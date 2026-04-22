Mazazo para el Albacete: Antonio Puertas se rompe el ligamento cruzado

Antonio Puertas sufre una grave lesión de rodilla que obliga al Albacete Balompié a perder a uno de sus jugadores clave

El Albacete Balompié ha recibido una de las peores noticias posibles en este tramo final de temporada. Antonio Puertas sufre una rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha, una lesión de gran gravedad que le mantendrá alejado de los terrenos de juego durante varios meses.

El contratiempo se produjo durante el partido frente al Granada, cuando el jugador tuvo que abandonar el campo antes del descanso tras una acción que encendió todas las alarmas. Las pruebas médicas posteriores confirmaron el peor escenario.

Intervención quirúrgica y apoyo total del club

El futbolista será sometido a una operación quirúrgica en Granada bajo la supervisión del doctor Martín Alguacil. A partir de ahí, comenzará un largo proceso de recuperación en el que el club ya ha mostrado su compromiso absoluto.

Desde la entidad han trasladado un mensaje de respaldo, cercanía y confianza, asegurando que acompañarán al jugador en cada fase de su rehabilitación. La intención es clara: que pueda regresar con garantías y volver a ser determinante sobre el césped.

Una temporada destacada truncada por la lesión

La lesión llega en un momento especialmente delicado para el jugador. En su primera campaña con el Albacete, Puertas estaba firmando un rendimiento notable, convirtiéndose en una de las piezas más importantes del equipo.

Con más de 2.000 minutos disputados entre liga y copa, sus cifras reflejan su impacto: 8 goles y 4 asistencias, además de una influencia constante en el juego ofensivo. Más allá de los números, su experiencia y liderazgo lo habían consolidado como un referente dentro del vestuario.

Un problema serio para el tramo final

La baja de Puertas supone un desafío importante para el técnico Alberto González, que pierde a uno de sus jugadores más determinantes en el momento decisivo del curso.

El equipo deberá reorganizar su ataque y encontrar soluciones para suplir la ausencia de un futbolista que aportaba desequilibrio, visión y gol. Además, no es la única preocupación médica, ya que otros jugadores también han sufrido lesiones en las últimas semanas.

El equipo respira en la clasificación

A nivel colectivo, el impacto llega en un contexto algo más favorable. Tras una contundente victoria reciente, el Albacete se sitúa en una posición relativamente cómoda en LaLiga Hypermotion, con la permanencia prácticamente asegurada.

Este margen permite afrontar el cierre de temporada con cierta tranquilidad, aunque sin perder de vista la importancia de mantener el nivel competitivo en las jornadas restantes.

Mirada puesta en el futuro

Con el objetivo inmediato de la salvación encarrilado, la atención se centra ahora en la recuperación del jugador. El principal reto será volver en plenas condiciones la próxima temporada y recuperar el nivel que le convirtió en uno de los nombres propios del equipo.