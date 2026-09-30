El fichaje de Luis de la Fuente, recomendación expresa en el Sevilla: "Sacó a Jesús Navas o Sergio Ramos y tenía devoción por Antonio Puerta"

Pablo Blanco fue durante muchos años director de la cantera sevillista y suya fue la decisión de darle la primera oportunidad como entrenador al riojano, que sólo dos décadas después se ha convertido en el seleccionador más laureado de la historia de la 'Roja'

Luis de la Fuente era un hombre feliz al filo de la medianoche de este pasado martes. El exitoso seleccionador español es exfutbolista y exentrenador del Sevilla FC, antiguo vecino de Nervión, hermano de San Benito y aún conserva una vivienda de su propiedad en este populoso barrio hispalense. Se siente profundamente agradecido y en deuda eterna con el club blanquirrojo, así que disfrutó de lo lindo de su estreno en la zona de banquillos del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

En los prolegómenos, además, el presidente sevillista José María del Nido Carrasco le obsequió con un cuadro en el que se ve una imagen del actual seleccionador campeón de Europa y del Mundo junto a otra fotografía de su etapa como lateral zurdo nervionense. Para redondear la fiesta, la 'Roja' goleó por 4-1 a Croacia para alargar su legendaria racha de imbatibilidad en el coliseo de Eduardo Dato y ponerse con seis puntos en las dos primeras jornadas de la UEFA Nations League.

El Sevilla FC, artífice indirecto de todos los éxitos de España con Luis de la Fuente

Campeón de la Eurocopa sub 19 (2015), medalla de oro en los Juegos Mediterráneos (2018), Eurocopa Sub 21 (2019), medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y, ya con la absoluta, UEFA Nations League 2023, Eurocopa 2024 y Mundial 2026. Con un palmarés así, no cabe la más mínima duda del enorme acierto de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) con su contratación y con los posteriores ascensos. Sin embargo, el fichaje de Luis de la Fuente fue una recomendación expresa del Sevilla FC.

Así lo ha recordado en los micrófonos de Onda Cero Pablo Blanco, actual embajador del Sevilla FC y durante muchos años director de cantera del club nervionense. En ese rol, precisamente, se convirtió en la primera persona en apostar por Luis de la Fuente como entrenador y además tuvo mucho peso en su posterior salto a la RFEF. "Me llamaron de la federación para preguntarme antes de contratarle para las inferiores", explicó una leyenda que lleva casi 60 años trabajando para el club de sus amores. Su respuesta fue rotunda: "Les dije que su formación y educación es exquisita, confiaron en él y ahí está todo lo que ha conseguido".

Mentor de una de las mejores generaciones sevillistas de la historia: Jesús Navas, Sergio Ramos, Antonio Puerta

De la Fuente estuvo al frente del Juvenil del Sevilla FC entre 2001 y 2005, dirigiendo a los que luego serían algunos de los futbolistas más importantes de la historia de la entidad y de la selección. "Estuvo cuatro temporadas con nosotros dirigiendo al equipo sub 17 del Sevilla y coincidió con una generación maravillosa del club como Jesús Navas, Antonio Puerta, Sergio Ramos...".

"Él tenía mucha devoción por Antonio Puerta, que además jugaba en su posición y le veía mucho futuro. Luis de la Fuente es muy buena gente, es una persona muy educada, un entrenador al que le gusta el orden en el banquillo y todo lo que está haciendo en la selección española es una maravilla", ha manifestado Pablo Blanco, orgulloso de poder presumir de que la carrera del riojano arrancó en el Sevilla FC.

Luis de la Fuente, a Pablo Blanco: "Gracias por darme la oportunidad de formar parte del Sevilla"

"Gracias, Sevilla, por el recibimiento de ayer y por un día de hoy excepcional. El himno -interpretado por la Banda Centuria Romana Macarena- ha sido muy emocionante. Esta ciudad no puede ser más cariñosa con nosotros. Gracias de corazón", expresa en la rueda de prensa posterior al encuentro ante Croacia el propio Luis de la Fuente, quien hace apenas dos semanas participaba en SevillaFC+ para precisamente darle las gracias a Pablo Blanco por ficharle por el Sevilla FC y por ayudarle después a dar el salto a la RFEF.

"Hola, Pablo. Me dicen que están recibiendo un justo reconocimiento a tu trabajo y a tu labor después de toda una vida en el Sevilla FC. Eres una persona muy importante de la historia de este club, has dirigido el proceso de formación de muchísimos futbolistas en todos estos años y quiero agradecerte públicamente la confianza que depositaste en mí y la oportunidad que me diste de formar parte de esta gran familia sevilllista. Te deseo todo lo mejor", señaló un De la Fuente que siempre ha mantenido el deseo de poder entrenar algún día a un club que siempre lleva en el corazón.