Zubeldia complica el plan de Matarazzo en la Real Sociedad

Pellegrino Matarazzo pierde a un jugador fundamental para medirse esta noche al Atlético de Madrid, por lo que se suma, su baja de última hora, a la de otro pilar en la Real Sociedad como el de Jon Martín

La Real Sociedad recibe en el día de hoy al Atlético de Madrid en Anoeta. En este sentido, el conjunto de Pellegrino Matarazzo se mide al equipo dirigido por Simeone con problemas en su convocatoria. El técnico estadounidense tendrá que recomponer su defensa ante las bajas con las que cuenta la plantilla para afrontar la quinta jornada de LaLiga EA Sports, a la que llegan tras la importante victoria ante el Elche en el Martínez Valero.

En este sentido, la principal ausencia de la Real Sociedad para enfrentarse al Atlético de Madrid es la de Jon Martín. El central fue expulsado con tarjeta roja en el choque ante el Elche, provocando un serio contratiempo para Pellegrino Matarazzo, que le deja sin un pilar fundamental para medirse a los de Simeone. Junto a él, se suma la baja de última hora de Igor Zubeldia, además de la ya conocida de Pablo Marín.

Pellegrino Matarazzo desvela sus opciones sin Jon Martín

En este sentido, Matarazzo explicó, sobre la baja de Jon Martín, que "también lo notamos en el último partido. Evidentemente, las cosas cambian cuando alguien no está, pero tenemos jugadores que están rindiendo en la posición de central. Tenemos a Mamadou Sarr, que hizo un buen partido. No pudo llegar a los 90 minutos porque tuvo calambres en los gemelos, pero estuvo muy estable mientras estuvo en el campo".

Además, el técnico de la Real Sociedad añadió, de cara al partido contra el Atlético de Madrid, que "tenemos a Luken Beitia, que ha demostrado que puede rendir. Jon Pacheco tuvo sus primeros minutos. Así que tenemos opciones para esa posición de central. Si cambiamos algo será porque estamos convencidos de que es algo que queremos hacer para este partido".

Las alternativas de Pellegrino Matarazzo contra el Atlético de Madrid

Pellegrino Matarazzo adelantó, en la rueda de prensa previa al choque ante el Atlético de Madrid, que Mamadou Sarr sería titular en el centro de la defensa. El jugador senegalés ya comenzó de inico en el choque ante el Elche, en el que fue su primer partido con la Real Sociedad. Junto al futbolista cedido por el Estrasburgo hay varias variantes que ha adelantado el técnico estadounidense, pendiente de la decisión definitiva.

Sin embargo, el que parece seguro que no va a a participar es Igor Zubeldia. El defensa ha sido titular en cuatro de los cinco partidos de la Real Sociedad en LaLiga EA Sports, pero un contratiempo de última hora ha complicado los planes de Pellegrino Matarazzo. El defensa sufre unas molestias en el isquio derecho que le van a dejar sin jugar el encuentro contra el Atlético ce Madrid, tal y como ha avanzado el Diario Marca.

Pellegrino Matarazzo, ante un cambio de planes en la convocatoria

Por ello, Pellegrino Matarazzo ha incluido en la convocatoria a Aramburu, Aihen, Pacheco, Sergio Gómez, Sarr, Héctor Fort y Beitia. Entre ellos, el técnico de la Real Sociedad deberá elegir la pareja de centrales para medirse a un Atlético de Madrid que finalmente no viaja con la figura de Julián Álvarez, que vuelve a meter en un problema a Simeone, que habló de la lesión de Pablo Barrios, de cara a la planificación del once titular.

De esta manera, la convocatoria de la Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo, que alabó a Ochieng, para recibir al Atlético de Madrid en Anoeta esta noche es la siguiente: Remiro, Marrero y Fraga, y los jugadores de campo Aramburu, Aihen, Gorrotxategi, Barrenetxea, Turrientes, Óskarsson, Oyarzabal, Guedes, Ochieng, Kubo, Pacheco, Sergio Gómez, Soler, Sarr, Herrera, Fort, Zakharyan, Sucic, Carrera, Marchal y Beitia.