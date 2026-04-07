Real Madrid - Bayern, en directo el partido de ida de cuartos de final de la Champions League en vivo online

Sigue en directo, minuto a minuto, el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones en el Santiago Bernabéu

Bienvenidos a la retransmisión en directo del partidazo de ida de los cuartos de final de la Champions entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich...

Así luce el Santiago Bernabéu a esta hora de la tarde, en poco más de una hora estará lleno a rebosar...

El Bayern de Múnich no estará solo hoy en el Bernábeu, los hinchas bávaros han animado las calles de Madrid durante las últimas horas...

El Santiago Bernabéu acoge esta noche el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League en el que el Real Madrid recibirá al Bayern de Múnich, todo un clásico del fútbol europeo. Para el conjunto de Álvaro Arbeloa es prácticamente la única opción a título que le queda de la temporada después de caer eliminado en la Copa del Rey, derrotado en la Supercopa de España y a siete puntos del Barcelona en LaLiga.

El Bayern llega a la cita en un estado de forma excepcional y será una prueba de fuego al límite para el entrenador blanco y sus jugadores. Una eliminación en octavos, podría comprometer la presencia de Arbeloa en el banquillo la próxima campaña. Los lesionados Courtois y Rodrygo seguirán fuera y Mendy, pese a que este lunes se entrenó por primera vez con el grupo, aún no estará disponible.

En el Bayern, la gran incógnita es cómo llega Harry Kane, que acumula 48 dianas esta temporada. En un principio, era seria duda para jugar en el Bernabéu por una lesión en un tobillo. Sin embargo, este lunes se entrenó con aparente normalidad y viajará a Madrid para formar parte de un equipo que marcha a toda máquina en la Bundesliga.