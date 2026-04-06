Los apercibidos en el Real Madrid para el partido de ida de Champions League contra el Bayern

El conjunto de Arbeloa afrontará el duelo de Copa de Europa con hasta seis jugadores con riesgo de perderse el encuentro de vuelta en Alemania, lo que podría condicionar el once titular del equipo blanco para recibir a los de Kompany en el día de mañana en el Bernabéu

El Real Madrid recibe en el día de mañana al Bayern de Múnich en el Bernabéu, en el encuentro correspondiente a la ida de cuartos de final de la UEFA Champions League. En este sentido, los de Arbeloa llegan con especial alerta por la gran cantidad de jugadores que están apercibidos, por lo que se perderían la vuelta en Alemania si ven tarjeta amarilla.

Menos preocupación tendrá Vincent Kompany, ya que el Bayern llegará al Bernabéu con tan solo dos apercibidos, además de confirmarse la presencia de Harry Kane. El delantero inglés hizo saltar las alarmas por su ausencia en el choque del pasado sábado frente al Friburgo, pero hoy ha entrenado con total normalidad y se le espera para el importante encuentro ante el Real Madrid.

Arbeloa habla del riesgo con los apercibidos en el Bernabéu

Por su parte, Arbeloa, que compareció en la rueda de prensa previa al duelo frente al Bayern, valoró la alerta y el aviso a los jugadores que están apercibios y con serio riesgo de perderse la vuelta en Alemania: "No hace falta, ellos saben que están apercibidos, pero mañana va a ser un partido al límite y, si tienen que sacar una tarjeta por el bien del equipo, lo van a hacer, no tengo ninguna duda de ellos. También son jugadores con mucha experiencia".

Además, Arbeloa añadió un matiz de cara al encuentro ante los de Vincent Kompany: "Llevamos varios partidos con muchos de ellos apercibidos y los hemos conseguido sacar adelante sin que vean esa tarjeta amarilla, así que esperemos que mañana sea otra oportunidad más en la que no vean esa tarjeta amarilla ninguno de ellos". Cabe recordar que varios de los jugadores que están en riesgo de no jugar el decisivo partido en Alemania han sido titulares y disputado muchos minutos en la anterior eliminatoria, frente al Manchester City de Guardiola.

Kompany, con menos preocupación para visitar el Bernabéu

En primer lugar, el Bayern de Munich llega al partido contra el Real Madrid con solamente dos futbolistas apericibidos: Konrad Laimer y Dayot Upamecano. El defensa austriano viene de jugar 35 minutos en el duelo del pasado sábado, además de ser convocado con su selección para el reciente parón internacional. Por otro lado, el central francés se quedó en el banquillo en la victoria ante el Friburgo, por lo que puede indicar que será titular mañana en el Bernabéu.

Además. Kompany recupera a Harry Kane, su delantero titular, que apunta al once tras haber entrenado hoy con total normalidad. El delantero inglés podría estar acompañado en la zona de ataque de Olise, Musiala y Luis Díaz, principales amenazas de un Bayern de Múnich que viene de eliminar al Atalanta en la anterior ronda de la UEFA Champions League por un contundente 10-2 en el resultado global.

Arbeloa llega con un total de seis jugadores apercibidos

Muy diferente es el escenario para Arbeloa. El Real Madrid afrontará el partido contra el Bayern con un total de seis apercibidos: Huijsen, Carreras, Tchouameni, Bellingham, Vinicius y Mbappé. Además, la mayoría de ellos apuntan al once titular, excepto el centrocampista inglés, que podría seguir en el banquillo si el técnico salmantino considera que no tiene ritmo de competición aún.

Por otro lado, Militao regresó, cuatro meses después, en el choque ante el Mallorca del pasado sábado, aunque podría ser precipidado que sea de la partida en un encuentro de alta intensidad como el de mañana en el Bernabéu. Por ello, todo parece indicar que Huijsen, además de Carreras, estarán situados en la defensa del Real Madrid, dejando a Tchouameni en el centro del campo y con Vinicius y Mbappé en la punta de ataque.