Campaña de abonos del Deportivo de La Coruña: fechas, precios previstos y votación por el nombre

El club gallego prepara la campaña de socios para su regreso a Primera división, con el Trofeo Teresa Herrera ante el Real Madrid, mientras los abonados deciden si mantiene “La Coruña” o adapta su denominación oficial

Los abonos del Deportivo La Coruña ya empiezan a mover al deportivismo antes del regreso a Primera división. El club prepara el lanzamiento de su campaña de socios 2026/2027 para principios de julio, con Riazor pendiente de precios, plazos y renovaciones.

La espera coincide con otra decisión de fondo: la consulta vinculante sobre el nombre oficial de la entidad. Los abonados votan si se mantiene la denominación actual o si se adapta a la toponimia oficial de "A Coruña", utilizando el nombre gallego de la ciudad.

Abonos Deportivo La Coruña: la campaña apunta a principios de julio

El Deportivo todavía no ha presentado oficialmente su campaña de abonos para la temporada 2026/2027, pero la maquinaria ya está en marcha. El club ha activado en su web el mensaje “Queremos que sigas ahí. Porque esto va de sentir, de creer… de volver a disfrutar juntos”, como primer guiño a una afición que espera renovar su carné para ver al equipo en Primera.

Según avanzó AS, la campaña se lanzará a principios de julio, en fechas similares a las del curso pasado. El campeonato arrancará el fin de semana del 15 de agosto, por lo que el Deportivo tendría margen para abrir renovaciones, resolver posibles cambios de localidad y ordenar una demanda que se prevé muy alta.

La clave estará en el precio. No hay cifras oficiales, pero el regreso a Primera invita a pensar en una subida respecto al último curso, cuando el club ya aplicó un incremento cercano al 12% en Segunda. Riazor volverá a ser uno de los grandes termómetros del nuevo proyecto.

Riazor vuelve a Primera con una masa social de élite

El Deportivo regresa a la máxima categoría con una base social que explica buena parte de su fuerza. La pasada temporada, el club contó con aproximadamente 28.000 abonados con derecho a asiento en Riazor, una cifra muy elevada para su contexto competitivo.

El límite no fue casual. El Deportivo mantuvo ese techo para garantizar entradas sueltas y atender la demanda de las aficiones visitantes. El aforo total de Riazor es de 32.490 espectadores, por lo que el margen para nuevas altas será uno de los asuntos que más atención genere cuando se anuncie la campaña.

La asistencia media también refuerza el impacto del regreso. Riazor cerró la temporada con una media de 24.251 espectadores por partido, su mejor registro en 13 años. Es un dato que coloca al Deportivo en una posición distinta: vuelve a Primera con una afición que ya se comportaba como de élite.

El precio de los abonos será el primer gran debate del verano

La pregunta que más se repite entre los aficionados es evidente: cuánto costará renovar el abono del Deportivo para Primera. El club aún no ha publicado tarifas, pero el precedente reciente apunta a que habrá incremento.

El salto de categoría cambia el escenario. Llegarán rivales de mayor atractivo, más demanda, más presión por asegurar asiento y un calendario que devolverá a Riazor a escaparates de máxima exposición. Todo eso suele empujar los precios hacia arriba.

El Deportivo vota si cambia “La Coruña” por “A Coruña”

La campaña de abonos llega acompañada de una consulta histórica. El Deportivo abrió una votación vinculante entre sus abonados para decidir si mantiene su denominación actual, Real Club Deportivo de La Coruña, o si la adapta a la toponimia oficial de la ciudad.

La alternativa planteada por el club sería Real Club Deportivo de A Coruña en castellano y Real Club Deportivo da Coruña en gallego. La consulta está abierta desde el 17 de junio a las 09:00 horas y finaliza este 21 de junio a las 18:00 horas.

Pueden participar los abonados y socios amigos que tengan 12 años o más a fecha de inicio del proceso. Cada persona puede votar una sola vez, a través del sistema online habilitado por el club, y el resultado será vinculante si la opción del cambio obtiene mayoría simple.

El resultado del referéndum se conocerá en la asamblea

Aunque la votación finaliza este domingo, el Deportivo no anunciará el resultado de inmediato. El club lo comunicará en la junta extraordinaria convocada para el martes 23 a las 09.00 horas, con un único punto relacionado con la consulta y la posible modificación del artículo 1 de los estatutos sociales.

El debate conecta con el 120 aniversario de la entidad y con una temporada de regreso a Primera. No es un asunto menor para el deportivismo: toca identidad, historia, legalidad, idioma y marca en el momento en que el club vuelve al gran escaparate.

Yeremay y Gijselhart completan el otro frente del Deportivo

Mientras la afición espera los abonos y el resultado de la consulta, el Deportivo también se mueve en el mercado. El primer fichaje para el regreso a Primera ya es oficial: Teun Gijselhart, mediocentro neerlandés de 21 años, firma hasta 2030 procedente del De Graafschap.

La llegada de Gijselhart abre una renovación importante en el centro del campo. Gragera regresa al Espanyol tras su cesión, Charlie Patiño podría salir cedido para tener minutos y José Ángel Jurado no entra en los planes principales para Primera.

El otro nombre propio es Yeremay Álvarez. El Sporting de Portugal mantiene el interés por el atacante, autor de 11 goles en 29 partidos en el curso del ascenso. En A Coruña saben que retenerlo sería tan importante como acertar con los fichajes. La vuelta a Primera necesita talento, pero también continuidad.

Julio marcará el regreso del Deportivo a Primera división

El calendario del Deportivo se acelera. El 30 de junio se conocerá el calendario de Primera, la pretemporada arrancará el 6 de julio en Abegondo y la campaña de abonos debe aparecer en ese mismo tramo inicial del mes.

También está pendiente la nueva marca deportiva que vestirá al equipo tras el final del acuerdo con Kappa. Y en el horizonte aparece el Trofeo Teresa Herrera, que en principio estará incluido en el carné y tendrá al Real Madrid como invitado.

El deportivismo entra en semanas decisivas. Abonos, nombre oficial, fichajes, calendario y pretemporada se cruzan en el mismo momento. Riazor vuelve a Primera y la afición ya mira el verano con una pregunta principal: cuánto costará seguir ahí cuando el Deportivo vuelva a medirse con los grandes.