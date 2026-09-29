La Selección española relanza a Oyarzabal y la Real Sociedad lo espera

El delantero nacido en Eibar se reencontró con el gol donde más a gusto parece que está, con la camiseta de España y siendo dirigido por Luis de la Fuente. Esta temporada aún no ha visto portería con los donostiarras

Mikel Oyarzabal no pudo disfrutar de la titularidad en el primer partido de la Selección española en este parón de selecciones, el primero de la temporada. El delantero, que es el máximo goleador de España desde que Luis de la Fuente es el seleccionador y que también fue el máximo artillero en el último Mundial, parece que tiene una inspiración oficial cuando viste la camiseta de España.

Mikel Oyarzabal, a pesar de no ser titular en el encuentro ante Inglaterra en Wembley, fue capaz de remontar el partido entrando desde el banquillo. Dos de los cambios que llevó a cabo Luis de la Fuente ante Inglaterra fueron el de Mikel Oyarzbaal y el de Álex Baena. En las botas del jugador de la Real Sociedad y en las del Atlético de Madrid estuvieron el 2-2 y el 2-3 en un escenario mítico como Wembley.

El Mikel Oyarzabal de España es el que quiere la Real Sociedad

Mikel Oyarzabal no ha visto portería aún en lo que va de temporada con la Real Sociedad. El delantero nacido en Eibar, a pesar de llegar con la inercia goleadora del Mundial, no ha podido ayudar aún a los de Matarazzo con sus goles pero si lo ha hecho con dos asistencias, las que dio en el duelo de los donostiarras ante el Espanyol de Manolo González.

De momento la Real Sociedad parece que no está echando demasiado de menos los goles de Mikel Oyarzabal ya que los donostiarras se fueron al parón con 9 tantos a favor y 10 puntos para colocarse en la octava posición, a solo un punto de posiciones europeas.

Pero a pesar de que la Real Sociedad de momento 'sobrevive' sin Mikel Oyarzabal, los de Matarazzo no olvidan que el delantero eibarrés marcó el pasado curso un total de 15 dianas en Liga y tres en esa Copa del Rey que los donostiarras se llevaron tras vencer al Atlético de Madrid en la final.

Oyarzabal se gana la titularidad en el carrusel de la Selección española

La Selección española de Luis de la Fuente jugará cuatro partidos en un periodo de 12 días, es decir, un choque cada tres días. El propio Luis de la Fuente avisó que sería importante la rotación en este intenso carrusel de encuentros por lo que, en parte por esto y también por el propio rendimiento de Oyarzabal, el delantero de la Real Sociedad se ganó este martes en Sevilla, la titularidad en el duelo de España ante Croacia en el Sánchez Pizjuán.

Mikel Oyarzabal junto a Lamine Yamal en el partido de este martes en Sevilla

El Mikel Oyarzabal más goleador y letal se suele ver con la Selección española y es ese tipo de futbolista el que quiere ver la Real Sociedad para volver a aspirar esta temporada a cosas importantes, tanto en Liga, en Copa del Rey como en una Europa League que ilusiona en San Sebastián a pesar de que los de Matarazzo empezaron con tropiezo en la primera jornada de la fase liga.