Jon Karrikaburu firma ante el Ceuta su primera carta para la Real Sociedad y Athletic del futuro

El equipo burgalés remontó en casa frente a los ceutíes gracias a una actuación magistral de Karrikaburu, quien participó en los dos primeros goles

A veces es mejor dar un paso atrás para coger impulso y poder escalar con mayores garantías en el futuro. Y Karrikaburu fue protagonista este verano de uno de los culebrones más largos para, finalmente, alcanzar, junto con la Real Sociedad, un acuerdo con el Burgos. Y el delantero de Elizondo ya ha comenzado a reivindicarse en LaLiga Hypermotion.

Aterrizó en El Plantío sin un traspaso por medio, como sí ocurrió con Carlos Fernández, y sin ninguna cláusula anti-Athletic. Su ficha le hacía ser un motivo de peso para liberarle sin condiciones alguna. Y el fuerte interés de su nuevo entrenador, Sergio Francisco, acabó siendo determinante en la elección de su nuevo destino.

Pues ni un mes ha tardado el jugador vasco en darle la primera victoria a su nuevo equipo. Y es que el Burgos remontó este pasado viernes al Ceuta (3-1) en un encuentro que comenzó dominando el conjunto visitante, que se puso por delante, y que los locales terminaron dando la vuelta antes del descanso gracias a los goles de Dadie, Karrikaburu y Redru en propia puerta.

El partido arrancó con un Burgos replegado, dispuesto a conceder la iniciativa al conjunto ceutí, que se encontró cómodo con el balón, aunque sin traducir su dominio en ocasiones claras. Los locales cometieron varios errores en la salida y permitieron al Ceuta manejar el ritmo durante los primeros minutos.

La mejor oportunidad visitante llegó mediado el primer cuarto de hora, Sevikyan se incorporó por la banda izquierda y su centro, tras tocar en un defensor, cayó a los pies de Zalazar, que remató con potencia desde la frontal. Ander Cantero respondió con una gran intervención para evitar el gol.

El Ceuta estaba siendo superior y encontró el premio poco después en un saque de esquina dirigido al área pequeña y Carlos Hernández se impuso en el juego aéreo y cabeceó el balón al fondo de la portería para poner el 0-1.

La reacción del Burgos fue inmediata y Jon Karrikaburu dejó de tacón el balón para Alberto Dadie, que apareció desde segunda línea y conectó un potente disparo desde fuera del área ante el que nada pudo hacer Pedro López.

El empate dio otro aire al conjunto burgalés, que comenzó a encontrar más espacios ante un Ceuta que había perdido parte del control inicial.

En una acción de contraataque al poco de empezar la segunda parte llegó la remontada. Karrikaburu inició la jugada y David González condujo el balón hasta atraer a varios defensores antes de poner un pase al espacio para el delantero, que superó a Pedro López para marcar su primer gol con la camiseta del Burgos.

El conjunto ceutí trató de reaccionar y Camacho obligó de nuevo a intervenir a Cantero con un disparo desde la frontal, pero fue el Burgos el que volvió a golpear.

Galdames probó fortuna desde fuera del área y el balón, tras rebotar en Redru, terminó introduciéndose en la portería visitante dejando el 3-1 definitivo que sirve al Burgos para volver a ganar en casa.

Ficha técnica:

Burgos: Cantero, Dadie, Marcelo, Grego Sierra, Vilarrasa, Gragera (Oier Luengo min 75), Vencedor (Galdames min 64), David González, Javi Llabres (Appin min 64), Curro (Lencina min 81) y Karrikaburu (Alex Forés min 64).

Ceuta: Pedro López, Redru, Carlos Hernández, Bodiger, Matos (Joaquín González min 81); Mawuli (Ale Meléndez min 81), Okoro (Toni Abad min 81), Kuki Zalazar; Alex Camacho (Escobar min 84), Sadik y Sevikyan (Umaru min 71) .

Goles: 0-1 M.14: Carlos Hernández. 1-1 M.20 : Dadie. 2-1 M.48: Karrikaburu. 3-1 M.82: Redru (pp)

Árbitro: Gorka Etayo (comité vasco). Amonestó por los locales a Gragera (min 62), David González (min 85) y por los visitantes a Okoro (min 27), Zalazar (min 66)

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 5 de LaLiga Hypermotion celebrado en el Estadio Municipal de El Plantío ante 8.442 espectadores.