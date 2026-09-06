El Eibar vuela en casa, el Castellón se pone líder y el Almería se aprovecha del Cádiz en el derbi andaluz

El conjunto armero firma su tercer triunfo en casa y su tercera portería a cero. El equipo de Pablo Hernández, por su parte, duerme como líder en solitario de Segunda División. Los almerienses hurgan en la herida gaditana

El Eibar encadenó este domingo su tercer triunfo consecutivo y su tercera portería a cero, ante el Granada (3-0), y desbancó al equipo andaluz de la cabeza de la clasificación, a la espera de que se complete la jornada.

Al Granada no le salió nada y estuvo totalmente desaparecido del terreno de juego ante un Eibar que comenzó el duelo con intensidad y un fútbol rápido buscando a sus puntas, Bautista y Gil. En el minuto 8, una asistencia de Bautista a Iván Gil la convirtió éste en el 1-0.

La oportunidad más clara del Granada en la primera mitad llegó en el minuto 41, cuando un disparo de falta de Alcaraz salió rozando un poste de la portería local, pero en el 43 una internada de Adu Ares tras un pase de Guruzeta acabó con el segundo tanto para el Eibar .

El conjunto vasco afrontó el segundo tiempo con tranquilidad y hasta el minuto 53 no se acercó con peligro a la portería rival, por medio de Guruzeta. El Granada tuvo su oportunidad con un remate de Pampín que se perdió por la izquierda, pero en la siguiente el Eibar puso la puntilla al marcar el tercero. Lo firmó Guruzeta desde el centro del área en el minuto 57 tras recibir una asistencia de Álvaro Rodríguez en un rápido contraataque.

El partido era una monólogo del Eibar, que en el minuto 76 se quedó con 10 tras expulsar el árbitro a Jair Amador por juego peligroso, pero el Granada no lo pudo aprovechar porque seis minutos más tarde Diego Hormigo se retiró del campo por lesión y Pacheta, que ya había agotado los cambios, no pudo sustituirle, por lo que ambos equipos jugaron los últimos minutos con diez futbolistas.

El Castellón vence con una gran segunda mitad

El Castellón se impuso en una gran segunda parte al Albacete, en un partido en el que los manchegos tuvieron oportunidades para adelantarse en el marcador pero perdonaron ante el conjunto local, que se posiciona como líder en solitario de LaLiga Hypermotion.

El Albacete planteó un partido con presión en el centro del campo para evitar que el Castellón encontrara el camino de su área y salir con velocidad al contraataque. Aunque el dominio era completamente local, los visitantes dispusieron de dos buenas oportunidades en la primera media hora en las botas de Soberón, con sendos lanzamientos desde la frontal. El primero lo atajó Matthys y el segundo se fue fuera.

En la segunda mitad los dos equipos estiraron líneas y el Albacete pudo adelantarse en un error en la salida de balón de Alberto Jiménez, aunque el portero envió a córner.

Pero el que sí aprovechó su oportunidad fue el Castellón: una jugada por banda izquierda de Fran Castillo en el interior del área que puso el balón raso circulando de izquierda a derecha y encontró a Camara solo en el segundo poste que empujó al fondo de la red para poner el 1-0 en el minuto 55. El segundo y definitivo tanto llegaría cinco minutos más tarde, de las botas de Suero tras una asistencia del propio Camara.

El Real Oviedo no pasa del empate en casa con uno más

El Real Oviedo se quedó con uno menos en el ecuador del primer tiempo y, aun así, tuvo las ocasiones más claras de un partido ante el Burgos que acabó con empate sin goles en el Carlos Tartiere y que deja a ambos equipos con cinco puntos.

El conjunto asturiano mandó sobre el césped del Carlos Tartiere desde el principio, ganando duelos, siendo muy agresivo y jugando casi todo el tiempo en el campo de un Burgos que no era capaz de pasar de la medular. Antes del minuto diez, Jacobo, de cabeza, remató rozando un palo.

El partido siguió por los mismos derroteros, aunque a los de Calero les costaba crear situaciones claras de gol a pesar de que ya sumaban seis saques de esquina antes del minuto 25. Y entonces llegó la jugada que debió decantar la balanza del partido, pero que no lo hizo. Una entrada de Aldasoro sobre Galdames que inicialmente fue sancionada con amarilla por Sánchez Villalobos acabó siendo roja directa tras el aviso del VAR.

No hubo cambios al descanso en ninguno de los dos equipos y el Oviedo siguió formando con ese 4-4-1 debido a la expulsión tempranera de Aldasoro y, aunque el Burgos quiso mandar tras la reanudación, los azules se resistían, no recibían ocasiones y encima Jacobo disparó alto en una de las grandes ocasiones del partido.

El Almería no tiene piedad del Cádiz

El conjunto rojiblanco, entre tanto, reencontró el triunfo después de dos derrotas seguidas, con un 3-2 al Cádiz, que se queda al borde de nuevo a la zona de descenso, con los mismos tres puntos que el Córdoba, que este lunes completa la jornada contra el Sabadell en Cataluña.

El partido comenzó con un ritmo frenético. Se adelantaron los locales con gol de Javi Muñoz en el 13', pero los gaditanos empataron en el 25 por mediación de Javi Castro. Sin embargo, el duelo quedaría prácticamente visto para sentencia antes del descanso, cuando Miguel y Leo Baptistao ampliaron distancias y pusieron el 3-1 en el marcador.

Ya en el tiempo añadido de la segunda mitad, el Cádiz maquilló el resultado con un tanto de Chirino en propia puerta.