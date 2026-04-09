El Villarreal invita a un joven aficionado, seguidor de Edu Aguirre, a La Cerámica tras hacerse viral en televisión

En el programa de Antena 3, 'Y Ahora Sonsoles', presentado por Sonsoles Ónega, estuvo presente este pasado miércoles Pedro García de 12 años, quien al ser preguntado por sus equipos, dijo en primer lugar el Albacete y luego al cuadro groguets

Las historias que rodean al mundo del fútbol sirven siempre para recordar la base de todo esto que es el deporte y olvidarse un poco de los intereses que puede haber más allá de los terrenos de juego. Muchas veces nos olvidamos de que todo lo que ven nuestros niños y jóvenes será lo que tomen como ejemplo de cara al futuro. Así, la labor periodística también debe ser ejemplo para los más pequeños y eso es lo que está haciendo el periodista Edu Aguirre, colaborador habitual de 'El Chiringuito de Jugones'.

Edu Aguirre, el ejemplo de un aficionado del Villarreal y del Albacete

Edu Aguirre es el referente de Pedro García, una promesa del periodismo deportivo de tan solo 12 años y que el pasado miércoles estuvo presente en el programa 'Y ahora Sonsoles' que presenta la periodista Sonsoles Ónega. Pedro García confesó que su sueño era ser "como Edu Aguirre y entrevistar a Cristiano Ronaldo". Por todos es conocida la buena relación del periodista con el futbolista portugués que actualmente milita en Al Nassr. Antes de que Edu Aguirre entrase al plató de 'Y Ahora Sonsoles' la propia presentadora le preguntó al joven Pedro por sus equipos preferidos.

Pedro García, que comentó que está centrado en los equipo de Castilla - La Mancha, no se cortó a la hora de afirmar que su equipo era el Albacete de LaLiga Hypermotion. Sonsoles Ónega insistió y le preguntó por un equipo grande y ahí Pedro García sacó su personalidad para mencionar al Villarreal. El vídeo no ha tardado en dar vueltas por las redes sociales y el propio Villarreal tampoco ha desaprovechado la escena para invitar al joven.

El Villarreal invita a un joven aficionado a La Cerámica

El Villarreal, en un tuit que lanzó este pasado miércoles tras la curiosa escena que se desarrolló en el programa de Antena 3, escribió en X (antes Twitter): "¡Tú sí que eres grande, Pedro! Estás invitado a disfrutar de uno de nuestros partidos en el Estadio de la Cerámica para que puedas también cumplir tu sueño de entrevistar a un jugador groguet".

El Villarreal, a pelear la tercera plaza de LaLiga

Entre tanto, el Villarreal visitará este próximo fin de semana al Athletic Club en San Mamés para tratar de reencontrarse con la victoria después de la derrota del pasado fin de semana ante el Girona. El Villarreal es tercero con 58 puntos y el fin de semana pasado dejó escapar una oportunidad inmejorable de poner tierra de por medio con el Atlético de Madrid ya que los colchoneros cayeron por 1-2 ante el Barcelona y podrían haber aumentado su ventaja a cuatro puntos. La tercera plaza de LaLiga, a falta de ocho jornadas por disputarse, aún no está nada decidida.