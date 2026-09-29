John Toshack y Leire Martínez, una amistad con la Real Sociedad como nexo: "Es un buen galés, como yo"

El legendario técnico de la Real Sociedad y la cantante guipuzcoana volvieron a compartir mesa en Barcelona diez años después de conocerse

Hay amistades que nacen de la manera más inesperada, como bien podría ser la de John Toshack y Leire Martínez. El entrenador y la cantante se conocieron hace una década, con la Real Sociedad como punto de unión, y hoy en día siguen teniendo relación. Dos protagonistas procedentes de mundos aparentemente muy distintos, con pocas cosas en común, pero que el pasado sábado volvieron a encontrarse en Barcelona, donde compartieron mesa y mantel antes del concierto que la cantante ofreció dentro de la programación del Concierto de Europa FM en La Mercè 2026.

Toshack, acompañado por su mujer Mai, se desplazó desde su domicilio en Besalú hasta Barcelona para almorzar con Leire Martínez en el hotel donde se alojaba la artista de Errenteria, tal y como cuenta El Diario Vasco. Fue un encuentro entre dos amigos que aprovecharon el rato para recordar algunos episodios de la primera etapa del galés al frente de la Real Sociedad y hablar también de música.

Hace diez años, Toshack y Leire coincidieron en una gala del deporte. La cantante, reconocida aficionada txuri-urdin, le confesó entonces la admiración que sentía por el técnico galés. Toshack había sido el primer entrenador de la Real Sociedad que ella conoció cuando era pequeña, en una etapa que quedó especialmente grabada por el título de Copa conquistado por el conjunto donostiarra en Zaragoza.

La conversación tuvo también una segunda vía de conexión. El entrenador británico le contó a Leire su gusto por las canciones de La Oreja de Van Gogh, grupo al que la cantante puso voz durante años. Después de aquel primer encuentro decidieron quedar para conocerse en persona y, desde entonces, comenzó una amistad que se mantiene una década después.

El sábado, ya en Barcelona, ambos volvieron a recordar aquella época. Toshack también aprovechó la comida para hablarle de algunas de las canciones que más le gustan de la artista guipuzcoana, a la que calificó como "su cantante favorita".

La comida terminó dejando incluso un pequeño compromiso sobre la mesa. Leire Martínez se comprometió a dedicar uno de sus próximos conciertos a Toshack, mientras que el extécnico realista le propuso hacerle llegar algunas canciones especiales para que las interpretase.

Eso sí, el galés avisó: "Son todos viejos, igual no los conoces". La cantante respondió que podía incluir alguna canción de los Beatles y también de Tom Jones. Y fue entonces cuando apareció de nuevo ese vínculo con Gales que acompaña a Toshack desde hace décadas.

"Es un buen galés, como yo", señaló Toshack mientras cantaba uno de los temas más conocidos de su paisano.

Toshack dejó una huella profunda en la Real Sociedad, especialmente durante su primera etapa en el banquillo txuri-urdin. Bajo su dirección, el conjunto donostiarra conquistó la Copa del Rey de 1987 en Zaragoza, un título que quedó ligado para siempre a la figura del técnico galés y a una de las etapas más recordadas de la historia del club.