De la Fuente se rinde a Sevilla tras la goleada a Croacia: "El primer tiempo podría haber terminado cuatro o cinco a uno y el segundo más de lo mismo"

Luis de la Fuente terminó encantado con la actuación de España ante Croacia y con el ambiente del Sánchez-Pizjuán. El seleccionador destacó el dominio de la 'Roja', elogió el partido de Lamine Yamal y quiso agradecer a Sevilla el recibimiento a la campeona del mundo

Luis de la Fuente terminó más que satisfecho después de la victoria de España ante Croacia. El seleccionador español destacó el ambiente vivido en el Ramón Sánchez-Pizjuán y puso en valor el respaldo recibido por la afición sevillana durante un encuentro en el que la 'Roja' se impuso con autoridad. "Quiero dar las gracias a Sevilla, ha sido increíble", señaló De la Fuente en declaraciones a Teledeporte nada más terminar el partido.

De la Fuente destaca el dominio de España

El técnico riojano consideró que el resultado incluso pudo ser más amplio por las ocasiones generadas por España durante los 90 minutos. Para De la Fuente, el equipo mantuvo el control pese a tener enfrente a una selección croata que exigió al máximo en diferentes fases del encuentro. "El primer tiempo podría haber terminado cuatro o cinco a uno y el segundo más de lo mismo", explicó el seleccionador.

De la Fuente también quiso poner en valor el trabajo defensivo de Croacia, especialmente en las acciones aéreas. "Teníamos enfrente una selección que defiende bien, que van con poderío al balón aéreo y hay que ponerse las pilas en todas las situaciones", apuntó. Sin embargo, España consiguió imponer su estilo y recuperar el control cuando tuvo la pelota. "Pero luego volvimos con balón, la circulación y el control del juego", añadió.

Los elogios de De la Fuente a Lamine Yamal

Uno de los grandes protagonistas del triunfo volvió a ser Lamine Yamal. El futbolista del Barcelona marcó dos de los goles de España y volvió a dejar muestras de su talento en el Sánchez-Pizjuán antes de marcharse ovacionado por la grada. De la Fuente volvió a destacar la mentalidad del joven internacional y su deseo de continuar evolucionando pese a todo lo conseguido hasta ahora. "Lamine tiene muchas ganas de seguir creciendo y demostrar al mundo el tipo de futbolista que es", afirmó.

El seleccionador también incidió en la personalidad del atacante azulgrana y en su capacidad para poner su talento al servicio del colectivo. "Es tan humilde que eso le hace ser más grande, hemos disfrutado de su magia al servicio del equipo", aseguró. De la Fuente, además, auguró todavía más protagonismo para Lamine en los próximos años: "En el futuro será mucho más reconocido por lo que hace y por el juego colectivo".

La victoria ante Croacia permite a España dar otro paso en la Nations League y mantener el gran momento de una selección que volvió a responder ante su público. Esta vez, además, con Sevilla como escenario y con Lamine Yamal como uno de los grandes protagonistas de una noche que De la Fuente difícilmente olvidará.