarlos y atacar lo más alto posible. Jugar como un equipo grande", explicó.Una filosofía que el guardameta ya conocía de su etapa en Alemania. "Es un estilo similar al que ya utilizábamos en Alemania, en un equipo que competía por plazas europeas", señaló. El portero considera que el Villarreal cuenta con argumentos para desarrollar esa propuesta. "Tenemos mucha calidad en el equipo, me impresiona desde las primeras sesiones", aseguró, convencido de que el equipo todavía puede ofrecer una versión mejor.

El reto del Real Madrid

El próximo desafío llegará ante el Real Madrid. El Villarreal visitará el Santiago Bernabéu el 10 de octubre, en la octava jornada de LaLiga, después del parón internacional.

Gulacsi ya conoce lo que supone enfrentarse al conjunto blanco. Lo hizo en dos ocasiones durante su etapa en el Leipzig, con un empate y una derrota. Ahora busca su primera victoria frente al Real Madrid. "Llegan partidos muy difíciles, pero los podemos ganar", afirmó el húngaro. Su mirada ya está puesta en el Bernabéu: "De momento pensamos en el Madrid, una oportunidad de seguir jugando como lo estamos haciendo ante un gran equipo".

Después llegará otro compromiso de máxima exigencia, esta vez en la Champions League. El Villarreal recibirá al Napoli el 13 de octubre en La Cerámica.