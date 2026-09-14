Simeone explica su decisión con Grimaldo ante la Real Sociedad: "Charlamos un montón"

El técnico del Atlético de Madrid analizó en rueda de prensa la victoria ante la Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo en Anoeta, dónde se abrió el marcador con un penalti lanzado por un jugador que sorprendió a todos: Alejandro Grimaldo

El Atlético de Madrid se llevó la victoria ante la Real Sociedad en el encuentro de Anoeta. Alejandro Grimaldo abrió el marcador desde el punto de penalti, en el minuto 84. Tras ello, llegaron los tantos de Jonathan David y Giuliano Simeone para sentenciar el partido de LaLiga EA Sports. De esta manera, el técnico del equipo colchonero compareció en rueda de prensa para compartir sus sensaciones con el triunfo logrado.

Simeone, aliviado con la victoria: "Los cambios nos dieron más fuerza"

En primer lugar, Simeone ofreció un análisis sobre la victoria: "El partido dura noventa minutos, nos pasó en Liverpool y Bilbao y perdimos 3-0 en Bilbao. El partido es largo, hay etapas diferentes. La Real Sociedad trabajó muy bien sobre el trabajo asociativo de Baena y Kang. El primer tiempo ellos tuvieron dos jugadas peligrosas y nosotros, dos. Pero sin tener nada de que podía ganar uno u otro. No estábamos cómodos".

El técnico del Atlético de Madrid explicó que "los cambios nos dieron más fuerza, con la entrada de Jonathan y Cardoso, Koke nos dio calma. Arnau nos dio pólvora en ataque. El penalti nos favoreció, nos dio ponernos por delante. El 0-2 fue un golazo. El gol de Giuliano, en carrera, con tres rivales, es para pocos. Aprovechamos los pasajes del partido y fuimos contundentes e hicimos un final de partido muy bueno".

Simeone: "Todos los equipos generamos esa seguridad"

Simeone habló de la defensa de tres: "Es importante la parte defensiva. Todos los equipos generamos esa seguridad, pero vuelve a los pasajes de los partidos. En Bilbao esos minutos de desconexión hicieron que perdiéramos el partido. Apuesto por lo que uno cree y hoy nos tocó a favor. Cardoso entró muy bien, Koke le dio tranquilidad, Jonathan, Arnau…"

El técnico del Atlético comentó que "aprovechamos con inteligencia los pasajes del partido. Sufrimos en la primera parte, nos tocó sufrir, no estábamos cómodos. En el segundo tiempo fuimos de menos a más". Sobre su celebración, Simeone apuntó que fue porque "sinceramente, porque se cerraba el partido, porque había sido un golazo. En el 92', arrancar desde el medio del campo con ese cambio de ritmo es para pocos".

Simeone: "Jonathan David nos dio más profundidad"

Simeone habló de Kang-In Lee y Jonathan David: "Kang-in venía recibiendo mucho de espaldas y, en esa posición, recibiendo de espaldas, en un juego que para el rival estaba siendo mejor la posición de Kang-in, creo que Jonathan nos dio más profundidad, compitió unas pelotas más profundas de otra manera y eso le dio al equipo una cosa diferente que hasta en ese momento no había aparecido".

El argentino añadió que "con la entrada de Arnau nos dio profundidad. Es un chico joven que tiene tiempo para crecer. En los momentos del uno contra uno, cuando el rival está cansado, y con la responsabilidad de jugar el partido para poder romper lo tiene y hoy lo pudo demostrar. El club hizo un esfuerzo para traer jugadores importantes. La competencia es grande en este lugar y la competencia será bueno para el bien del equipo".

Simeone: "Koke está siempre predispuesto para jugar donde sea"

Sobre Koke, Simeone afirmó "en el fútbol a veces la intensidad de la carrera, de la presión es fenomenal, pero la calma de la pelota es necesaria para dar un tiempo más al equipo para atacar, para los pases, que pueda avanzar el equipo. Y seguimos con Koke en el medio, interno derecho doble medio, medio bajo. Él está siempre predispuesto para jugar donde sea. Es una alegría".

Tras la victoria ante la Real Sociedad, el técnico del Atlético de Madrid habló de la figura de Alejandro Grimaldo, que habló tras el encuentro: "No arrancó bien, pero parece que necesitaba un partido así. Charlamos un montón antes del partido, tiene una personalidad muy buena… Por suerte salió el partido que él quería y nosotros, también".

Por último, Simeone comentó sus sensaciones con Jonathan David que debutó en LaLiga en el encuentro contra la Real Sociedad: "Hablé con él antes del partido, le dije las razones por las que jugaban Kang y Lookman. Yo le comenté que debía estar preparado y me dijo que está bien. Dio profundidad al equipo y definió con una calma admirable".