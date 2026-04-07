Álvaro González, exjugador de LaLiga, sorprende: el mejor futbolista con el que jugó no fue Cristiano ni Messi

El exfutbolista de LaLiga, Álvaro González, ha dejado una confesión inesperada sobre su carrera tras compartir los terrenos de juego con estrellas como Cristiano Ronaldo o Lionel Messi. En una reciente entrevista, el central que pasó por Villarreal CF y RCD Espanyol ha revelado qué jugador le impresionó más, en una elección que ha llamado la atención por encima de los nombres más mediáticos

Álvaro González, futbolista retirado el pasado mes de enero, ha coincidido a lo largo de su trayectoria con algunos de los futbolistas más importantes de la última década, especialmente durante su estancia en LaLiga, donde militó en el Villarreal y el Espanyol.

Sin embargo, en un repaso a su carrera, la elección sobre el jugador que más le ha sorprendido rompe con lo esperado y pone en valor a un perfil diferente dentro del fútbol.

Un nombre inesperado por encima de las estrellas

Durante su intervención en el podcast 'El After de Post United', el exdefensa repasó su etapa como jugador y sorprendió al señalar a Bruno Soriano como el futbolista que más le ha impresionado.

El propio Álvaro lo explicó con claridad: “Coincido con Bruno Soriano, que a mí es uno de los jugadores que más me ha impresionado hasta que después se lesionó y lamentablemente no pudo acabar como él quiso”.

Sus palabras ponen el foco en el talento del exjugador del Villarreal, cuya carrera estuvo marcada por las lesiones, pero que dejó una huella profunda en quienes compartieron vestuario con él.

Un nombre que se aleja de las figuras más mediáticas que han pasado por la Primera división española, con ganadores del Balón de Oro como Messi, Cristiano, Modirc o Benzema, o grandes estrella internacionales tales como Neymar, Bale o Kroos.

Recuerdos de vestuario y grandes nombres

En su repaso, Álvaro González también mencionó a otros futbolistas con los que coincidió, destacando nombres como Roberto Soldado, Cédric Bakambu, Santi Cazorla o Alexandre Pato.

Sobre este último, incluso compartió una anécdota personal que refleja la cercanía que tenían fuera del campo: “Fue mi compañero de habitación. Teníamos una relación buenísima. Era un tío cachondo”.

Además, añadió detalles sobre su nivel futbolístico: “Cambios de ritmo fuertes, golpeo… jugadores diferentes”, recordando también momentos previos a los partidos, como cuando veían juntos la serie Narcos.

El respeto a los más grandes

A pesar de su elección, Álvaro González también tuvo palabras de admiración para las grandes estrellas con las que se ha enfrentado o ha compartido terreno de juego.

Sobre Cristiano Ronaldo fue contundente: “Sabes que va a ser una bestia en todos los sentidos. A la hora de rematar, de tocar el balón, de ser incansable…”.

También destacó la dificultad de frenar a Lionel Messi: “Te decían ‘tápale la izquierda’. Todavía no he visto a nadie que le tape la izquierda, porque se te va por la derecha”.

Y sobre Neymar, con quien tuvo problemas cuando militó en el Olympique de Marsella, subrayó su talento diferencial: “Sabías que era súper habilidoso, que como le dieras un poco de espacio…”.

Una visión diferente del talento

Las declaraciones de Álvaro González reflejan una visión distinta del fútbol, en la que no siempre los nombres más mediáticos son los que más impactan dentro de los terrenos de juego.

Su elección de Bruno Soriano pone en valor a esos futbolistas que, lejos del foco internacional, marcan diferencias por su inteligencia, liderazgo y calidad en el juego.

Una confesión que ha sorprendido por el contraste con los grandes nombres mencionados y que vuelve a demostrar que, en el fútbol, no todo se mide por la fama.