El hijo de Zalazar, clave para el Albacete para cerrar el fichaje de Albarracín: "Me dijo que iba a estar muy feliz acá"

El delantero ha dicho que no se lo pensó demasiado cuando le llegó la propuesta del Queso mecánico ya que le hablaron muy bien del club y de la identidad, teniendo mucho peso Mauro Zalazar, hijo del talento uruguayo que defendió la camiseta del equipo manchego en la década de los años 90

Tener leyendas ayuda y sino que se lo pregunten al Albacete Balompié quien se ha visto beneficiado por lo que hizo en su día, concretamente en los años 90, José Luis Zalazar que rindió a gran nivel en el conocido Queso mecánico. Los años han pasado, pero dicho recuerdo perdura y ayuda a la hora de conseguir ciertos fichajes tal y como ha ocurrido con la incorporación de Agustín Albarracín al que sólo le bastó una conversación con Mauro Zalazar, hijo de José Luis, para quedar convencido que el Albacete Balompié era el paso correcto en su carrera deportiva.

La influencia de la familia Zalazar a la hora de conseguir la incorporación de Agustín Albarracín

Agustín Albarracín, atacante de 21 años, ha sido uno de los últimos refuerzos del Albacete Balompié de cara a esta temporada. El club manchego ha conseguido la cesión del uruguayo que buscaba un equipo en donde relanzar su carrera deportiva después de no haber tenido todos los minutos que deseaba en el Cagliari de Italia. "La situación ya venía siendo un poco complicada en Cagliari. El año que llegué no tuve la continuidad y los minutos que esperaba. Surgió la posibilidad unos días antes de que cerrara el mercado. También estaba la posibilidad de conocer otro fútbol y otro destino como España".

El de Montevideo ha asegurado que uno de los grandes culpables de que se haya visto seducido por la propuesta del Albacete Balompié ha sido la familiar Zalazar. El atacante ha coincidido con Mauro Zalazar, hijo del mítico José Luis Zalazar en las categorías inferiores de la selección de Uruguay. El actual jugador del NK Kustosija, de la Segunda división de Croacia, le animó a dar el paso. "En la selección sub 20 compartí mucho con Mauro Salazar. Enseguida que llegué me dio la bienvenida y me dijo que esta era su casa, que iba a estar muy feliz acá. Me dijo que se alegraba mucho de que diera un paso así para esta liga".

La importancia de José Luis Zalazar en el Albacete Balompié

José Luis Zalazar es un jugador sin el que no se entiende la historia moderna del Albacete Balompié al mismo tiempo que el uruguayo no se olvida del Queso mecánico al cual lleva en el corazón. No en vano es el equipo con el que disputó más partidos durante su extensa carrera deportiva.

José Luis Zalazar, durante los años 90, en donde se consolidó como una auténtica estrella en el fútbol español, lideró al Albacete Balompié en sus años dorados, disputando en varias ocasiones la Primera división. El atacante uruguayo defendió la camiseta blanca del equipo manchego en 205 partidos en los que marcó un total de 62 goles. Unos números que establecen al internacional con la albiceleste como una auténtica leyenda de un Albacete Balompié.

Ahora, otros futbolistas uruguayos como es el caso de Agustín Albarracín toman el testigo de un José Luis Zalazar que dejó una huela imborrable en el Estadio Carlos Belmonte en donde aún se le recuerda con cariño.