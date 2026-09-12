Ochieng se gana la confianza de Pellegrino Matarazzo: "Veo en él algo especial"

El técnico de la Real Sociedad, en la previa del encuentro contra el Atlético de Madrid habló de la evolución de Job Ochieng, que viene de destacar ante el Elche, y su continuidad en el primer equipo: "Necesita seguir entrenando bien, seguir apretando"

Job Ochieng está afrontando su segunda temporada en el primer equipo de la Real Sociedad. El delantero quiere responder a los minutos que le da Pellegrino Matarazzo, como ocurrió en el encuentro del pasado lunes ante el Elche, dónde firmó un gol y dos asistencias. Por ello, el jugador de Kenia sigue haciendo méritos para que el técnico estadounidense apueste por su figura para los siguientes partidos de LaLiga EA Sports.

En este sentido, Pellegrino Matarazzo, en la previa del encuentro contra el Atlético de Madrid en Anoeta, valoró sus sensaciones con Job Ochieng y las posibilidades de que siga teniendo minutos en el primer equipo de la Real Sociedad: "Si continúa rindiendo como ha rendido hasta ahora, entonces sí, seguirá teniendo minutos sobre el campo".

Pellegrino Matarazzo y el encuentro ante el Atlético de Madrid: "Será un reto, vamos a ir a por ello"

Pellegrino Matarazzo habló del choque ante el Atlético: "Estamos muy bien. Ha sido el mejor entrenamiento que hemos tenido después de un día de descanso en muchas semanas. Creo que el equipo está en un buen camino, en un buen momento. Tenemos muchas ganas de disputar un gran partido contra un gran rival. Será un reto, es un gran equipo, pero creemos en nosotros, creemos en nuestras posibilidades y vamos a ir a por ello."

Sobre el estado de Mamadou Sarr, el técnico de la Real Sociedad explicó que "llegó al descanso y dijo que tenía calambres en los gemelos. Acordamos que continuara durante otros diez o quince minutos. Siguió teniendo calambres y tuvimos que sacarlo. Pero, seguramente, si jugó 55 o 60 minutos en el último partido, podrá jugar más en el siguiente. Así que espero que sí, que pueda jugar los 90 minutos".

Pellegrino Matarazzo y el recuerdo de la final de la Copa del Rey: "El pasado es pasado"

Sobre la final de la pasada Copa del Rey, Matarazzo apunta que "para ganar un partido, para ganar contra un rival de este nivel, necesitas ese nivel de competitividad. Eso es lo que queremos recordar. El pasado es el pasado y el domingo es el domingo. Estamos buscando puntos en LaLiga y no estamos jugando la final de Copa. Hay algunas cosas de nuestra actuación que recordamos, pero todo lo demás no es importante."

El técnico de la Real Sociedad comentó la situación en la portería: "Álex Remiro rindió muy bien en los primeros partidos. Es importante mantener a los dos porteros con ritmo. Era importante que Unai Marrero volviera a disputar un partido y se produjo en un momento adecuado, porque no queríamos iniciar el juego con muchos triángulos o pases en nuestro propio campo. Encajaba bien que jugara Unai Marrero y por eso tomé esa decisión".

Pellegrino Matarazzo y el malentendido con Yangel Herrera: "Había un poco de pánico"

Matarazzo explicó el malentendido con Yangel Herrera ante el Elche: "Desafortunado, o quizá afortunado. No sé cómo queréis verlo, porque los jugadores que seguían en el campo fueron decisivos para marcar el tercer gol. Creo que es importante mantener la calma en momentos en los que hay mucha intensidad, mantenerse activo y conectado. En ese momento, todos sentimos que había un poco de pánico en el campo."

Por último, el técnico habló de Ochieng, que viene de sufrir una dura infancia: "Es el segundo partido que empieza como titular. Ya es el segundo partido que empieza como titular y no llevamos muchos partidos. Obviamente, veo en él algo especial que aporta al equipo. Ya veremos. Necesita seguir entrenando bien, seguir apretando. Si continúa rindiendo como ha rendido hasta ahora, entonces sí, seguirá teniendo minutos sobre el campo. También depende de él."