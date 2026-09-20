Valencia - Real Sociedad: Alineaciones, horario y dónde ver en TV el partido de la Jornada 7 de LaLiga

Valencia y Real Sociedad se enfrentan este domingo en Mestalla en un duelo marcado por la necesidad de ambos. Los locales buscan salir del descenso tras ganar al Alavés, mientras el conjunto txuri-urdin necesita reaccionar después de encadenar dos derrotas ante Atlético y Bournemouth

Mestalla se prepara para una nueva cita liguera con mucho en juego. Valencia y Real Sociedad se miden este domingo 20 de septiembre a partir de las 21:00 horas, en un encuentro correspondiente a la séptima jornada de LaLiga EA Sports 2026/27.

El conjunto valencianista afronta el partido en plena transición después de la salida de Carlos Corberán. Mientras el club trabaja en la llegada de Javier Aguirre, será Óscar Sánchez, técnico interino, quien vuelva a dirigir al equipo desde el banquillo.

El Valencia llega con cuatro puntos y ocupa actualmente la decimonovena posición. El equipo consiguió una importante victoria en su último compromiso frente al Alavés (0-1), gracias a un gol de Luis Rioja en el minuto 78, pero necesita prolongar esa reacción para abandonar los puestos de descenso.

El Valencia busca hacerse fuerte en Mestalla

El triunfo en Mendizorroza permitió al conjunto valencianista cortar una dinámica complicada y afrontar con algo más de confianza el duelo ante la Real Sociedad.

Ahora, el objetivo pasa por conseguir los tres puntos ante su afición. El Valencia suma hasta el momento una victoria, un empate y cuatro derrotas, por lo que un nuevo triunfo supondría un impulso importante antes de la llegada del próximo entrenador. La situación en el banquillo también convierte el encuentro en una oportunidad para Óscar Sánchez, que tratará de cerrar esta etapa interina con otro resultado positivo.

La Real Sociedad llega tocada

Enfrente estará una Real Sociedad que tampoco atraviesa su mejor momento. El conjunto dirigido por Pellegrino Matarazzo acumula dos derrotas consecutivas en casa y buscará reaccionar lejos de Anoeta.

El equipo txuri-urdin cayó por 0-3 ante el Atlético de Madrid en LaLiga y, pocos días después, perdió por 1-2 ante el Bournemouth en la primera jornada de la fase liga de la Europa League. La Real suma siete puntos y ocupa la duodécima posición, con un balance de dos victorias, un empate y tres derrotas. El encuentro de Mestalla aparece como una oportunidad para recuperar sensaciones y volver a sumar en el campeonato doméstico.

Aramburu regresa a la convocatoria

Una de las novedades en la lista de Matarazzo es el regreso de Jon Mikel Aramburu, que vuelve a estar disponible tras cumplir sanción en Europa League.

Por el contrario, Zubeldia y Odriozola no figuran en la convocatoria. Britia y Marchal continúan formando parte de la dinámica del primer equipo, mientras que Pablo Marín aparece por segunda convocatoria consecutiva y se presenta como una alternativa para ocupar diferentes posiciones en los costados.

Horario del Valencia - Real Sociedad

El Valencia - Real Sociedad se disputará este domingo 20 de septiembre a las 21:00 horas en el estadio de Mestalla. El encuentro corresponde a la séptima jornada de LaLiga EA Sports 2026/27.

Dónde ver por TV el Valencia - Real Sociedad

El partido podrá seguirse en España a través de Movistar Plus, en los canales M+ LALIGA, M+ LALIGA HDR y LaLiga TV Bar.

Además, en Estadio Deportivo podrás seguir toda la información del Valencia - Real Sociedad, con las alineaciones, el minuto a minuto, las principales jugadas y la crónica del encuentro.