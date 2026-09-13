Grimaldo encuentra el gol en Anoeta y reconoce el cambio del Atlético: "He hablado con el míster y él me exige más"

Alejandro Grimaldo fue el encargado de abrir el camino del Atlético de Madrid hacia la victoria en Anoeta. El lateral, elegido MVP del partido, valoró el triunfo ante la Real Sociedad y reconoció que el equipo tuvo que cambiar el paso tras una primera parte en la que no estuvo a su mejor nivel

Alejandro Grimaldo fue uno de los grandes protagonistas del triunfo del Atlético de Madrid en Anoeta. El lateral rojiblanco abrió el marcador desde el punto de penalti y, fue elegido MVP del encuentro, donde analizó una victoria especialmente importante después de dos derrotas consecutivas.

El Atlético necesitaba reaccionar y lo hizo en el momento más complicado. Durante buena parte del encuentro, la Real Sociedad llevó la iniciativa y los rojiblancos tuvieron dificultades para imponer su juego. Sin embargo, el tramo final cambió por completo el guion y el equipo de Diego Simeone terminó llevándose un gran 0-3. Grimaldo, que llegó este verano al conjunto rojiblanco, fue el encargado de romper el empate desde los once metros. El valenciano asumió la responsabilidad en un momento clave y no falló ante Remiro. Después llegarían los tantos de Jonathan David y Giuliano Simeone para completar la goleada.

Una victoria que el Atlético necesitaba

El propio Grimaldo reconoció la importancia de sumar los tres puntos después de los últimos tropiezos. "Fue una victoria muy importante. Veníamos de dos derrotas, necesitábamos esta victoria para los dos partidos en casa que tenemos ahora", explicó ante los micrófonos de DAZN.

También se sincero de la forma más personal. El defensa también admitió que su adaptación al Atlético no está siendo sencilla. Su llegada se produjo después de un verano diferente y todavía está buscando su mejor versión con la camiseta rojiblanca. "A nivel personal ha sido complicado, sin pretemporada, sin vacaciones, así es difícil entrar en un nuevo equipo", señaló. Grimaldo también destacó la exigencia de Simeone: "He hablado con el míster y él me exige más y yo también me exijo más".

El lateral no escondió que el equipo estuvo lejos de su mejor versión durante la primera mitad. La Real presionó arriba, ganó duelos y consiguió incomodar al Atlético, que no encontraba continuidad con balón. "La primera parte no ha sido la mejor. Hemos fallado muchas pelotas, hemos perdido duelos. Ellos salieron fuertes a apretar", reconoció Grimaldo. El escenario fue distinto después del descanso. Los movimientos de Simeone desde el banquillo dieron otro aire al equipo y el Atlético comenzó a encontrar más espacios hasta acabar inclinando el partido de su lado. "Con los cambios mejoramos y la segunda parte fue muy buena", resumió el futbolista.

La portería a cero, otra buena noticia

Más allá de los tres goles, Grimaldo puso el foco en otro aspecto que el Atlético llevaba tiempo buscando: terminar un partido con su portería a cero. "Hacemos mucho hincapié en el tema defensivo. El míster siempre quiere la portería a cero y en los últimos partidos no lo habíamos conseguido", explicó.