Munir, a solo un paso de estar en el Albacete

El Albacete está muy cerca de cerrar el fichaje de Munir El Haddadi, libre tras rescindir con el Esteghlal iraní. Llega para reforzar el ataque manchego y regresar al fútbol español tras una carrera con paso por grandes clubes

El Albacete Balompié está muy cerca de cerrar uno de los movimientos mas importantes de su mercado. El conjunto manchego avanza en las negociaciones para incorporar a Munir El Haddadi, delantero hispano-marroquí de 30 años que se encuentra actualmente sin equipo tras poner fin a su etapa en el Esteghlal iraní. Según las últimas informaciones, el futbolista ya habría dado el visto bueno a la propuesta del club manchego.

En las últimas horas esta operación ha sido muy comentada. El interés surgió, en parte, por la necesidad de reforzar el ataque después de la grave lesión de Samu Obeng, que sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y estará fuera durante buena parte de la temporada. A ello se suma la situación de Higinio Marín, todavía en proceso de recuperación, lo que ha llevado al club a acelerar la búsqueda de efectivos ofensivos.

Una carrera marcada por La Masia

Munir llegaría al Carlos Belmonte con una trayectoria difícil de igualar para un club de la categoría. Nacido en El Escorial, se formó en las categorías inferiores del FC Barcelona y llegó al primer equipo en la temporada 2014/15, coincidiendo con el curso en el que el conjunto azulgrana conquistó el triplete.

Su palmarés incluye una Champions League, una Europa League, una Supercopa de Europa y tres Ligas, además de otros títulos nacionales. Después de su etapa en Barcelona pasó por Valencia, Alavés, Sevilla, Getafe, Las Palmas y Leganés, acumulando más de 300 partidos como profesional. Su último paso por el fútbol español fue precisamente con el Leganés, donde disputó 29 encuentros y marcó siete goles en la temporada 2024/25. Tras el descenso del conjunto pepinero, quedó libre y decidió emprender una aventura inesperada en Irán.

De la odisea en Irán a un nuevo comienzo

Munir fichó por el Esteghlal en septiembre de 2025, pero su experiencia en el país asiático terminó antes de lo previsto. La escalada del conflicto en la región le obligó a abandonar Irán por carretera rumbo a Turquía, una experiencia que el propio futbolista describió meses atrás como un momento de “miedo y preocupación”. Finalmente, el jugador y el club iraní separaron sus caminos y Munir quedó libre el pasado 14 de julio. Ahora, el Albacete aparece como la oportunidad para recuperar protagonismo en España. Su polivalencia es uno de los principales argumentos que convencen al cuerpo técnico: puede actuar como delantero, extremo o mediapunta y ofrecer diferentes alternativas en ataque.

El fichaje podría ser además la última incorporación del Albacete, que cuenta actualmente con hasta ocho futbolistas lesionados en diferentes fases de recuperación. La llegada de un jugador con la experiencia de Munir permitiría a Alberto González ganar recursos en una plantilla que necesita efectivos para afrontar el tramo inicial de la temporada. Si no surge ningún contratiempo, el Carlos Belmonte está cerca de volver a disfrutar de un futbolista que ya sabe lo que es jugar en los grandes escenarios del fútbol español.