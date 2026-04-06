Kompany, entrenador del Bayern: "No hay un plan de juego específico contra un equipo como el Real Madrid"

El técnico belga compareció en la sala de prensa del Bernabéu para analizar el encuentro de mañana ante los de Arbeloa, dónde aprovechó para hablar del estado de forma de Harry Kane, que fue baja el pasado sábado ante el Friburgo

El Bayern de Munich visita al Real Madrid mañana en el Bernabéu. Los de Vincent Kompany llegan eliminar con solvencia al Atalanta en la anterior ronda, por lo que intentarán lograr un buen resultado antes de recibir a los de Arbeloa la semana que viene en el Allianz.

De esta manera, el técnico belga ha comparecido hoy en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para explicar sus sensaciones de cara al encuentro, hablar del estado físico de Harry Kane y de la dupla Vinicius - Mbappé en el ataque del Real Madrid.

Kompany explica el estado físico de Harry Kane

En este sentido, Kompany habló del estilo del Real Madrid: "En general, en cada partido queremos dejar nuestra huella. El Real Madrid tiene un estilo peculiar. Pueden generar peligro en cualquier situación. Será importante imponer nuestras fortalezas sobre el terreno de juego. Por supuesto, también nos adaptaremos un poco al Real Madrid".

Además, Kompany explicó cómo se encuentra Harry Kane: "Lo importante es que ha estado trabajando duro estos últimos días. No creo que haya perdido el ritmo. Todos están aquí excepto Sven Ulreich. Esperaremos hasta mañana. Una vez que tengamos la información más reciente, tomaremos una decisión. Tenemos una muy buena plantilla para el partido. Lo más importante para nosotros ahora mismo es que Harry esté disponible".

En este sentido, Kompany apuntó que "una lesión muscular es diferente a una lesión de ligamentos. Harry sabe lo importante que es este partido. También necesita decirnos si está listo para jugar. Queremos y necesitamos ganar este partido. Ya veremos qué pasa mañana".

Kompany, de estreno como entrenador en un partido contra el Real Madrid

Kompany valoró el hecho de que mañana se enfrente al Real Madrid por primera vez como entrenador: ""Es importante en estos partidos tener una primera vez. Mañana tendré la mía en el Bernabéu. Mi sensación es que tenemos jugadores con experiencia en estos partidos. Se jugará con táctica, pero los detalles serán claves. Esperamos al Madrid del City".

Además, Kompany fue preguntado por la asociación Vinicius - Mbappé y si mejora o empeora el juego del Real Madrid: "Creo que el Bernabéu es el estadio más difícil para jugar fuera de casa en esta competición. Esa no es mi prioridad en absoluto. Ya tenemos suficientes problemas con el Bayern. No tenemos que solucionar los del Real Madrid. Solo puedo decir que ambos son increíbles. El resto es asunto del Real Madrid..."

Kompany, consciente del peligro del Real Madrid

Por último, Kompany comentó sus sensaciones de cara al plan para el partido de mañana en el Bernabéu: "A este nivel, todos los equipos son peligrosos. No queremos encajar ningún gol y queremos marcar al menos uno. No hay un plan de juego específico contra un equipo como el Real Madrid. Tenemos mucho que gestionar. Espero que tengamos suficientes soluciones en reserva".

El Real Madrid, por su parte, llega tras las malas noticias cosechadas el pasado fin de semana, con la derrota ante el Mallorca y la victoria del Barcelona sobre el Atlético de Madrid, que complica las opciones para los de Arbeloa de ganar el título de LaLiga. Además, de cara al encuentro de mañana ante el Bayern de Munich, el club blanco deberá estar atento a sus jugadores apercibidos, que son un total de seis: Huijsen, Carreras, Tchouameni, Bellingham, Vinicius y Mbappé.