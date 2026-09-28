Alberto Moleiro resuelve la incógnita con Iñigo Pérez: "Eso tiene un precio"

El jugador canario de La Cerámica confesó en una entrevista para el diario AS que el hecho de tener que adaptarse al nuevo entrenador generó las primeras dudas en relación al nivel del equipo. "Este año estamos capacitados para más y seguramente lo daremos"

El Villarreal no ha tenido un arranque de temporada sencillo. Tras la salida de Marcelino García Toral al final del pasado curso, los groguets apostaba por Iñigo Pérez como el continuador de un equipo que en la 2025/26 brilló en Liga pero que tuvo como cuenta pendiente su papel en la Champions League. Tuvieron que pasar seis jornadas de Liga y una de Champions League para que el Villarreal sumase su primera victoria de la temporada, fue ante el Málaga y uno de sus protagonistas fue Alberto Moleiro.

El canario ha estado con dos goles y dos asistencias en las dos primeras victorias del Villarreal, ante el citado Málaga y ante el Levante en el derbi valenciano el pasado 20 de septiembre. En una entrevista para el diario AS, Alberto Moleiro justificó el mal arranque de temporada del equipo basándose en el periodo de adaptación que han tenido que vivir con Iñigo Pérez.

Alberto Moleiro explica el periodo de adaptación con Iñigo Pérez en el Villarreal

Alberto Moleiro valoró la exigencia de Iñigo Pérez al tiempo que lo definió como cercano: "Muy cercano y muy exigente, la verdad es que nos aprieta bastante en los entrenamientos. Y ama el fútbol, se nota que le gusta muchísimo el juego, se conoce a todos los jugadores, eso es importante. Sabe mucho y nos da mucha información para que nosotros dentro del campo solo juguemos, muy contento con él".

Cuestionado el mediapunta sobre si entendían a Iñigo Pérez, Moleiro alegó que era cuestión de adaptarse: "Bueno, no era que no lo entendíamos, sino que el equipo se estaba adaptando a una idea y eso tiene un precio, al final llevábamos seis jornadas y ya estaban las dudas. También llegaron por el año pasado que hicimos muy bueno, es normal. Este año estamos capacitados para más y seguramente lo daremos".

Las dudas lógicas en el Villarreal

Alberto Moleiro se mostró comprensivo con las dudas que ha generado el Villarreal en el arranque de temporada: "Sí, entendíamos el nervio. Estábamos nosotros dentro también algo nerviosos, porque al final piensas que no vas a ganar nunca. Pero creo que la clave fue el seguir entrenando fuerte, seguir entrenando bien, confiar en la idea y al final se acabó dando y ahora queremos más".

Alberto Moleiro, junto a Ayoze Pérez, celebrando uno de sus últimos goles con el Villarreal

Parte de ese cambio en el Villarreal ha corrido de la mano de un Moleiro que ha visto modificada su posición, dejando la banda y participando ahora como segundo punta. El propio Moleiro confesó que se siente muy cómodo porque tiene libertad para mostrar su fútbol: "Yo dentro del campo es donde me siento bien. Intento adaptarme a la posición que me ponga. Pero sí, es verdad que donde estoy jugando ahora, de segunda punta, de número diez, estoy bien. Me siento muy cómodo, porque al final tengo esa libertad de estar libre y de expresarme como soy, y me siento muy cómodo en esa posición. El año pasado también me encontraba bien, porque al final jugué siempre ahí y con los partidos fui mejorando yo creo. Pero este año pienso que es otra idea totalmente distinta y me siento muy bien ahí".

La llegada a la Selección española que Alberto Moleiro ve complicada

Alberto Moleiro también fue preguntado por la posibilidad de llegar a la Selección española y el canario confesó que a día de hoy la ve un poco lejos por el gran grupo que conforman los de Luis de la Fuente: "Vienen de ser un muy buen grupo, tienen mucho nivel y yo creo que la Selección para mí, a día de hoy, está un poco lejos. Pero bueno, yo voy a seguir preparándome, sé que algún día me va a llegar, no sé si de aquí a cinco o seis años, pero algún día me va a llegar seguro y hay que estar ahí preparado".