Real Madrid - Bayern de Múnich: alineaciones probables, horario y dónde ver el partido de ida de cuartos de final de la Champions League

El Real Madrid recibe al Bayern Múnich en la ida de los cuartos de final de la Champions League, un duelo histórico marcado por las urgencias blancas en la competición doméstica y el gen competitivo de un gigante bávaro que busca asaltar el fortín blanco

Alineaciones probables, horario y dónde ver el partido de ida de cuartos de final de la Champions League entre Real Madrid y Bayern.IMAGO

Para el Real Madrid de Álvaro Arbeloa, esta eliminatoria es a vida o muerte, tras el reciente y doloroso tropiezo liguero frente al RCD Mallorca, que les aleja casi definitivamente del título en LaLiga EA Sports, el conjunto madridista fía toda su temporada a su competición fetiche. La grandeza de la Copa de Europa siempre tiene un efecto transformador en la plantilla merengue, que saldrá con el cuchillo entre los dientes para dar el primer golpe ante su afición y dejar la eliminatoria encarrilada.

Enfrente estará el Bayern de Múnich, un bloque tremendamente físico y vertical que aterriza en la capital con la confianza por las nubes. Los teutones vienen de lograr una espectacular victoria a domicilio (2-3) ante el Friburgo en la Bundesliga, demostrando una inmensa capacidad de reacción. Ahora, los alemanes pisan el césped madrileño con la clara consigna de firmar un partido perfecto y ratificar, en el escenario más imponente del mundo, su condición de uno de los máximos favoritos al título continental.

El peso de la historia y el "miedo escénico" de la bestia negra

Al hablar de un Real Madrid - Bayern Múnich, estamos hablando del enfrentamiento más repetido en la dilatada historia de la UEFA Champions League. Durante décadas, el poderoso cuadro bávaro se ganó a pulso el terrorífico apodo de la "bestia negra" del madridismo, cosechando triunfos muy dolorosos. Sin embargo, en el fútbol moderno, el equipo español ha logrado invertir esa dinámica, inclinando la balanza a su favor de forma contundente durante las últimas fases eliminatorias y despojando a los alemanes de su antigua superioridad moral.

El Santiago Bernabéu se ha erigido en la última década como una auténtica tumba para las aspiraciones germanas. La hemeroteca reciente es letal para el Bayern, que ha encadenado sucesivas eliminaciones en territorio español. Desde las emocionantes semifinales de la campaña 2023/24 (2-1), pasando por el empate insuficiente de 2018 (2-2), hasta la prórroga de los cuartos de final de la 16/17 (4-2).

Por este motivo, la batalla psicológica jugará un papel tan decisivo como la táctica, la columna vertebral del cuadro local está forjada en la presión máxima de estas noches mágicas, sabiendo gestionar a la perfección cada arreón del rival. Para el conjunto de Vincent Kompany, el reto es mayúsculo, necesitarán exhibir todo su potencial ofensivo y mantener una solidez mental inquebrantable si quieren sobrevivir a un campo que se retroalimenta del sufrimiento ajeno en las eliminatorias a doble partido.

Posibles onces del Real Madrid - Bayern de Múnich en la ida de Cuartos de final de la Champions League

Real Madrid: Lunin, Trent Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras, Valverde, Camavinga, Tchouaméni, Arda Guler, Mbappé y Vinicius Jr.

Bayern Múnich: Neuer, Laimer, Tah, Upamecano, Stanisic, Pavlovic, Kimmich, Olise, Gnabry, Luis Díaz y Nicolas Jakcson.

Real Madrid - Bayern Múnich: fecha y horario del partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League

El partido correspondiente a la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League entre el Real Madrid y el Bayern Múnich, que se disputará en el Santiago Bernabéu, está programado para el martes 7 de abril de 2026, con inicio previsto a las 21:00 horas.

¿Dónde ver en directo en televisión el Real Madrid - Bayern Múnich de Champions League?

El Real Madrid - Bayern Múnich será ofrecido a través de M+ Liga de Campeones (M60 O115), Movistar Plus+ (M7), Orange Fútbol 1 (107), M+ Liga de Campeones HDR, M+ Liga de Campeones 3 (M62 O118) y LaLiga TV Bar, canal que cuenta con los derechos de retransmisión de la UEFA Champions League en España. Para acceder a la emisión será necesario disponer de una suscripción activa a la plataforma correspondiente.

¿Cómo seguir online el Real Madrid - Bayern Múnich de Champions League?

Además de poder visualizarlo bajo suscripción, tienes la posibilidad de seguir el Real Madrid - Bayern Múnich de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de su web, con un minuto a minuto detallado de todo lo que ocurra sobre el césped del Santiago Bernabéu. Una vez finalice el encuentro, la cobertura continuará con la crónica del partido, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y el análisis de las acciones más destacadas y polémicas del duelo.