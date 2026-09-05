Pablo Hernández, técnico del Castellón, valora el cierre del mercado: "Se ha quedado una plantilla muy competitiva"

El técnico del conjunto blanquinegro ha comparecido en la previa del partido frente al Albacete y se ha mostrado muy optimista con su plantel y con el estado del césped

Pablo Hernández, a la derecha, está contento con el plantel que tiene actualmente.@CDCastellon

El técnico del Castellón, Pablo Hernández, valoró en la previa del partido ante el Albacete el cierre del mercado de fichajes para su equipo y afirmó que "se ha quedado una plantilla muy competitiva".

El preparador blanquinegro se mostró "contento" y destacó de la confección del equipo que tienen "dobladas todas las posiciones con jugadores de garantías".

A su vez, se refirió a la última incorporación, el joven centrocampista colombiano Matías Orozco, cedido por el Brighton y señaló que es un "jugador con mucha proyección y aquí puede crecer".

En cuanto a su próximo rival, el Albacete, el entrenador castellonense aseguró que van a tener que "estar muy concentrados porque es un equipo que castiga mucho los errores" y del que afirmó que "es uno de los mejores equipos en transiciones", por lo que quiere que el Castellón pueda "imponer" su juego y que "fluya como queremos que fluya".

En la rueda de prensa celebrada en el estadio SkyFi Castalia también se pronunció sobre el estado del césped después de lo irregular que estaba en el primer partido en casa ante el Sabadell: "El campo ha mejorado mucho", aunque reconoció que "no está en perfectas condiciones pero está mucho mejor que hace dos semanas".

El Castellón podría asaltar el liderato este fin de semana

El Castellón pretende aprovechar el pobre arranque de competición del Albacete, que aún no ha puntuado, y sumar este domingo (18.30 horas) su primera victoria como local, en su segundo compromiso ante sus aficionados, para escalar hasta el primer puesto de la clasificación.

Los castellonenses encadenan dos triunfos y un empate en el arranque liguero y quieren extender el buen inicio con un resultado favorable que le pueda permitir situarse en lo más alto de la clasificación ante un rival que llega en horas bajas con tres derrotas.

Podrían estrenarse en la convocatoria los dos últimos fichajes: el centrocampista Matías Orozco y el central Federico Ceccherini, quienes podrían disponer de sus primeros minutos con la camiseta albinegra.

Pablo Hernández, técnico del Castellón, no podrá contar con tres futbolistas: Ilias Kostis, Fabrizio Brignani y Adam Jakobse, todos ellos por lesión. De esta forma y teniendo en cuenta que los dos primeros son centrales, el técnico albinegro deberá recomponer su defensa y podría volver a dar entrada en el once a Lucas Alcázar en detrimento de Agustín Sienra, con tal de tener mayor profundidad por los costados.

Tras su buena actuación en Balaídos en la victoria ante el Celta Fortuna (1-2), Fran Castillo continuará en el once inicial como uno de los líderes del juego ofensivo de un Castellón en el que Ousmane Camara estará en la punta del ataque.

El Albacete llega con la moral muy tocada

Después de haber perdido las tres primeras jornadas, el Albacete tiene ante sí el reto de frenar su mal comienzo de temporada y frenar el pesimismo que ha empezado a instalarse en la afición.

El técnico del cuadro manchego, Alberto González, afirma que su equipo se crece en la adversidad y que "reacciona bien ante la incomodidad", por lo que confía en la reacción en tierras levantinas.

Las bajas por lesión de jugadores como los atacantes Obeng, Rober y Munir, el central Pepe Sánchez o los centrocampistas San Bartolomé, Valverde y Puertas, condicionan una vez más la convocatoria albaceteña.

La novedad podría ser la presencia del delantero Higinio tras casi una temporada en blanco por problemas en pies y tobillos.