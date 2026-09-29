Regresa Juan Foyth y el Villarreal de Iñigo Pérez ya solo tiene un lesionado

El defensa argentino completa parte del entrenamiento con sus compañeros durante el parón internacional y encara la recta final de su recuperación

Buenas noticias para el Villarreal en el ecuador del parón de selecciones. Juan Foyth ha vuelto a trabajar con el grupo después de varias semanas apartado por sus problemas musculares, por lo que Santi Comesaña es el único que continúa al margen por la lesión que arrastra en el tobillo izquierdo. De esta forma, Iñigo Pérez ya solo tiene un futbolista lesionado en la primera plantilla a la espera de que el argentino complete su puesta a punto.

La reincorporación de Foyth supone un paso importante pensando en el regreso de LaLiga. El Villarreal volverá a competir el próximo 10 de octubre con una exigente visita al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, un encuentro para el que el técnico amarillo espera recuperar al mayor número posible de efectivos.

Foyth vuelve a trabajar con sus compañeros

El defensa argentino se ejercita ya junto al resto de la plantilla después de haberse quedado en Vila-real durante el parón internacional. Foyth había sido incluido inicialmente en la convocatoria de Argentina, pero finalmente no acudió a la concentración al no encontrarse todavía completamente recuperado de sus problemas musculares.

El futbolista optó por continuar con su recuperación en la localidad castellonense y aprovechar estos días para avanzar en su puesta a punto. La decisión ha dado sus frutos y ya ha podido reincorporarse al trabajo colectivo.

El argentino llevaba cerca de un mes de baja y su regreso supone una noticia especialmente positiva para Iñigo Pérez. El defensa había comenzado la temporada con protagonismo y, si mantiene esta evolución durante los próximos entrenamientos, podría estar disponible para el duelo contra el Real Madrid. Ahora bien, todavía deberá completar las siguientes sesiones sin molestias y recuperar progresivamente el ritmo competitivo antes de que el cuerpo técnico determine si está en condiciones de volver a jugar.

Comesaña, único lesionado de la plantilla

La situación de Santi Comesaña es diferente. El centrocampista continúa trabajando al margen del grupo mientras se recupera de la lesión en el tobillo izquierdo que sufrió el pasado 17 de septiembre.

Comesaña sigue inmerso en su proceso de recuperación y su presencia ante el Real Madrid todavía no está asegurada. El centrocampista deberá esperar a los próximos días para comprobar cómo evoluciona su dolencia y cuándo puede comenzar a reincorporarse progresivamente al trabajo con sus compañeros.

El cuerpo técnico no quiere acelerar los plazos y será la evolución de la lesión la que determine cuándo puede estar nuevamente a disposición de Iñigo Pérez.

Un parón con muchos internacionales

El regreso de Foyth cobra todavía más importancia teniendo en cuenta que el Villarreal está afrontando este parón con una plantilla muy reducida. Hasta trece futbolistas del primer equipo han sido llamados por sus respectivas selecciones: Logan Costa, Alex Freeman, Renato Veiga, Santiago Mouriño, Ilias Akhomach, Carlos Macià, Tajon Buchanan, Pape Gueye, Nathan-Dylan Saliba, Georges Mikautadze, Nicolas Pépé y Tani Oluwaseyi. A ellos se suman varios jugadores del filial que están completando las sesiones para permitir al cuerpo técnico mantener el ritmo de trabajo.

En este contexto, la vuelta de Foyth permite a Iñigo Pérez recuperar un efectivo para los entrenamientos y, sobre todo, empezar a vislumbrar un regreso a la competición con una enfermería prácticamente vacía.

El objetivo, llegar al Bernabéu con todos los efectivos

El Villarreal tendrá ahora varios días por delante para continuar preparando el regreso de LaLiga. El equipo afrontará el 10 de octubre una de las pruebas más exigentes de la temporada ante el Real Madrid.

Foyth encara la recta final de su recuperación y Comesaña sigue siendo el único jugador de la primera plantilla que permanece lesionado. El objetivo del cuerpo técnico pasa ahora por no forzar ninguna recuperación y comprobar durante las próximas sesiones quién puede llegar en condiciones al Santiago Bernabéu.