Dorsales 2026/2027: Moleiro hereda el '10', Diatta y Rubén Gómez ascienden y quedan dos libres

El Villarreal CF ha hecho oficiales los números para la próxima temporada; cuatro jugadores estrenan numeración en el primer equipo y el club deja libres dos camisetas; Carlos Maciá seguirá, por ahora, con ficha del filial

Un día antes del arranque oficial de LaLiga, el Villarreal CF ha confirmado los dorsales oficiales de su primera plantilla para la temporada 2026/2027. El reparto de números deja varias novedades interesantes, tanto por la llegada de nuevos futbolistas como por la promoción de jugadores del filial y algunos cambios significativos dentro del vestuario de Iñigo Pérez.

La gran noticia la protagoniza Alberto Moleiro. El talentoso centrocampista canario asumirá uno de los números más representativos del fútbol, el dorsal '10', que quedó vacante tras la marcha de Dani Parejo. Un relevo simbólico para uno de los futbolistas llamados a tener un papel protagonista en el nuevo proyecto amarillo.

Junto a este movimiento, el Villarreal también ha confirmado los números de las incorporaciones y de varios canteranos que pasan a formar parte de la dinámica habitual del primer equipo.

Moleiro recoge el legado del dorsal '10'

La salida de Dani Parejo dejó libre uno de los números más importantes de la historia reciente del Villarreal. El centrocampista madrileño convirtió el '10' en una referencia durante varias temporadas y ahora será Alberto Moleiro quien asuma esa responsabilidad.

El futbolista canario abandona el dorsal '20' y hereda un número tradicionalmente asociado a jugadores de calidad y creatividad, dos de las principales virtudes del exjugador de la UD Las Palmas. El cambio refleja también el peso que tendrá Moleiro dentro del equipo de Iñigo Pérez.

Las nuevas incorporaciones también tienen ya asignada su numeración. Carlos Romero, en su regreso al club, llevará precisamente el dorsal '20', mientras que el veterano guardameta húngaro Péter Gulácsi lucirá el '25'.

Diatta y Rubén Gómez dan el salto al primer equipo

La confección de los dorsales deja también espacio para la cantera. El senegalés Alassane Diatta y el guardameta Rubén Gómez se han ganado un sitio dentro de la primera plantilla y contarán con dorsal profesional durante el curso.

Diatta vestirá el número '4', una clara muestra de la confianza que existe en el club hacia el joven futbolista, mientras que Rubén Gómez portará el '13' y ejercerá como tercer portero del equipo.

Ambos se unen a una lista de canteranos que han ido ganando protagonismo en los últimos años y representan la continuidad de la apuesta del Villarreal por los jugadores formados en Miralcamp.

Carlos Maciá seguirá, por ahora, con dorsal del filial

Uno de los casos más llamativos es el de Carlos Maciá. El centrocampista forma parte de la dinámica diaria del primer equipo y está plenamente integrado en los planes de Iñigo Pérez, pero, de momento, seguirá ocupando ficha del Villarreal B.

Maciá se queda por ahora con el dorsal '26', un número reservado a jugadores del filial, una situación similar a la que vivió Pau Navarro la pasada temporada antes de consolidarse definitivamente en la primera plantilla.

Esta decisión permite al Villarreal mantener una mayor flexibilidad de cara al mercado de fichajes y conservar una plaza libre en caso de que aparezca una oportunidad interesante antes del cierre de la ventana de incorporaciones.

No obstante, si finalmente el club no realiza más movimientos, no se descarta que Maciá pueda cambiar de dorsal una vez finalice el mercado.

El Villarreal deja por ahora dos dorsales libres

Tras el reparto oficial, el Villarreal cuenta actualmente con 23 jugadores con ficha profesional. Eso significa que todavía quedan dos dorsales del primer equipo sin propietario: el '16' y el '24'.

Aunque la intención del club es dar por cerrada la plantilla, mantener estas dos plazas vacantes ofrece margen de maniobra ante posibles movimientos de última hora, ya sea por una salida inesperada o por la aparición de una opción interesante en el mercado, especialmente para reforzar la medular.

A día de hoy, la hoja de ruta en el Villarreal pasa por mantener el bloque actual y afrontar la temporada con una plantilla equilibrada, en la que la cantera seguirá teniendo un peso importante.