Pau Navarro, central del Villarreal, sobre su comparación con Puyol: "No me fijo en eso, tengo que forjar mi camino, pero es bueno que hablen bien de ti"

El joven canterano del Villarreal ha respondido a los elogios de Íñigo Pérez, que por sus cualidades llegó a compararlo con Carles Puyol; el zaguero va a más desde que comenzó la temporada...

Pau Navarro, defensa del Villarreal, ha pasado este miércoles por rueda de prensa para analizar cómo llega el equipo al primer parón de la temporada y después de los primeros partidos oficiales con Íñigo Pérez al mando.

"El análisis es que cuando empiezas un nuevo proyecto es posible que todo vaya muy bien o, como en nuestro caso, que haya cosas que vayan saliendo poco a poco. Creemos en la idea del míster, sólo nos tenemos que adaptar un poco más a su idea. Desde dentro no es que no nos salieran las cosas, pero en el momento decisivo, es verdad que no salían. Es una evolución y vamos a más. Veníamos de una idea muy clara con Marce y teníamos que adaptarnos a la de Iñigo. No veo que no nos salieran las cosas que nos pedía, la idea la tenemos cogida desde el principio y la estamos perfeccionando", explicó del central amarillo.

Tras un mal inicio de temporada, el Villarreal ha conseguido enderezar el rumbo en las dos últimas jornadas en las que ha conseguido sus primeras victorias, aunque el futbolista no cree que el parón liguero les vaya a perjudicar al encontrarse ahora en una buena dinámica. "Estoy de acuerdo con lo que dice el míster. Venimos de dos victorias seguidas que nos dan mucha fuerza, pero pienso que parar y mirarlo todo con perspectiva nos va a venir bien. Prepararnos para seguir con la racha cuando volvamos", recalcó.

De menos a más como el Villarreal

El canterano ya ha disputado cuatro partidos esta temporada y ha sido titular en los dos triunfos del equipo, con lo que su confianza, como la del equipo, va a más. "Ha aumentado mi responsabilidad. Estoy ganándola poco a poco dentro del equipo. El míster le va a dar minutos a todos. Contento por las últimas oportunidades, porque no es fácil después de no jugar, pero estoy preparado para sustituir a Juan (Foyth) o para cuando toque", comentó.

Sobre los problemas defensivos mostrados por el equipo, el central admitió que los rivales les generan ocasiones "demasiado claras" cuando les llegan, por lo que insistió en que es un aspecto que deben mejorar.

"Tenemos que estar con espacio a la espalda y yo me encuentro a gusto personalmente. Es una forma de defender que creo que nos viene bien. Estamos más abiertos y expuestos, pero es lo que nos da poder robar arriba y crear peligro. Tenemos que ir con confianza a los duelos, con intensidad y si alguna vez nos superan hay que correr hacia atrás, pero todos los defensas estamos preparados para jugar de esta forma y confío en que vamos a sacar rendimiento", analizó

Íñigo Peréz y sus elogios a Pau Navarro

"Cuando recibimos un gol, nos está afectando demasiado al equipo. Porque marcamos y nos marcan enseguida. Aunque nos marquen un gol, ahí no se acaba el partido. Tenemos que seguir. Queremos conseguir muchas porterías a cero, pero es verdad que por la forma de jugar y por el estilo de juego, nos pueden marcar gol, pero hay que seguir", señaló.

El joven canterano del Villarreal se mostró agradecido por las palabras de elogio de su entrenador, que incluso llegó a compararlo por su estilo de juego con el exfutbolista Carles Puyol. "Todas las palabras buenas hacia mí, sobre todo del entrenador, las agradezco mucho. No me fijo en la comparación, me tengo que forjar mi camino, pero es bueno que hablen bien de ti", concluyó.