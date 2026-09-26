El Villarreal se queda sin doce jugadores por el parón: la 'segunda plantilla' de Íñigo Pérez

El Villarreal afronta el parón de selecciones con doce jugadores del primer equipo convocados por sus respectivos países. Varios ya han sumado minutos, mientras que otros esperan su oportunidad en los próximos días, dejando a Íñigo Pérez sin una parte importante de su plantilla

El conjunto groguet es uno de los equipos de LaLiga más afectados por la ventana internacional. Hasta doce futbolistas han sido citados por sus selecciones, con varios de ellos ya acumulando minutos y otros pendientes de debutar en los próximos compromisos. El parón de selecciones ha dejado al Villarreal prácticamente sin una parte importante de su plantilla. Íñigo Pérez ha perdido temporalmente a doce futbolistas que han sido llamados por sus respectivos combinados nacionales, convirtiendo la ventana internacional en una prueba más para el conjunto groguet.

Siete de los internacionales ya han tenido minutos con sus selecciones durante los últimos días, mientras que otros cuatro todavía esperan su oportunidad entre esta noche y la madrugada. A ellos se suma el caso de Carlos Maciá, que también ha recibido la llamada de las categorías inferiores de España.

Veiga, Pepe, Gueye y Mikautadze, titulares

Renato Veiga fue uno de los grandes protagonistas de la jornada internacional para los futbolistas del Villarreal. El defensa portugués partió de inicio y completó los 90 minutos en la victoria de Portugal frente a Gales por 1-0. También fueron titulares Nicolas Pepe y Pape Gueye. El atacante marfileño participó en el triunfo de Costa de Marfil ante Ghana (2-0), mientras que el centrocampista disputó el encuentro completo con Senegal en el empate ante Zimbabue (1-1).

George Mikautadze también salió de inicio con Georgia en el encuentro de la Nations League frente a Irlanda del Norte. El delantero groguet disputó los 90 minutos, aunque no pudo evitar la derrota de su selección por 0-1. Otro de los jugadores del Villarreal que ya ha tenido participación internacional es Ilias Akhomach. El extremo fue convocado a última hora por Marruecos y entró al terreno de juego en el minuto 63 durante la victoria frente a Gabón.

Esta noche, el turno de los norteamericanos

La actividad internacional continuará para los futbolistas del Villarreal durante esta noche y la madrugada. Alex Freeman será el primero en entrar en escena. El estadounidense está convocado para el amistoso que enfrentará a Estados Unidos con Perú a partir de las 22:30 horas. Ya de madrugada llegará el turno de otros tres jugadores groguets. Canadá recibirá a Chile en Toronto a partir de la 1:00 horas, un encuentro en el que Tajon Buchanan, Tani Oluwaseyi y Nathan Saliba podrían tener minutos.

Así, el Villarreal seguirá teniendo representación sobre el terreno de juego mientras Íñigo Pérez espera que todos sus internacionales regresen sin contratiempos y puedan reincorporarse al trabajo con el equipo.

Maciá también recibe la llamada de España

La lista de internacionales del Villarreal no termina en el primer equipo. Carlos Maciá fue inicialmente convocado por la selección española sub-19 para unas jornadas de entrenamiento celebradas en Marbella entre el 21 y el 24 de septiembre. El centrocampista, además, ha recibido una segunda llamada. Maciá ha sido incluido en la convocatoria de España sub-20 para el encuentro frente a México del próximo 30 de septiembre en el estadio Cerro del Espino.

En esa misma lista aparecen otros dos futbolistas vinculados al Villarreal B: José Ángel Gaitán y Pau Polo. Doce jugadores del primer equipo y tres jóvenes de la cantera han tenido o tendrán presencia con sus selecciones durante este parón, dejando a Íñigo Pérez pendiente de la vuelta de una parte importante de su vestuario.