Real Madrid 1-2 Bayern: Mbappé da vida para intentar la gesta en Múnich

Luis Díaz y Kane hicieron los goles alemanes pero el francés logró recortar distancias tras toparse una y otra vez con un gran Neuer; el Madrid necesita creer para darle la vuelta a una eliminatoria complicada

Real Madrid y Bayern de Múnich brindaron un partido digno de cuartos de final de la Champions League. Dos de los más grandes clubes del mundo, con sus respectivos estilos, buscaron la portería contraria sin descanso. Un duelo que bien pudo acabar con muchísimos goles pero solo fueron tres. No es un buen resultado para el Madrid, que deberá ir a Múnich a ganar por un gol para llevar el cruce a la prórroga o por dos para darla le vuelta, pero si alguien puede hacerlo, es el Real Madrid.

Comenzaron mejor los alemanes, con un Olise muy activo y creando peligro en la frontal del área. A los 10 minutos el Bayern iba a tener una clarísima ocasión para inaugurar el marcador pero Upamecano, en boca de gol, no acertaba a rematar de forma contundente y aparecía Carreras para despejar su remate mordido sobre la línea de gol.

Y ese error parece que hizo despertar al conjunto de Arbeloa, que con rápidas transiciones lograba ponerse en zona de disparo y así lo demostraron tanto Vinicius como Mbappé pero se encontraron con la buena respuesta de Manuel Neuer.

El gol rondaba ambas áreas: de Lunin a Neuer

El partido entró en una fase de igualdad pero también de ocasiones para ambos. Lunin metía en un lío a Thiago Pitarch con un pase comprometido de espaldas y el canterano erraba en la devolución, regalando el balón a Gnabry pero el ucraniano tapaba el remate del alemán de forma milagrosa.

Igual de buena fue la intervención de Neuer después de que Valverde lanzara a la carrera a Mbappé, que pese a estar escorado, sacó un disparo seco que iba para adentro de no ser por la mano derecha del meta germano. Poco después Tchoaumeni veía la cartulina amarilla, por lo que no estará en el partido de vuelta ya que era uno de los apercibidos en el conjunto blanco.

Dos goles del Bayern casi mortales

La primera parte entraba en la recta final y si se llegaba con 0-0 al descanso era un milagro... pero no sucedió. El Bayern ganaba la pelota en el centro del campo, Kane abría para Gnabry que veía la carrera de Luis Díaz y le filtraba un pase exquisito para dejarlo en el mano a mano ante Lunin, al que batía al primer toque con un remate raso y ajustado. Así se llegaba al descanso pero el conjunto bávaro iba a aumentar la renta nada más comenzar la segunda parte.

A los 20 segundos, Kane batía con un disparo raso y ajustado a Lunin después de que el Bayern recuperara un balón en el centro del campo. El partido se ponía todavía más cuesta arriba para los de Arbeloa pero los blancos no se vinieron abajo, más bien todo lo contrario.

Sólo marcó Mbappé, pero pudieron caer mucho más

El Madrid decidió romper el partido y arriesgar. Se fue en busca el 1-2 asumiendo que podía encajar el tercero dejando espacios atrás, pero la valentía tuvo premio. Pudo haberlo hecho mucho antes que Mbappé, Vinicius, pero el brasileño desperdició un regalo de Upamecano y mandó fuera el mano a mano ante Neuer.

Olise buscaba el tercer con un disparo ajustado a la escuadra y luego Neuer sacaba una mano milagrosa al potente disparo cruzado de Mbappé, que dos minutos más tarde mandaba otro chut fuera. Sería ya en el 74' cuando el francés lograba batir al alemán, aunque con misterio. El galo remachaba un gran servicio de Alexander-Arnold, Neuer lo desviaba pero tocaba en el travesaño y acababa entrando... 1-2.

Quedaba por delante un cuarto de hora para intentar el empate, aunque pudo llegar también el 1-3. Kane mandaba fuera una volea y Neuer evitaba el 2-2 de Vinicius. Ya casi en el tiempo añadido, Musiala y Mbappé no acertaban entre los tres palos y el marcador no se movería más. Queda la vuelta con una difícil empresa para los blancos, pero el Madrid ya sabe lo que es bordar noches europeas, y la próxima semana le espera una de ellas en Múnich, aunque lo tiene muy complicado.

- Ficha técnica:

Real Madrid: Lunin, Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen (Militao 62'), Carreras, Valverde, Thiago (Bellingham 62'), Tchouameni, Güler (Brahim 71'), Mbappé, Vinicius.

Bayern Múnich: Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer (Davies 69'), Kimmich, Pavlovic (Bischof 92'), Olise, Gnabry (Musiala 69'), Luis Díaz (Goretzka 92'), Kane.

Goles: 0-1 (41') Luis Díaz; 0-2 (46') Kane; 1-2 (74') Mbappé.

Árbitro: Michael Oliver (inglés). Amonestó a Tchouameni, Tah, Luis Díaz, Neuer.

Incidencias: partido correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante cerca de 80.000 espectadores.