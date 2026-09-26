Remiro mueve ficha y su futuro en la Real Sociedad apunta a un cambio de rumbo

El portero de la Real Sociedad sigue sin renovar y está a pocos meses de ser agente libre; ha decidido cambiar de representantes en un movimiento que afecta directamente a su futuro

El futuro de Álex Remiro parece estar cada día más lejos de San Sebastián. El guardameta de la Real Sociedad ha estado en las últimas ventanas de fichajes fuertemente relacionado con el Fútbol Club Barcelona y algún que otro equipo extranjero, pero el cancerbero de Cascante no salió finalmente y ya apenas le quedan unos meses de contrato en Anoeta, concretamente hasta el próximo 30 de junio.

Pero además de todo ello, el portero, que ha dejado de ser indiscutible para Pellegrino Matarazzo, ha realizado un movimiento en su entorno que da mucho que pensar. Según informa El Diario Vasco, el meta de la Real Sociedad ha decidido cambiar de agencia de representación rompiendo así con la que llevaba ligado casi una década.

Cabe recordar que la Real Sociedad ya intentó antes de acabar la pasada temporada la renovación del meta navarro, poniéndole sobre la mesa un contrato por tres temporadas pero con una condiciones económicas similares a las actuales. Sin embargo, el acuerdo no llegó a buen puerto ya que el de Cascante pretendía aumentar su caché dado su buen rendimiento durante todos estos años.

Interés de varios clubes en Remiro

Así las cosas, a día de hoy las partes siguen distanciadas y Álex Remiro deberá tomar una decisión muy pronto, pues en poco más de tres meses será legalmente considerado agente libre y podría negociar con cualquier club interesado que llamara a su puerta, pudiendo así sacar un contrato más jugoso al llegar gratis el próximo verano.

El Barça fue uno de los clubes que más se interesó por el internacional español pero finalmente no se concretó a una oferta formal que convenciera y Deco acabó firmando a Livakovic. Desde la Premier League también ha sido objeto de deseo y meses atrás fue relacionado con equipos como el Newcastle o el Aston Villa, que buscaban renovar su portería, y la competición inglesa podría estar su destino la próxima temporada si no acaba renovando.

La Real confía en Marrero

Por su parte, en la Real Sociedad están muy tranquilos con la situación de su portería. Consideran a Remiro un portero de garantías a sus 31 años pero también hay una confianza brutal en su alternativa, el joven Unai Marrero, que la temporada pasada destacó en la Copa del Rey siendo figura vital para la consecución del trofeo en La Cartuja.

Esta temporada ya jugó los 90 minutos en la cuarta jornada de LaLiga frente al Elche. La pasada campaña jugó toda la Copa del Rey salvo la vuelta de cuartos y la ida de semifinales por una fractura en el pómulo. Además, el club donostiarra le renovó el pasado mes de febrero hasta 2030, lo que demuestra que han visto en él el portero de futuro de la Real Sociedad.