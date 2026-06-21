El Málaga deja al Albacete sin el bonus de Morcillo tras el ascenso a Primera

El triunfo malaguista ante la UD Almería impide al club manchego ingresar cerca de medio millón por el extremo vasco, mientras el Alba prepara su nuevo proyecto en Segunda división con el ingreso de Riki

El Albacete Balompié no jugaba el sábado, pero miraba de reojo la final del 'playoff' de ascenso a Primera división. La derrota de la UD Almería ante el Málaga CF tuvo una consecuencia directa en las oficinas del Carlos Belmonte.

El ascenso malaguista deja al club manchego sin el bonus pactado por Jon Morcillo, una cantidad cercana al medio millón de euros que habría entrado en las arcas albaceteñas si el conjunto almeriense hubiese subido a LaLiga.

El Málaga frena el ingreso que esperaba el Albacete por Morcillo

El Albacete había llegado al final de temporada con una cuenta pendiente fuera del césped. Tras vender a Jon Morcillo al Almería en el mercado de invierno, el club manchego conservaba una variable económica ligada al posible ascenso del equipo andaluz.

Ese escenario se cayó con el 1-2 del Málaga en el UD Almería Stadium. Los malaguistas, después del empate sin goles en la ida, firmaron una segunda parte decisiva y regresan a Primera división. Para el Albacete, en cambio, el resultado supone perder un ingreso que podía ayudar en la planificación del próximo curso.

La cantidad rondaba el medio millón de euros, una cifra importante para un club que compite en una categoría donde cada margen económico puede condicionar una renovación, una cesión o la llegada de un futbolista diferencial.

Toché ya había reconocido el interés económico del Alba

La situación no era ningún secreto dentro del Albacete. Toché, director deportivo del club, admitió públicamente que en el Carlos Belmonte convenía un ascenso del Almería: “No os voy a engañar, nosotros preferimos que el equipo que ascienda sea el Almería, hay un componente económico”.

La frase ayuda a entender el alcance real del 'playoff' para el conjunto manchego. No se trataba de una preferencia deportiva ni de una cuestión sentimental. Era planificación pura. El ascenso del Almería habría activado un dinero extra en un verano donde el club ya trabaja con varias carpetas abiertas.

Riki sí deja dinero tras el ascenso del Deportivo

La parte positiva para el Albacete llegó por otra vía. El ascenso directo del Deportivo de La Coruña ya activó el bonus pactado en la venta de Riki, otro de los movimientos importantes realizados por el club manchego en el mercado de invierno.

Las operaciones de Riki y Morcillo se parecían en su estructura. Una cantidad fija por el traspaso y otra variable vinculada al ascenso del equipo comprador. El Deportivo cumplió el objetivo y el Alba ingresó esa parte extra. El Almería, en cambio, se quedó a las puertas.

Toché defendió las ventas de Riki y Morcillo en invierno

Las salidas de Riki y Morcillo generaron debate en su momento porque ambos habían sido piezas importantes en el primer tramo de la temporada. Toché, sin embargo, defendió la decisión desde una lectura de vestuario y rendimiento.

El argumento refleja la complejidad de aquel mercado. El Albacete perdió calidad individual, pero entendió que los jugadores ya estaban mentalmente en otro escenario. Ahora, meses después, el balance económico queda a medias: sí por Riki, no por Morcillo.

El documental de la Copa del Rey devuelve emoción al Carlos Belmonte

Mientras el mercado deja una noticia fría en clave económica, el club también prepara un guiño emocional para su afición. El Albacete estrenará este miércoles 24 de junio un documental sobre su histórica Copa del Rey 2025/26.

La pieza repasará una aventura que llevó al equipo manchego hasta cuartos de final y que dejó noches imborrables en el Carlos Belmonte. La eliminación del Celta, la victoria ante el Real Madrid con doblete de Jefté y el último cruce ante el Barcelona forman parte de un torneo histórico.

El Albacete entra en un verano de precisión y memoria

El resultado del 'playoff' deja al Albacete sin una ayuda económica esperada, pero no cambia la obligación principal: construir una plantilla competitiva para la próxima temporada. El margen será menor, y eso obliga a acertar más.

La dirección deportiva tendrá que moverse entre renovaciones, salidas, fichajes y oportunidades de mercado. El bonus de Morcillo habría dado aire. Su ausencia exige más imaginación y más control en cada decisión. Ahora, el Albacete empieza a definir el verano que marcará su próximo curso.