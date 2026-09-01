Oficial: Gorosabel se marcha cedido al Espanyol con opción de compra

El conjunto blanquiazul refuerza el carril derecho tras la salida de Rubén Sánchez al Elche y suma un jugador con casi 200 partidos en la máxima categoría; el acuerdo contempla un préstamo por la presente campaña y una adquisición que puede convertirse en obligatoria si el defensa alcanza un determinado número de encuentros

El Espanyol ya tiene nuevo lateral derecho. El club catalán ha hecho oficial este martes la incorporación de Andoni Gorosabel, que llega procedente del Athletic en calidad de cedido. La operación incluye una opción de compra que pasará a ser obligatoria si el futbolista cumple una determinada cifra de partidos esta temporada.

El movimiento se ha concretado en el último día del mercado después de que ambas entidades terminaran de cerrar los últimos detalles. El defensa guipuzcoano ya había pasado el reconocimiento médico en Barcelona y se encuentra preparado para comenzar esta nueva etapa a las órdenes de Manolo González.

Su llegada responde a una necesidad evidente del conjunto perico. La salida de Rubén Sánchez, traspasado al Elche este mismo martes, dejó libre una plaza en el lateral derecho y la dirección deportiva encabezada por Monchi se movió rápidamente para cubrirla.

Gorosabel será presentado oficialmente este jueves 3 de septiembre en el RCDE Stadium, en un acto en el que compartirá protagonismo con Bryan Zaragoza.

192 partidos en Primera

A sus 30 años, Gorosabel aporta una experiencia considerable en el fútbol español. El futbolista nacido en Arrasate ha disputado 192 partidos en Primera División, una cifra que refleja una trayectoria consolidada en la élite.

Antes de llegar al Athletic, el lateral pasó seis temporadas en la Real Sociedad y una campaña en el Alavés. En el verano de 2024 aterrizó en San Mamés como agente libre y estas dos últimas temporadas como rojiblanco ha acumulado un total de 64 encuentros oficiales.

La última campaña fue especialmente importante para él. La retirada de Óscar de Marcos le permitió competir por un puesto en el costado derecho con Jesús Areso y terminó participando en 34 partidos: 24 en LaLiga, siete en la Champions League y tres en la Copa del Rey.

Sin embargo, su situación ha cambiado radicalmente con la llegada de Edin Terzic al banquillo. El técnico alemán no ha contado con Gorosabel esta pretemporada y tampoco le ha dado un solo minuto en las tres primeras jornadas ligueras. Jesús Areso y Hugo Rincón partían por delante en sus planes, mientras que Johaneko Louis-Jean también ha emergido como una gran alternativa.

Un reencuentro en el vestuario perico

En Barcelona, Gorosabel coincidirá además con un viejo conocido. Unai Núñez, con quien compartió vestuario en Bilbao, también forma parte del nuevo proyecto del Espanyol después de llegar cedido por el Celta.

El lateral tendrá ahora que pelear por la titularidad con Omar El Hilali, que ha sido el elegido por Manolo González para ocupar el carril derecho en las tres primeras jornadas del campeonato.

La primera oportunidad de Gorosabel podría llegar muy pronto. El Espanyol recibe al Sevilla este domingo en el RCDE Stadium y será el cuerpo técnico quien determine si el recién llegado se encuentra en condiciones de entrar en la convocatoria.

La operación salida continúa en Bilbao

La marcha del jugador nacido en Portugalete puede que no sea la última del Athletic, con un último día de mercado muy ajetreado ya que debe resolver varios asuntos pendientes en su plantilla. El club rojiblanco continúa trabajando para encontrar destino a varios futbolistas que no entran en los planes de Terzic.

Uno de los casos más avanzados es el de Unai Vencedor. El centrocampista comenzó la pretemporada trabajando al margen y, aunque posteriormente regresó a la dinámica colectiva, el Athletic no le ha asignado dorsal. El Burgos aparece como una de las opciones con más posibilidades para el jugador, que busca un escenario donde pueda disfrutar de continuidad.

También están sobre la mesa los nombres de Adama Boiro y Álvaro Djaló, dos futbolistas cuyo protagonismo ha quedado reducido en este inicio de temporada. El Athletic estudia diferentes alternativas para ambos mientras intenta ajustar una plantilla que, con únicamente dos competiciones por delante, necesita reducir efectivos.