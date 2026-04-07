El tenso cara a cara entre Vinícius y Maffeo: "Te mato"

El duelo entre Real Madrid y RCD Mallorca volvió a dejar una de las imágenes más calientes de LaLiga. En un nuevo enfrentamiento entre Vinícius Júnior y Pablo Maffeo, hubo un intercambio de provocaciones y frases dentro de un ambiente cargado de tensión

Vinícius y Maffeo se encaran en un partido de LaLigaIMAGO

El partido disputado en Son Moix entre Mallorca y Real Madrid, que terminó con victoria bermellona por 2-1, volvió a demostrar que la rivalidad entre Vinícius Júnior y Pablo Maffeo ya es uno de los duelos más intensos del fútbol español.

Un pique que va a más

Desde el primer minuto, el enfrentamiento entre el brasileño y el hispano-argentino marcó el tono del partido. Tras una protesta de Vinícius, el lateral del Mallorca no dudó en encararle con un gesto claro: “Ya estás hablando”.

La tensión fue creciendo con el paso de los minutos, con constantes duelos individuales y provocaciones entre ambos jugadores, en un ambiente cada vez más caliente.

La frase que lo cambia todo

Uno de los momentos más comentados llegó cuando Vinícius evitó una entrada de Maffeo y, tras la jugada, se dirigió directamente hacia él.

En ese instante, según captaron las cámaras de Movistar Plus+, el brasileño le lanzó una frase contundente: “Te mato”. Un episodio que elevó aún más la temperatura de un enfrentamiento que ya venía cargado de antecedentes.

Maffeo responde y enciende más el duelo

Lejos de rebajar la tensión, Maffeo respondió con más provocación. Tras una acción en la que empujó a Vinícius, y que le costó tarjeta amarilla, el defensa fue directo al choque verbal.

“¿Qué te pasa a ti?” le preguntó primero, antes de añadir: “No seas tan pesado, eres un llorón”. En un duelo verbal que reflejaba el nivel de tensión que se vivía sobre el césped.

El gesto del ‘balón de playa’

El momento más simbólico llegó poco después. Maffeo realizó el gesto de un balón con las manos mientras le decía “playa”, en referencia a los cánticos dirigidos a Vinícius tras el Balón de Oro que perdió frente al español Rodri Hernández.

La respuesta del brasileño no se hizo esperar. Entre risas, contestó: “De playa sí… lo haces para salir en la tele. Seguro que sales en la tele”.

Una rivalidad con historia

El enfrentamiento entre ambos no es nuevo. Sus duelos se remontan a temporadas anteriores, donde ya protagonizaron episodios de alta tensión tanto en el Santiago Bernabéu como en Son Moix.

Incluso desde los banquillos se ha alimentado este choque. En el pasado, declaraciones como las de Javier Aguirre, exentrenador del Mallorca, que llegó a decir “pégale” o “rómpelo”, contribuyeron a endurecer el contexto de estos enfrentamientos.

Un final con ironía y más provocación

El duelo terminó con un gesto inesperado: Maffeo lanzó besos a Vinícius tras uno de los últimos encontronazos, cerrando así un episodio más de una rivalidad que sigue creciendo cada temporada.

Lo que está claro es que cada vez que se enfrentan Mallorca y Real Madrid, el foco no solo está en el fútbol, sino también en uno de los cara a cara más calientes del fútbol español entre Vinícius Júnior y Pablo Maffeo.