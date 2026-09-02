El Athletic cierra el mercado con la rescisión de Unai Vencedor para firmar por el Burgos

El centrocampista bilbaíno pone fin a su etapa en San Mamés después de varias temporadas encadenando cesiones y se compromete con el conjunto castellano, donde volverá a competir en LaLiga Hypermotion con el objetivo de relanzar su carrera

Unai Vencedor es nuevo jugador del Burgos CF. A última hora ha alcanzado un acuerdo con el Athletic Club para rescindir el contrato que vinculaba a ambas partes hasta el 30 de junio de 2027. El futbolista de 25 años abandona así definitivamente la disciplina rojiblanca y afronta una nueva etapa en LaLiga Hypermotion.

La operación supone el cierre de una trayectoria que comenzó en Lezama y que llevó al centrocampista a convertirse en una de las apuestas de futuro del Athletic. Sin embargo, su protagonismo fue disminuyendo con el paso de los años hasta quedar fuera de los planes del conjunto bilbaíno.

Ahora, Vencedor se incorpora al proyecto del Burgos dirigido por Sergio Francisco, que suma un jugador con experiencia tanto en Primera División como en Segunda para reforzar el centro del campo.

Debutó con Gaizka Garitano

Formado en las categorías inferiores del Athletic, Vencedor dio el salto al primer equipo durante la temporada 2019/2020. Su debut llegó en febrero de 2020, cuando Gaizka Garitano le dio la alternativa en la máxima categoría.

El mediocentro fue ganando peso progresivamente y terminó consolidándose en la plantilla rojiblanca. En su etapa en Bilbao ha llegado a disputar 82 encuentros oficiales, formando parte además del equipo que conquistó la Supercopa de España en 2021.

Su perfil como centrocampista posicional le permitió tener un papel relevante especialmente durante sus primeros años en el primer equipo. Sin embargo, la llegada de nuevos competidores en la medular y la pérdida de confianza de los técnicos terminaron modificando su situación.

Tres cesiones consecutivas lejos del Athletic

En las tres últimas temporadas, Vencedor no consiguió hacerse un hueco en los planes del Athletic y tuvo que buscar minutos lejos de San Mamés.

El futbolista pasó primero por el Eibar, antes de recalar en el Racing de Santander y posteriormente en el Levante, donde compitió en Primera División la pasada campaña. En Valencia tuvo protagonismo durante buena parte del curso, especialmente con Julián Calero en el banquillo.

Su regreso a Bilbao, sin embargo, no se tradujo en una nueva oportunidad. Tampoco entraba en los planes de Edin Terzic, que esta pretemporada apostó por otros centrocampistas como Canales, Rego o Gerenabarrena. Vencedor llegó incluso a entrenarse al margen del grupo mientras buscaba una solución para su futuro.

El Burgos le ofrece una nueva oportunidad

El interés del Burgos se intensificó durante las últimas semanas y finalmente ha permitido desbloquear una situación que parecía abocada a resolverse en el tramo final del mercado. El conjunto castellano confía en que el futbolista pueda convertirse en una pieza importante para Sergio Francisco.

El técnico burgalés buscaba un centrocampista con capacidad para asumir responsabilidades en la construcción del juego y Vencedor encaja en ese perfil. Su experiencia en Segunda, además de sus años en Primera, supone un valor añadido para un equipo que quiere pelear por sus objetivos esta temporada.

La llegada a El Plantío representa, por tanto, una oportunidad para que el bilbaíno vuelva a sentirse importante. Tras varias temporadas marcadas por las cesiones y la falta de continuidad en el Athletic, Vencedor cambia definitivamente de aires con la intención de recuperar su mejor versión.